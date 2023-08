Idylle trotz der Staus in Frankfurt-Riederwald

Von: Katharina Kleint

Teilen

Abdelhak Chemlal ist mit seiner Tochter im Riederwald unterwegs. © Renate Hoyer

Frankfurt-Riederwald macht landesweit Schlagzeilen, etwa durch „Reichsbürger“ oder den Ausbau des Riederwaldtunnels. Dennoch ist es ein sehr lebenswerter Stadtteil, finden die Menschen, die hier wohnen. Ein Besuch, den der Zufall bestimmt hat.

Endlich scheint wieder die Sonne über dem 5000-Seelen-Ort, der Himmel ist strahlend blau. Die dicken Bäume, die alleenartig die Schäfflestraße säumen, sind in ein warmes Morgenlicht getaucht. Die Straße liegt im Herzen der ehemaligen Arbeitersiedlung im Riederwald, dort ist es tagsüber ruhig, beinahe idyllisch.

Doch ihr Anfang, an der Kreuzung zum Erlenbruch, zeigt einen Einblick in das typische Verkehrschaos, das hier jeden Tag vorherrscht. Autos reihen sich aneinander, zwischendrin schwere, vollbeladene Lkw. Für diejenigen, die doch lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, befindet sich dort auch die U-Bahn-Station, mit der die Anwohner durch die Linien 4 und 7 mit der Frankfurter Innenstadt verbunden sind. Nur wenige Schritte davon entfernt liegt das kuschelige Stehcafé von Özlem Orman, das sie seit vier Jahren betreibt.

„Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt die 40-Jährige. Sie wohnt seit 13 Jahren in der Siedlung, ihre Kinder sind hier aufgewachsen, gehen auf die Pestalozzischule, erzählt sie. „Der familiäre Umgang“ in der Nachbarschaft gefalle ihr besonders gut, man habe nicht das Gefühl, in einer Großsstadt zu leben.

Lediglich der starke Verkehr erinnere daran und sei untragbar, wie für so viele andere Anwohner:innen auch. Orman findet den Ausbau der A66 und somit des Riederwaldtunnels positiv, erhofft sich dadurch ruhigere Straßen und weniger Abgase, die man sonst „bis in das Haus rein“ rieche. Ihre Wohnung ist praktischerweise fußläufig zu ihrem kleinen Geschäft.

Der Dartpfeil auf dem Stadtplan führt Katharina Kleint in den Riederwald. © Andreas Hartmann

Ebenso nur ein paar Häuser weiter: Das Vereinslokal der sogenannten „Reichsbürger“, die sich in einem ehemaligen Chinarestaurant Am Erlenbruch 94 niedergelassen haben. In den Räumlichkeiten ist unter anderem eine Neuauflage des Restaurants „Rohkosteria“ von David Ekwe Ebobisse zu finden, der bekennendes Mitglied des „Reichsbürger“-Gebildes Königreich Deutschland ist. Die ABG Frankfurt Holding setzte bereits eine Frist zur Räumung des Vereinslokals im Riederwald – doch bisher erfolglos.

Das scheint einigen Menschen aus der umliegenden Gegend sauer aufzustoßen, bei genauerem Hinsehen erkennt man die zertrümmerten Fensterscheiben des Lokals. Ein Wahlplakat, das unweit des Gebäudes an einem Laternenmast hängt, ist mit einem schwarzen Filzstift verziert worden: „Reichsbürger vertreiben“ steht darauf. Auch wenn Vandalismus keineswegs die Lösung ist, so macht dieser dennoch das offensichtliche Unwohlsein und das Unverständnis der Anwohner:innen deutlich.

U-Bahn Station Schäfflestraße an der vielbefahrenen Straße Am Erlenbruch. © Renate Hoyer

„Es macht einem schon Angst“ bestätigt Özlem Orman, „man hat natürlich ein Kopfkino“. So stellt sie sich immer wieder vor, was ihr oder auch ihren Gästen passieren könnte. Ob die Gruppierung möglicherweise im nächsten Moment zur Tür reinmaschiert, ob sie gefährliche Waffen besitzt – sie weiß es nicht.

Nichtsdestotrotz wird Orman mit ihrer Familie in Frankfurt-Riederwald bleiben. „Die Menschen, die hierher ziehen, verweilen lange“, weiß auch Gerd Kieker, nur wenige würden wieder wegziehen. Den Sozialarbeiter, der aktuell sein Anerkennungsjahr absolviert, trifft man im Nachbarschaftsbüro an, wenn man die Schäfflestraße durch den Torbogen in Richtung des Riederwaldes entlang läuft. „Die Leute leben hier gerne“, erzählt er, „viele genießen es, so nahe am Wald zu sein“, durch die Nähe zur Natur und die Ruhe wirkt der Ort eher wie „ein Dorf in der Großstadt“. Zudem ist es laut Kieker ein „geschichtlich aufgeladener Stadtteil“.

Er wurde im Jahr 1910 von der Genossenschaft Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main (VBS) als Arbeitersiedlung gegründet und erbaut. Beim Spaziergang durch die Häuserblocks fällt auf, dass die Straßen nach jenen Vertretern der Arbeiter- und Genossenschaftsbewegung benannt worden sind – beispielsweise die Raiffeisenstraße oder Lassallestraße.

Die damalige Siedlungsarchitektur ist noch gut zu erkennen: Während im Osten zweigeschossige Doppelhausgruppen mit hohen Mansardendächern im klassischen Heimatstil zu sehen sind, ist der Westen vom „Neuen Bauen“ geprägt. Hier stehen Flachdachhäuser mit modernen Gestaltungselementen an Fenstern und Balkonen. Dazwischen sind kleine Gärten angelegt, mit alten, mittlerweile rostigen Ständern, auf denen im vergangenen Jahrhundert Wäsche aufgehängt wurde.

Peter Fritz, Vorsitzender des Vereinsrings Riederwald. © Renate Hoyer

Peter Fritz, Vorsitzender des Vereinsrings Riederwald, wohnt seit etwa 45 Jahren in einem Haus am Engelsplatz, das, wie viele andere dort, unter Denkmalschutz steht. Er verlässt es gerade, um sich auf den Weg zum örtlichen Modellbahnclub zu machen. Dass der Stadtteil „wie ein Dorf“ ist, bestätigt auch er.

Kaum verlässt man beim Umherschlendern den Engelsplatz, befindet man sich direkt wieder auf der Schäfflestraße. Genauer gesagt hinter dem eben erwähnten Torbogen, durch den die Spaziergänger laufen müssen, um zum Wald zu gelangen. Abdelhak Chemlal ist hier mit seiner Tochter Asi unterwegs. Sie verbringt ihren Vormittag normalerweise in der Kindertagesstätte Riederfüchse, doch sobald Chemlal einen freien Tag hat, passt er lieber selbst auf sie auf und unternimmt mit ihr etwas Spannendes.

Eine schöne Abwechslung für den 55-Jährigen, denn sonst sieht sein Arbeitsalltag am Frankfuter Flughafen gewiss anders aus. Um das Verkehrschaos unter der Woche zu umgehen, benutzt er gerne die Bahn, wenn er zur Arbeit fährt. „Ich habe Glück, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können“, betont er. Seine Frau stehe hingegen jeden Tag zwei Stunden im Stau, da sie mit dem Auto fahren müsse.

Da ist eine kleine Wanderung ins Grüne gemeinsam mit der Tochter doch wesentlich schöner. „Wir gehen sehr oft zum Abenteuerspielplatz im Riederwald“, sagt Chemlal, „da ist Asi praktisch aufgewachsen“. Nach den grauen Wintermonaten ist das sonnige Wetter schließlich perfekt für einen Tag in der Natur.