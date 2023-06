Im Fußball ist ein Kulturwandel nötig

Von: Timur Tinç

Auf dem Sportgelände von Viktoria Preußen ereignete sich der tragische Vorfall. © christoph boeckheler*

Nach dem Tod eines 15-Jährigen nach einen Turnier in Frankfurt kann der Fußball nicht so weitermachen wie bisher. Vom Jugendfußball bis zu den Profis braucht es einen anderen Umgang miteinander.

Der Tod eines 15-jährigen Jugendlichen nach einem Fußballturnier in Frankfurt ist eine Zäsur für den Fußball in Deutschland. Und zwar eine mit Ansage. Seit Jahren nimmt die Gewalt auf den Sportplätzen hierzulande zu. Immer mehr Spiele werden im Amateurbereich – davon fast die Hälfte im Jugendfußball – abgebrochen. Im Fußball nehmen sich Menschen auf und neben dem Platz Dinge heraus, wie es die allermeisten im normalen Alltag niemals tun würden. Das ist kein neues Phänomen. Es hat sich tief in der Fußballkultur verankert. Im Stadion und auf dem Sportplatz gegen den Gegner zu pöbeln, den Schiedsrichter als Blitzableiter zu nutzen, immer öfter alles zu seinen eigenen Gunsten auszulegen und Unfaires zu feiern. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt.

In Großstädten wie Frankfurt, wo viele Kulturen und Menschen aus allen Schichten aufeinanderprallen, sind die Spannungen oft noch größer. Allein in dieser Saison mussten rund zehn Spiele im Amateurbereich wegen Schlägereien abgebrochen werden. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Vor vier Wochen drohte ein Vater auf einem Frankfurter Sportplatz, einen 15-jährigen Schiedsrichter zu köpfen. Es wäre absolut nachvollziehbar, wenn der Jugendliche keine Lust hätte, jemals wieder ein Spiel zu pfeifen.

Schon im April 2018 haben die Frankfurter Unparteiischen ein Wochenende lang gestreikt, um ein Zeichen gegen die zunehmende Gewalt zu setzen. Statt Solidarität mussten sie sich anhören, was das denn solle. Geändert hat sich nichts. 2019 ist ein Schiedsrichter in Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg von einem Spieler bewusstlos geschlagen worden, nachdem er ihm die gelb-rote Karte gezeigt hatte. Fast jedes Wochenende gibt es deutschlandweit Fälle von Gewalt auf Fußballplätzen. Unter den Spielern, Zuschauenden oder gegen Schiedsrichter. Und das sind nur die, die öffentlich werden. Es gibt Fußballspiele, da schickt die Polizei vorsichtshalber zwei Einsatzkräfte hin, um im Eskalationsfall sofort einschreiten zu können.

Ja, es gibt jede Menge Projekte zur Prävention und Fair-Play-Preise, aber sie sind bei weitem nicht genug, um ein grundlegendes Umdenken einzuleiten. Ja, es ist auch in erster Linie ein gesellschaftliches Problem. Trotzdem müssen sich alle, die im Fußball aktiv sind, Gedanken darüber machen, wie man es schaffen kann, dass auf den Sportplätzen ein anderes Klima im Miteinander entsteht. Ja, es werden Leitbilder erstellt, aber vielfach werden die niedrigen moralischen Latten bei der ersten vermeintlichen Fehlentscheidung eines Unparteiischen sofort gerissen.

Wenn Eltern am Seitenrand pöbeln, während ihre Kinder auf dem Rasen dem Ball hinterherjagen, müssen sie konsequent von den Vereinen vom Sportplatz geschickt werden. Spieler, die zugeschlagen haben und aus Vereinen verbannt werden, dürfen nicht sofort vom nächsten Verein wieder aufgenommen werden. Trainer, die ein Betätigungsverbot bekommen und diese Strafe umgehen, konterkarieren alle Anstrengungen des Fair-Play. Die Vereine haben das Hausrecht und damit eine Verantwortung. Gegenüber den Kindern, die kicken, aber auch gegenüber den jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Nur dank der Unparteiischen können am Wochenende überhaupt Fußballspiele stattfinden.

Hier hat auch der Profifußball eine ganz besondere Vorbildfunktion. An jedem Woche werden die Unparteiischen von Spielern und Trainern bestürmt, nahezu jede Entscheidung infrage gestellt, begleitet von unflätigen Gesten und Grimassen, die Millionen von Menschen zu Hause an den Bildschirmen sehen. Nur im Fußball wird so ein Verhalten weitestgehend geduldet oder es heißt sogar: Das gehört dazu. Hier wird Emotionalität mit Aggressivität und Rücksichtslosigkeit verwechselt.

In anderen Sportarten, sei es im Basketball, Handball oder Rugby, werden jegliche Tiraden von Spielern und Trainern sofort sanktioniert. Das ist auch im Fußball nötig. Entweder mit Karten oder Zeitstrafen. Da ist der DFB gefragt, sich dafür auf allerhöchster Ebene, dem Weltfußballverband Fifa, einzusetzen. Nur so kann eine Kultur des Respekts gegenüber den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern entstehen.

Das ist aber nur ein Schritt. Der viel schwierigere Prozess ist es, ein anderes Klima im Umgang miteinander zu schaffen. Der Fußball kann aber auch seinen Teil dazu beitragen, in dem in allen Vereinen klare Regeln aufgestellt werden. Für Spieler, Trainer und Eltern. Wer sich nicht daran hält, muss sanktioniert werden. Werden Strafen umgangen oder kleingeredet, wird sich nichts ändern. Der gesamte Fußball, nicht nur in Frankfurt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganze Welt ist gefragt, sich selbstkritisch den Spiegel vorzuhalten. 2012 ist in den Niederlanden ein Linienrichter von fünf Jugendlichen totgeprügelt worden. Besser geworden ist seitdem nichts. Der Tod eines 15-Jährigen sollte allen Warnung genug sein.