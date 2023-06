„Ich habe Männer nie als Gegner gesehen!“

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Cornelia-Katrin von Plottnitz feiert bald 80 Jahre Leben. © ROLF OESER

Zum 80. Geburtstag der Kulturpolitikerin, Feministin und Pädagogin Cornelia-Katrin von Plottnitz.

Lange Zeit wurde Geschichte (scheinbar) von Männern geschrieben. Selbst als 1968 eine Generation gegen die Verkrustung der bürgerlichen Gesellschaft aufbegehrte, sprach man(n) nur von der Studentenbewegung. Frauen kamen öffentlich wenig vor. Cornelia-Katrin von Plottnitz aber hielt entschlossen dagegen. Formulierte mit anderen Frauen ihre eigene Geschichte. Gehörte zu den ersten im Frankfurter Weiberrat von 1968, zu den Pionierinnen der deutschen Frauenbewegung. Am 19. Juni feiert die langjährige Kulturpolitikerin der Grünen ihren 80. Geburtstag.

Weiberrat. Das hieß, dass Männer schlicht nicht teilnehmen durften, dass die oft machohaft auftretenden „Revolutionäre“ draußen bleiben mussten. Als die Männer am 13. September 1968 beim SDS-Bundeskongress in Frankfurt mal wieder das große Wort führten, warf eine Studentin sogar drei Tomaten in Richtung Rednerpult. Plottnitz war dabei, fand die Aktion gut.

Doch es charakterisiert die spätere Lehrerin, dass sie sich bald vom Weiberrat abwandte. Die dort herrschende rigide Abgrenzung vom anderen Geschlecht war ihre Sache nicht, es missfiel ihr das Verbot, sich zu schminken und modisch zu kleiden. Bis heute will sie Spaß am Leben haben, ist sie temperamentvoll geblieben. „Ich habe Männer nie als Gegner gesehen.“ Schon im Alter von 16 Jahren hatte sie den expressionistischen Maler Ludwig Meidner kennengelernt, war seine „Muse“ geworden, wie sie es später nannte. Von dem Künstler und vom Philosophen Theodor W. Adorno lernte sie, „dass es ganz andere Lebensentwürfe gibt, jenseits des Vorgegebenen“.

Pädagogin wird Grüne

Die Studienrätin heiratete den Juristen Rupert von Plottnitz, der sich bald als RAF-Verteidiger und später als hessischer Justizminister einen Namen machte. Die Pädagogin wurde Mitglied der Grünen, arbeitete an bildungspolitischen Konzepten, etwa an den Plänen für die IGS Nordend 1992/93. Dann lernte sie den Mann kennen, der die Liebe ihres Lebens wurde: Klaus Traube, anfangs Manager der Kernenergie-Industrie, dann engagierter Atomkraftgegner. Bis zu seinem Tod 2016 blieben die beiden eng verbunden. Gerade legt von Plottnitz letzte Hand an ein Buch, in dem sie Traube selbst über sein widerständiges Leben erzählen lässt, auch über seine jüdischen Wurzeln.

So viele Facetten, so viele Interessen: Von 1997 bis 2016 arbeitete die Pädagogin als ehrenamtliche Stadträtin für die Grünen, engagierte sich vor allem für die freie Kulturszene. Es ist die Zeit, in der weit über die Stadt hinaus bekannt wird. Sie leitete selbst ein junges Theater-Ensemble, führte Regie. Kämpfte dafür, dass Ludwig Meidner nicht vergessen wurde, gründete eine Gesellschaft, die sein Erbe pflegt. Bis heute ist sie höchst aktiv. Motto: „Ich bin noch gut beieinander!“ Sie besucht Theater und Museen und sie regt sich darüber auf, wie die Kulturpolitik die Zukunft der Städtischen Bühnen vernachlässige. Niemand spreche darüber, für wen, für welches Publikum man Theater machen wolle, wie junge Menschen in Oper und Schauspiel zu locken seien: „Das müsste man diskutieren!“ Aber jetzt wird erst einmal gefeiert. Von wegen, die 80 Jahre verstecken: „Ich mach’ das offensiv!“