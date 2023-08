Problemzone wird größer: Viel Leerstand im Frankfurter Bahnhofsviertel

Von: Oliver Teutsch

Auch in der Kaiserstraße gibt es derzeit viel Leerstand. Foto: Rolf Oeser. © Rolf Oeser

Einzelhandel, aber auch Unternehmen scheuen das Bahnhofsviertel in Frankfurt immer öfter. Die Problemzone um Niddastraße, Taunusstraße und Karlstraße wird größer.

Frankfurt - Das Bahnhofsviertel gilt für das Partyvolk als hip und trendy, doch die Leerstände bei Gewerbe- und Büroimmobilien nehmen zu. Besonders drastisch zeigt sich das etwa in der Niddastraße. Dort gab es bis im vergangenen Jahr noch das stark frequentierte Fitnessstudio von Kieser. Doch das Unternehmen schloss die Filiale. Die Anzahl der Belästigungen der Kundschaft habe zugenommen, hieß es zur Begründung.

Nur ein paar Meter weiter machte die Sparkasse 1822 schon im März 2022 dicht. Eine Nachfolge hat sich für beide Objekte bislang nicht gefunden. Gunnar Berendson, Sprecher der Anfang des Jahres neu etablierten Eigentümerinitiative Bahnhofsviertel, berichtet von einem Mitglied, das in der Niddastraße vergeblich versucht, ein Objekt wieder zu vermieten. Interessenten erschienen aber gar nicht mehr zum vereinbarten Termin, sondern sagten auf der Rückfahrt telefonisch ab, nachdem sie vor Ort die Lage des Objekts ausgemacht hätten.

Unternehmen scheuen das Bahnhofsviertel in Frankfurt immer öfter

Ähnlich verhält es sich in der Taunusstraße. Das Objekt Taunusstraße 52 – 60 steht seit vielen Jahren leer und wird seit 2018 saniert. Schon im September 2019, noch vor Ausbruch der Pandemie, bekannte der Geschäftsführer des Investors MUC Real Estate, Christian Ruhdorfer, man habe „noch keine vernünftigen Mieter für die Ladengeschäfte gefunden“. Daran hat sich offensichtlich auch drei Jahre später noch nichts geändert. Man werde sich melden, wenn es etwas Neues gebe, ließ Ruhdorfer auf FR-Nachfrage ausrichten.

Lagen wie Nidda-, Karl- und Taunusstraße sind schon seit Jahren nicht mehr begehrt. Doch Suat Kurt vom Immobilienunternehmen Jones Lang Lasalle (JLL) berichtet, dass sich die Problemzone ausweite. Bei der Suche nach neuen Interessenten, werden Absagen laut Kurt schon mal damit begründet, dass Immobilien entlang der Bankenlage und der Parks zu nahe am Bahnhofsviertel lägen. So gibt es nach FR-Informationen aktuell rund 14 000 Quadratmeter Leerstand im schicken Bankenturm Skyper in der Taunusanlage.

Als neue Problemzone muss auch der Straßenzug „Am Hauptbahnhof“ gelten. Mit der Schließung der Abgänge zur B-Ebene hat der Passantenstrom dort rapide abgenommen. Der Schatten der Sperrholzzäune wird stattdessen zum Dealen genutzt. Als Konsequenz wird das Unternehmen Danone Waters, das erst 2016 in das zentral gelegene Objekt „Am Hauptbahnhof 18“ gezogen war, das Bahnhofsviertel wieder verlassen.

Zuzug des Frankfurter Kult-Kiosks Yok Yok als Lichtblick

Die Eigentümerinitiative Bahnhofsviertel beschwert sich derweil, dass hohe Summen für private Sicherheitsdienste aufgebracht werden müssten, um die vielen denkmalgeschützten Objekte im Bahnhofsviertel vor Vandalismus und Unrat zu schützen. Laut Sprecher Berendson gehören dazu etwa auch die denkmalgeschützten Häuser Am Hauptbahnhof 10 und 12, die rund um die Uhr bewacht würden, damit niemand sein Geschäft unter den Marmortreppen verrichten würde. Als Lichtblick für die Frontzeile vor dem Hauptbahnhof wertet Berendson den Zuzug des Kult-Kiosks Yok Yok aus der Münchener Straße: „Wir freuen uns sehr über den Umzug, das wird die Gegend beleben.“

Auch in den neueren Bankentürmen am Rande des Bahnhofsviertels gibt es Leerstand. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Münchener Straße mit ihren vielen kleinen Geschäften und Imbissen gilt als Lichtblick im Bahnhofsviertel. Ähnlich wie die Kaiserstraße, in der sich in den vergangenen Jahren viel getan hat. Doch auch dort gibt es mittlerweile wieder viel Leerstand. In der Kaiserstraße 52-54 sind auf breiter Front die Rollläden unten. Hier hat vor einigen Wochen die Fastfood-Kette Mc Donalds ihre Filiale geschlossen. Es sei dort im und vor dem Laden drunter und drüber gegangen, berichtet ein benachbarter Gastronom, der sich über den Wegzug freut. Ebenfalls aus der Kaiserstraße weggezogen ist das IT-Unternehmen Denic mit seinen mehr als 100 Beschäftigten.

Zu den Gründen befragt, antwortet ein Unternehmenssprecher sehr zurückhaltend: “ Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Situation rund um den Bahnhof und in den angrenzenden Straßen nicht immer optimal war und die Bedingungen vor Ort von unseren Mitarbeitern gelegentlich als herausfordernd empfunden wurden.“ Kurt von JLL spricht bei den Wegzügen aus dem Bahnhofsviertel bislang von Einzelfällen, weiß aus seinem Alltag aber auch zu berichten: „Zuzüge ins Bahnhofsviertel gibt es immer weniger.“

Zum Arbeiten oder Einkaufen ist das Bahnhofsviertel kaum noch attraktiv

Denn die Bar- und Kneipenszene im Bahnhofsviertel zieht zwar viele Menschen an, zum Arbeiten oder Einkaufen ist die Gegend aber kaum noch attraktiv. Bei Neueröffnungen handelt es sich meist um „Barber-Shops“ oder Handy-Läden. Wie etwa in der Münchener Straße, wo 2021 wegen der Pandemie das traditionsreiche Geschäft Schreibwaren-Fleischhauer schließen musste und nun ein großer Handy-Laden firmiert. Dazu gesellen sich im Viertel meist Spielhallen und Imbissläden. „Der Mix ist aktuell nicht attraktiv“, so Kurt. Das Bahnhofsviertel sei in den vergangenen Jahren „eine Szenelage“ geworden.

Mc Donald hat seine Filiale im Bahnhofsviertel aufgegeben. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Auch Abdurahman Dönme trauert der Schließung von Läden wie Fleischhauer nach. Er ist seit 45 Jahren Geschäftsmann in der Kaiserstraße und betreibt dort ein Modegeschäft. In seiner Nachbarschaft sieht er wenig Geschäfte, die zahlungskräftige Kundschaft anlocken könnten. „Früher gab es hier auch noch Radio-Diehl, wir vermissen diese Läden.“ Als eine Ursache für den schlechten Laden-Mix sieht der Geschäftsmann die teuren Mieten, die von Eigentümern verlangt werden. „Das kann nur noch von Leuten bezahlt werden, die sich hier einnisten, aber ihr Geld eigentlich anderweitig verdienen“, so Dönme. Immobilienexperte Kurt will diese Kritik nicht gelten lassen. Die Mieten im Bahnhofsviertel seien moderat, die meisten könnten aber der gestiegenen Kosten wegen kalkulatorisch keine günstigere Miete mehr anbieten. Wie etwa wegen der eingangs erwähnten Kosten für die Sicherheit.

Ein Lichtblick für das Bahnhofsviertel dürfte der Zuzug der Firma Nestlé Ende 2024 werden. Der Lebensmittelkonzern zieht mit rund 1500 Beschäftigten in ein hochmodernes Hochhaus an der Baseler Straße. „Das ist sehr positiv für den Standort und wird dem Bahnhofsviertel helfen“, ist sich Kurt sicher. Doch bis sich ein Effekt des Zuzugs bemerkbar macht, dürfte es noch eine Weile dauern. (Oliver Teutsch)

Der Hauptbahnhof wird 135 Jahre alt, soll aber noch groß rauskommen. Zur EM 2024 soll dann die B-Ebene zumindest teilweise wieder geöffnet werden.