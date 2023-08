Frankfurter Domturm: Zimmer mit genialer Aussicht

Von: Andreas Hartmann

Der Blick vom Frankfurter Domturm auf die wiederaufgebaute Altstadt © Renate Hoyer

Frankfurts einst höchste Wohnung war zu den Zeiten der Turmwächter alles andere als luxuriös – jetzt hat die Stadt die Räume im Domturm restauriert

Dies ist zweifellos Frankfurts schönste Aussicht, wenngleich mit einem kleinen Wermutstropfen: Denn wer in 66 Metern Höhe auf dem Domturm steht, sieht ausgerechnet das elegante Bauwerk selbst nicht mehr. Angesichts des majestätischen Blicks auf die Altstadt und die Hochhäuser, auf Spessart, Odenwald und Taunus, dürfte das aber zu verkraften sein. Die Stadt zeigt sich von hier oben jedenfalls aus einer ganz anderen, ganz ungewohnten Perspektive.

Jahrhundertelang war der 1415 begonnene Domturm, Meisterwerk des Stadtbaumeisters Madern Gerthener, das höchste Gebäude Frankfurts und für viele Menschen gleichbedeutend mit Heimat, wie Bettina Schmitt, die Leiterin des Dommuseums, berichtet. „Goethes Mutter, Frau Aja, beschreibt beispielsweise, wie sie auf den Domturm zufährt und sich da wieder zu Hause fühlt, als sie ihn erblickt“, sagt sie, ein bisschen außer Puste

Es sind rund 300 Stufen bis zur Aussichtsplattform in 66 Metern Höhe. Es ginge auch noch weiter, der Turm ist insgesamt 95 Meter hoch und hat ganz oben, kurz unter der Spitze, noch einen zweiten, ganz engen Ausguck, der für Besucher:innen aber heute nicht mehr zugänglich ist.

Wer sich über die enge, noch aus der Zeit Gertheners stammende Wendeltreppe auf 66 Meter hochgeschnauft hat, kommt in den Genuss der Fernsicht, die bis 1942 auch der Türmer hatte (wenngleich sich die Stadt durch Krieg und Nachkriegszeit extrem stark verändert hat).

Damals starb der letzte bei der Frankfurter Feuerwehr angestellte städtische Turmwächter, Oskar Lipp. Das Amt wurde nach seinem Tod nicht mehr besetzt, obwohl der Domturm selbst bei den Luftangriffen 1944 nicht zerstört wurde. Die Graffiti, die ein US-Soldat Anfang Mai 1945 in den roten Sandstein auf der Aussichtsterrasse ritzte, ist heute ein historisches Dokument.

Die Wohnung in luftiger Höhe, in der von 1896 bis 1930 der in der ganzen Stadt bekannte Feuerwehrmann Fritz Rüb mit Frau und Tochter lebte, ist gerade frisch restauriert worden. Die Räume mit kuriosem kreisrunden Grundriss leuchten nun nach einer sorgfältigen Bauuntersuchung wieder so farbig wie das Kirchenschiff des Doms, mit aufgemalten Quadern, die roten Sandstein imitieren sollen, und einem gotischen Gewölbe.

Im Institut für Stadtgeschichte haben sich hinreißende historische Fotografien von der Familie Rüb und ihren voll möblierten Zimmern erhalten, sicher damals die Frankfurter Wohnung mit der bei weitem schönsten Aussicht. Trotzdem sollte man vielleicht nicht ganz so begeistert sein, wie es diese nur scheinbare Idylle nahelegt. Heute verfügen die Räume über eine elektrische Heizung, damals dürfte das Wohnen in luftiger Höhe eine ziemlich zugige und unbequeme Angelegenheit gewesen sein. Der Verleger Georg Friedrich Hartung schrieb 1808 mitleidig in sein Tagebuch, „man sollte Menschen eigentlich nur zur Strafe dorthin senden“.

Der Aufstieg war auch seinerzeit schon eine Attraktion. Victor Hugo war oben und holte sich vielleicht Anregungen zu seinem „Glöckner von Notre Dame“, der berühmte preußische Architekt Karl Friedrich Schinkel zeichnete die Konstruktion der Domkuppel, und Johanna Spyris berühmte Romanfigur Heidi versuchte vom Domturm aus vergeblich, die heimatlichen Schweizer Berge zu erspähen.

„Die Arbeit des Turmwächters war extrem hart und ganz schlecht bezahlt“, sagt Museumsleiterin Schmitt. „Alles, was man brauchte, ob Lebensmittel, Heizmaterial oder Wäsche, musste mit einem Lastenaufzug hier heraufgebracht oder -geschleppt werden. Es gab weder fließendes Wasser noch eine Toilette. Die Fäkalien mussten die Bewohner in einem Eimer herablassen. Für die Wohnung musste der Türmer sogar noch Miete bezahlen.“ Immerhin konnte er sein bescheidenes Salär dank der Touristen ein wenig aufbessern.

Aktuell steht die Türmerwohnung leer und ist nur bei Führungen zugänglich, man kann aber durch die Fenster sehen und einen ganz guten Eindruck gewinnen. Vom nächsten Frühjahr an soll, so berichtet Museumschefin Schmitt, hier eine Ausstellung zur langen Geschichte des Domturms gezeigt werden, basierend auf den sorgfältigen Forschungen des Frankfurter Feuerwehrmanns Helmut Herth.

Dass der Turm heute so ausschaut, wie er dasteht, verdankt er übrigens einem großen Brand, nach dem ihn der Architekt Franz Josef Denzinger aufhübschte und fertigstellte. Die Turmwachen in luftiger Höhe hatten 1867 nur hilflos zusehen können, wie der Funkenflug in einem Gasthof in der Fahrgasse das hohe, steile Dach des Doms in Brand setzte. „Die Feuerwehr hatte damals keine so langen Leitern, um das vom Erdboden aus zu verhindern“, sagt Schmitt. „Der Turm muss wie ein Kamin gewirkt haben, aus dem die Flammen schlugen.“ Die Hitze war so enorm, dass die Glocken schmolzen. Die fast zwölf Tonnen schwere „Gloriosa“ wurde erst danach gegossen.

Architekt Denzinger, der schon den Regensburger Dom neugotisch vollendet hatte, nutzte für den Umbau des recht nüchternen Turms, der eigentlich eine Fertigstellung mit vielen Figuren, Maßwerk und Wasserspeiern war, einen erhaltenen mittelalterlichen Entwurf des Stadtbaumeisters Gerthener, heute ausgestellt im Historischen Museum Frankfurt. Seither trägt der Dom, in dem die deutschen Kaiser gekrönt wurden, eine symbolische Krone aus Stein.

Frankfurt. 08.08.2023. Kaiserdom St. Bartholomaeus, Aufstieg auf den 66 meter hohen Turm der Wahl- und Kroenungskirche der roemisch-deutschen Kaiser. Bettina Schmitt (Leiterin Dommuseum) in der sanierten Tuermerstube. © Renate Hoyer

Die Türmerstube, fotografiert um 1935 © Institut für Stadtgeschichte Fr