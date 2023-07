„In der Bildung nimmt die Bedeutung der Serious Games zu“

Von: Steven Micksch

Im Idealfall machen Serious Games Spaß und haben trotzdem noch einen Mehrwert in Sachen Bildung oder für die Gesundheit. © imago images / Westend61

Stefan Göbel leitet an der TU Darmstadt die Arbeitsgruppe „Serious Games“. Diese Computerspiel dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Wissensvermittlung.

Herr Göbel, was versteht man unter Serious Games?

Der Begriff beschreibt Spiele, die nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern mindestens eine weitere Zielsetzung haben, die über die reine Unterhaltung hinausgeht. Also etwa ein Lerneffekt, eine Verhaltensänderung, die Bewusstseinsschaffung für ein gesellschaftlich relevantes Thema wie Klima, Umwelt oder Energie, ein Gesundheitseffekt oder ein Werbeeffekt. Wir sprechen dabei von einer charakterisierenden Zielsetzung.

Versteht man darunter nur Computerspiele?

Wir konzentrieren uns dabei eigentlich ausschließlich auf digitale Spieleangebote. Man könnte aber genauso gut analoge Spiele, wie ein Brettspiel, dazuzählen.

Was machen Sie an der TU Darmstadt zu dem Thema?

Ich leite die Arbeitsgruppe „Serious Games“ an der TU Darmstadt. Unsere Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich auf drei Säulen und ein Querschnittsthema. Die erste Säule ist „Authoring“. Dabei geht es um die Frage, wie man Serious Games möglichst effizient erstellen kann im Zusammenspiel zwischen Spieleentwicklern und Fachleuten, die gern ihr Wissen in einem Lernspiel oder etwa ein Gesundheitsangebot spielerisch vermitteln wollen. Wir schauen dann, wie man sie bei ihrer Idee unterstützen kann und versuchen Autorenumgebungen zu entwickeln, die Fachleute auch ohne Programmierumgebungen intuitiv zur Erstellung von Spielen nutzen können.

Was ist die zweite Säule?

Die beginnt, wenn die Spiele da sind. Dabei geht es um die Ablaufsteuerung. Wie kann man diese personalisiert und adaptiv gestalten, damit auch Nutzerinnen und Nutzer mit unterschiedlichen Voraussetzungen oder – im Gesundheitsbereich – Trainingsständen das Spiel gleich gut nutzen können? Im besten Fall, dass es sich automatisch anpasst an die Bedürfnisse der Menschen?

Nun zur dritten Säule.

Diese umfasst die Evaluation. Dabei geht es um das Messen der Effekte. Zum einen den Serious Part. Etwa: Werden Gesundheitseffekte erzielt, verbessert sich der Vitalstatus, die Ausdauer oder welcher Parameter auch immer im Fokus steht? Zum anderen, ob das Spiel Spaß macht. Welche Erfahrungen machen die Spielerinnen und Spieler, ist die Immersion gegeben und so weiter. Wir schauen, mit welchen Methoden man diese Aspekte wirklich gut messen kann.

Dann hatten Sie noch ein Querschnittsthema erwähnt.

Das ist bei uns die Standardisierung. Dabei fragen wir uns, wie man Serious Games möglichst gut mit Metadaten beschreiben kann. Also Titel, Genre, Zielgruppe und so weiter. Dabei haben wir eine DIN-Spezifikation entwickelt. Darauf basierend, haben wir ein Informationsportal entwickelt, in dem bisher 125 Spiele erfasst sind. Entwickler können hier ihre Spiele einpflegen. Seit kurzem haben wir auch ein RAL-Gütezeichen ins Leben gerufen, das besonders gute Serious Games auszeichnet. Im Rahmen der GameDays haben wir im Juni die ersten drei Gütezeichen verliehen.

Was macht die Arbeitsgemeinschaft konkret?

Wir arbeiten an der TU Darmstadt mit vielen anderen Fachrichtungen zusammen und realisieren Projekte und forschen interdisziplinär. Dabei sind wir immer praxisorientiert unterwegs und arbeiten im Sinne von „Science meets Business“ entsprechend mit der Zielgruppe, aber auch mit den Entwicklern und Fachleuten zusammen. Bei den GameDays, die einmal jährlich stattfinden, hat auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit, mehr über unsere Arbeit und über Serious Games zu erfahren.

Und für die Studierenden?

Wir bieten Seminare an, bei den Game Studies durchgeführt werden und aktuelle Trends aus der Games-Forschung und genutzter Technologien analysiert werden. Es werden Vorlesungen gehalten plus zugehöriger Übungen. Und es gibt auch Praktika, die machen am meisten Spaß, weil man dabei experimentell aktuelle Fragestellungen aus der Forschung und Praxis aufgreifen kann und neuartige, innovative Demos oder Prototypen entwickeln kann.

Für welche Studiengänge an der TU Damrstadt ist die Wahl der AG und der Serious Games denn geeignet?

Alle Informatik-Studiengänge natürlich und auch alle Bereiche der Elektrotechnik. Auch in der Medizintechnik kann man uns wählen. Und im Bereich Studium generale (Anm. d. Redaktion: Belegung von studiengangsunspezifischen Modulen) kann uns jeder andere Studiengang wählen und damit Creditpoints sammeln.

Welche Bedeutung haben Serious Games Ihrer Meinung nach denn?

Computerspiele generell sind ja sehr populär und der Games-Markt wächst seit Jahrzehnten kontinuierlich. Und innerhalb dieses Markts nimmt der Anteil von Serious Games überproportional zu. Während der Corona-Pandemie hat durch das Homeschooling der Wunsch nach digitalen, interaktiven und auch unterhaltsamen Möglichkeiten der Wissensvermittlung und Kommunikation zugenommen. Dem tragen die Serious Games Rechnung. In der Bildung nimmt die Bedeutung also zu.

Aber es ist nicht nur der Bildungsbereich, oder?

Nein. Auch im Gesundheitsbereich nimmt es immer weiter zu. Es wird für Reha- und Therapiemaßnahmen oder die Prävention genutzt. Auch der Marketingbereich hat die Spiele längst für sich entdeckt. Auch bei der Schaffung von Awareness für gesellschaftlich relevante Themen wie Umwelt, Infrastruktur, Sicherheit oder Energie wird es genutzt.

Was bringen Serious Games beim Lernen?

Studien zeigen, dass sich durch die Spiele nicht unbedingt die Lerneffekte verbessern. Auch durch Frontalunterricht in der Schule kann man ungefähr gleiche Lerneffekte erzielen. Der Vorteil ist aber, dass das Lernen durch die Spiele viel mehr Spaß macht. Dadurch ist die Motivation höher und die Nutzerinnen und Nutzer bleiben länger dabei. Das kann dann durchaus bessere Effekte bewirken. Und man könnte sagen, dass das Lernen dadurch Spaß machen kann.

