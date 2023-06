Im Zeichen der türkischen Kinogeschichte

Von: Timur Tinç

Eine Szene aus dem Film „Karanlik gece“ mit Berkay Ates (links) und Sibel Kekilli (rechts). © Türkisches Filmfestival

Das Türkische Filmfestival Frankfurt zeigt vom 11. bis zum 16. Juni bei seiner 23. Auflage knapp 30 Filme.

Am 30. Oktober feiert die türkische Republik ihr 100-jähriges Bestehen. „Unser Türkisches Filmfestival wird deshalb ganz im Zeichen der türkischen Kinogeschichte stehen“, kündigt Hüseyin Sitki an. Der Festivalleiter organisiert mit seinem Verein „Transfer der Kulturen“ das Festival vom 11. bis zum 16. Juni bereits zum 23. Mal. Gezeigt werden rund 30 Filme. Am Mittwoch, 14. Januar gibt es im Rahmen des Festivals auch eine türkischsprachige Podiumsdiskussion in der Evangelischen Akademie zum Thema „Republik und Kino“.

In Frankfurt werden die Filme im Cinestar Metropolis, im Filmforum Höchst, im Eldorado und im Deutschen Filmmuseum gezeigt. Auch in Dietzenbach, Rodgau, Höchst im Odenwald und Offenbach gibt es Filme zu sehen.

„Wir sind auch zum zweiten Mal in einem Altenheim“, berichtet Sitki. Außerdem ist das Festival wieder an einer Schule und zeigt die Komödie „Almanya – Willkommen in Deutschland“. Und zur Tradition gehört mittlerweile auch die Filmvorführung in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim. „Wir wollen die Leidenschaft für Filme mit allen Menschen teilen“, sagt Sitki, der wieder rund 4000 Besucherinnen und Besucher erwartet. „Es bleibt unser unermüdlicher Anspruch zur aktiven Förderung der multikulturellen Gesellschaft beizutragen – und das in ganz Europa.“

Die Schirmherrschaft für das Festival haben der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne), der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der türkische Generalkonsul Erdem Tunçer übernommen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viel Unterstützung kriegen“, sagt Sitki. Allerdings wartet der Festivalleiter seit Jahrzehnten auf ein eigenes Büro. Seit Anbeginn organisiert er das riesige Event, zu dem etliche berühmte Schauspieler:innen, Sänger:innen und Kulturschaffende aus der Türkei kommen, aus seiner eigenen Wohnung heraus.

Zum Festival gehört auch jedes Jahr ein Filmwettbewerb. Neben 38 türkischen und 24 deutschen Filmen in der Kategorie Spielfilm haben sich dieses Jahr 116 in der Kategorie Dokumentarfilm beworben. Außerdem 65 türkische und 24 deutsche Filme in der Kategorie interkollegialer Kurzfilm. Zudem kamen 18 Projektbewerbungen für den erstmaligen Drehbuchwettbewerb. „Unser Festival möchte nicht nur eine Plattform für das schon Etablierte bieten, sondern möchte jungen Filmschaffenden eine Plattform geben, ihre Ideen zu entwickeln“, sagt Sitki.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am kommenden Montag im Cinestar Metropolis statt. Am Donnerstag wird es im Internationalen Theater ein Konzert mit dem Titel „Rock around the orient“ geben, eine musikalische Hommage an die Yesilçam-Filme aus der Zeit vor den 1980er Jahren. Am Freitagabend (18.30 Uhr) findet die Preisverleihung für den Filmwettbewerb sowie die Ehrenpreise statt. Zum Abschluss wird zum ersten Mal im Rahmen des Festivals ein Film Open Air gezeigt, im Günes-Theater.

Das türkische Filmfestival Frankfurt läuft vom 11. bis zum 16. Juni. Weitere Infos und das Programm gibt es unter: www.turkfilmfestival.de