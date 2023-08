Im Viseum mit Lichtstrahl von Raum zu Raum

Im Viseum in Wetzlar zeigen 16 Unternehmen, wie sie Licht für sich arbeiten lassen. Optische Phänomene werden im interaktiven Museum greifbar gemacht.

Wetzlar. Kameras. Leitz. Der Dreiklang ist bis heute vielen Menschen auch außerhalb der Region geläufig - die Leica eine Legende. Leitz ist bei Weitem nicht das einzige Unternehmen in und um Wetzlar, die Bahnbrechendes im Bereich Optik und Feinmechanik erreicht und etwas zu erzählen hat aus der Welt des Lichts, der Wahrnehmung und der Pionierleistung. Im Viseum Wetzlar stellen 16 Firmen ihre Arbeit vor und machen Optik und Feinmechanik für die Besucher:innen begreifbar.

Das Erlebnismuseum befindet sich seit 2007 auf zwei Etagen in einem restaurierten Bürgerhaus aus dem 18. Jahrhundert im Herzen der Wetzlarer Altstadt. Getragen wird das Viseum vom Verein Viseum Wetzlar. Vom Lottehof aus, an dem auch das Lottehaus und ein kleines Restaurant mit Außengastronomie gelegen ist, betritt man das Gebäude. Auf der zweiten Etage geht es los – mit Licht, wen wundert’s. Eine große farbwechselnde Lichtkugel ist der erste Blickfang, ebenso wie ein Riesenlöffel, in dem sich die Besucher:innen spiegeln. Der macht das Prinzip Konvex und Konkav eindrucksvoll sichtbar. Danach führt ein Lichtstrahl von Raum zu Raum, zu einer immer neuen Variation des Themas Licht.

Unser Auge ist unser Fenster zur Welt und dient gleichzeitig als Vorbild für viele optische Geräte. Im Viseum wird erklärt, wie Sehen funktioniert – auch technisch. Und wie leicht sich unser biologisches Auge täuschen lässt. Mit Präzisionsoptik im Mikrometerbereich wird Feinstmechanik sichtbar, wo ein Haar in ein Nadelöhr eingefädelt wird. Wie Optik Licht bricht, bündelt oder lenkt, wird durch die Gesetze der Physik bestimmt. Selbst diejenigen, deren Lieblingsfach das nicht gewesen ist, können im Viseum einen anderen Zugang dazu finden. Beispielsweise mithilfe des Endoskops, das einen Blick auf eine Miniaturwelt in einem Kasten ermöglicht, die von Schüler:innen der Grundschule in Solms-Niederbiel in großer Detailfreude angefertigt wurde. Und wer schafft es, die Lichtschranke zu überlisten und den „Diamanten“ zu klauen? Nicht schlimm, wenn’s nicht klappt – so soll es ja auch im echten Leben sein.

Zurück zum Sehen: Spezielle Augendiagnose gefällig? Mit der Pentacam beim Optiker kein Problem - das Viseum zeigt diese Apparatur ebenfalls. Der vordere Abschnitt des Auges wird dort bei der Messung sichtbar gemacht, wodurch sich grauer oder grüner Star erkennen lassen. Erklärt wird auch der Weg zur Brille.

Öffnungszeiten und Führungen An jedem vierten Sonntag im Monat gibt es im Viseum eine öffentliche Führung, die Teilnahme dafür kostet 6 Euro inklusive Eintritt, reduziert 3 Euro. Informationen zu dieser und anderen Führungen gibt die Tourist-Information, Telefon (0 64 41) 99 77 55, E-Mail: tourist-info@wetzlar.de Weil im Viseum derzeit noch technische Renovierungsarbeiten stattfinden, wird ein reduzierter Eintrittspreis von 2 Euro verlangt. Regulär kostet der Eintritt 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche (zwischen 6 und 18 Jahren). Auch Studierende und Auszubildende zahlen den ermäßigten Preis. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Geöffnet hat das Viseum von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Unter www.viseum-wetzlar.de gibt es weitere Informationen.

Gute Augen wünscht man sich nicht nur selbst, sondern auch seinem Auto: Wie Optik und Datenverarbeitung dem intelligenten Auto beispielsweise zum Head-up-Display mit der Tempoangabe auf der Windschutzscheibe verhelfen, weiß man spätestens nach dem Viseumsbesuch. Dass außerdem Optik in den unendlichen Weiten des Weltalls ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, ist klar – aber warum steht im Viseum ein kleines Modell des NASA-Marsrovers „Opportunity“? Hochpräzise magnetische Sensoren, entwickelt und gefertigt in Lahnau bei der Firma Sensitec, erfassen die Winkelstellung der Räder und des Roboterarms. Auch die Mikrochip-Technologie ist ohne den Einsatz optischer Belichtungstechniken undenkbar.

Große Erfindungen sind wichtig, um ganz kleine Sachen zu erkennen: So auch bei der Mikroskopie – einer Entwicklung maßgeblich made in Wetzlar. Die ermöglicht den scharfen Blick auf winzige Partikel. Im Viseum darf man auch hier experimentieren, etwa beim Betrachten einer Holzstruktur.

Man kann aber auch stattdessen in die Ferne schweifen, entfernte Objekte vermeintlich ganz nah heranholen an das Auge. Beispielsweise den Dachreiter auf dem Wetzlarer Dom. Präzisionsferngläser aus dem Hause Zeiss zum Ausprobieren werden nicht nur Jäger:innen und Vogelbeobachterinnen und -beobachter begeistern. Wer sich zum Schluss noch ausgiebig die Leistungen der Kamera-Entwicklung in Wetzlar anschaut - zu sehen sind neben der Leica-M-Reihe auch die Ur-Leica, die Oskar Barnack 1925 entwickelte und die Minox-Minikamera - der weiß, warum dieses Museum eigentlich nur in Wetzlar stehen kann.

Die Ausstellung im Viseum ist selbsterklärend, es gibt aber auch Führungen. Ein Kulturprogramm soll Kindern und Jugendlichen durch eigenes kreatives Tun Erfolgserlebnisse ermöglichen. Das Angebot reicht von Workshops über ein Mitmach-Buch für Kinder ab vier Jahren bis zu Wissenschafts-Koffern, mit denen Kinder und Jugendliche allein oder in Gruppen selbstständig arbeiten können. Ziemlich wahrscheinlich, dass ihnen dabei das eine oder andere Licht aufgeht.