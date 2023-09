IHK Frankfurt rechnet mit weiter steigenden Wohnungsmieten

Von: Christoph Manus

Große Bauprojekte, wie hier im Schönhofviertel in Bockenheim, sind in Frankfurt seltener geworden. Laut Gutachterausschuss wurden im ersten Halbjahr nur 38 neue Eigentumswohnungen verkauft. © Monika Müller

Die Preise für Wohnraum sinken, die Mieten könnten laut IHK aber noch weiter steigen. IHK-Präsident Ulrich Caspar wirbt für eine reduzierte Mehrwertsteuer für den Wohnungsbau.

Nach Beobachtung der Immobilienbörse in der Frankfurter Industrie- und Handelskammer (IHK) steigen die Mieten für Wohnraum in Frankfurt, Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis trotz oder wegen der Krise in der Immobilienbranche weiter. Das Angebot an Mietwohnungen sei in den ersten Monaten des Jahres gesunken, die Mieten aber seien zum Teil um mehr als fünf Prozent gestiegen, sagt der Vorsitzende des Gremiums, Helmut Christmann. Für das zweite Halbjahr rechneten 60 Prozent der im August befragten Mitgliedsunternehmen der Börse mit einem weiter zunehmenden Druck auf dem Mietwohnungsmarkt im IHK-Bezirk, sprich: steigenden Mieten. Als eine Erklärung bieten sie an, dass Kaufinteressierte angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen vermehrt nach Mietobjekten suchten. IHK-Präsident Ulrich Caspar weist zudem auf den massiven Einbruch im Baugeschehen hin. Viele Bauherren haben Projekte auf Eis gelegt.

Nach Beobachtung der Immobilienbörse ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und anderen Wohnimmobilien im ersten Halbjahr weiter gesunken. 80 Prozent der Unternehmen in der Branche hätten bereits erlebt, dass Kaufinteressierte noch abgesprungen seien. Die Folge: Zwei Drittel der Betriebe rechneten damit, dass die Preise für Bestandsimmobilien im Jahresverlauf noch weiter sinken. Der Gutachterausschuss für Immobilienwerte hatte bereits vor einem Monat Zahlen veröffentlicht, nach denen die Preise für Eigentumswohnungen in Frankfurt in nur einem Jahr um ein Fünftel gesunken sind. Sie liegen allerdings immer noch auf einem historisch sehr hohen Niveau.

IHK Frankfurt wettert gegen Regulierung des Wohnungsmarkts

IHK-Präsident Caspar sieht die Politik in der Pflicht, die Investitionsbereitschaft in der Wohnungsbranche anzukurbeln. Dabei geht er davon aus, dass eine steigende Neubautätigkeit die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspanne. Caspar wirbt etwa dafür, die Mehrwertsteuer für den Bereich Wohnungsbau von 19 auf sieben Prozent zu senken und übergangsweise für selbstgenutzte Immobilien keine Grunderwerbssteuer zu verlangen.

Einmal mehr wirft der IHK-Präsident der Politik zudem vor, mit zu viel Regulierung dem Wohnungsmarkt zu schaden. Er wendet sich etwa gegen den Frankfurter Baulandbeschluss, der feste Quoten für sozialen Wohnungsbau nennt, und fordert eine Reduzierung von energetischen Vorgaben für Immobilien.