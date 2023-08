Im Deutschsommer verbessern Kinder aus Intensivklassen ihre Sprachkenntnisse

Von: Sandra Busch

In einem Sitzkreis lernen die Kinder Texte für ein Theaterstück. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Das Sprachförderungsprogramm der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft, der Deutschsommer, hilft Schülerinnen und Schülern, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.

Langsam und deutlich. So sollen die Kinder die ausgeteilten Textzeilen auf der Bühne vorlesen. Es ist keine richtige Bühne, es ist ein abgeklebter Bereich in einem Klassenzimmer der Tex-torschule in Sachsenhausen. Aber jedes Kind wird mit „Vorhang auf, Bühne frei“ angefeuert, wenn es seinen Text vortragen soll. Eine Theaterpädagogin und eine Deutschlehrerin achten darauf, dass auch wirklich alles langsam und deutlich vorgetragen wird. Das ist für die Kinder auf Deutsch alles nicht so einfach. Sie leben noch nicht sehr lange in Deutschland.

Es ist wieder drei Wochen lang Deutschsommer in der Tex-torschule. 29 Grundschüler:innen nehmen daran teil, organisiert ist das Programm zur Sprachförderung von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Die Kinder besuchen in der Schulzeit Intensivklassen in Frankfurt, in denen sie vor allem Deutsch lernen, um fit für den Regelunterricht zu werden.

2100 Kinder lernen in solchen Intensivklassen an den Schulen. In den Sommerferien bekommen einige nun eine Extraportion Deutschunterricht. „Die allermeisten sind zugewandert“, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) am Dienstag in der Textorschule. „Und von den 29 sind 23 aus der Ukraine.“

Seit 2016 gibt es den Deutschsommer in Frankfurt, die Stadt unterstützt das Projekt mit 58 000 Euro. „Andere gehen in den Ferien ins Freibad, diese Kinder ins Sprachbad“, sagt Frank E.P. Dievernich, Vorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das Projekt zur Sprachförderung sei wichtig, denn „ohne Sprachkenntnisse kann man nicht teilhaben an der Gesellschaft und keinen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.“

Ins „Sprachbad“ sollen die Kinder spielerisch eintauchen. Nach zwei Stunden Deutsch am Morgen gibt es Theaterunterricht, am Nachmittag wird die Umgebung erkundet. „Es geht um Lust am Lernen der Sprache“, sagte Weber. „Spiel, Spaß und Spannung tragen zum Lernen bei.“ Der Deutschsommer sei eine wichtige Unterstützung, „damit Bildungswege gelingen können“.

Die Kinder lesen das Buch „Rosie und Moussa“ und üben Szenen als Theaterstück ein. Das wird am Ende der drei Wochen vor den Eltern aufgeführt. „Wir haben auch die Einladungen dafür geschrieben“, erzählte die elfjährige Victoriia aus der Ukraine. Aber es wird im Deutschsommer auch gebastelt, und neulich sind die Kinder mit einer Stadtteilkarte losgezogen, haben die Post und die Bibliothek in Sachsenhausen gesucht. Und sie haben mit dem Tablet Pflanzen bestimmt und Steckbriefe erstellt. „Mit dem Tablet macht es am meisten Spaß“, sagte die zehnjährige Narges.

Narges kommt aus Afghanistan. Sie findet, dass sie im vergangene Woche gestarteten Deutschsommer bereits viel gelernt hat. „Wenn ich mit Freunden spiele, dann kann ich schon gut sprechen“, sagte sie.

Auch die elfjährige Darina aus der Ukraine mag den Deutschsommer. „Ich kann ein bisschen spielen, ein bisschen sprechen – es ist besser als in der Schule.“ Claudia Schwalm, Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, sieht bereits Fortschritte bei den Kindern. „Sie trauen sich schon viel mehr zu als zu Beginn.“ Die Polytechnische Gesellschaft organisiert aber nicht nur seit einigen Jahren den Deutschsommer in der Textorschule. Noch viel länger, seit 2007, gibt es das Programm der Stiftung im Schullandheim Wegscheide und in der Jugendherberge in Oberreifenberg. Derzeit lernen 160 Schülerinnen und Schüler dort. „Deutsch lernen ist ein wichtiges Element der Integration“, sagte Dievernich. 2500 Euro investiert die Stiftung in jeden Platz, die Eltern zahlen einen Eigenbeitrag von 50 Euro. Für Weber sollte es den Deutschsommer nicht nur in den Ferien geben. „Er sollte Teil des schulischen Ganztags werden.“ Man müsse überlegen, „wie wir das handhaben können“.