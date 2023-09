„Ich fühle eine große Verbundenheit“

Von: Andreas Hartmann

Über jüdischen Alltag hat Barbara Bisicky-Ehrlich ein wunderbares Buch geschrieben.

Barbara Bišický-Ehrlich liest beim Jubiläumsfest der Jüdischen gemeinde Frankfurt aus ihrem Buch „Ein fast koscheres Leben“

Die meisten Menschen sind noch nie in ihrem Leben in Berührung gekommen mit jüdischem Leben“, sagt Barbara Bišický-Ehrlich – dennoch (oder vielleicht gerade deswegen) begegnen ihr immer wieder Unverständnis und Vorurteile. „Alle Menschen haben irgendein Bild von Juden im Kopf, aber das beruht fast niemals auf echten Begegnungen, sondern auf Vorurteilen, altem Schulstoff und so weiter.“

Das war ein Grund für die 1974 als Kind tschechischer Eltern in Frankfurt geborene Autorin, im vergangenen Jahr ein sehr lesenswertes autobiographisches Buch zum Thema Judentum heute zu schreiben. „Der Rabbiner ohne Schuh. Kuriositäten aus meinem fast koscheren Leben“ erzählt leichtfüßig und humorvoll, selbstkritisch und selbstironisch aus dem jüdischen Alltag.

Der Rabbiner ohne Schuh Die Autorin liest am Sonntag um 16 Uhr beim Jubiläumsfest im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum aus ihrem Buch „Der Rabbiner ohne Schuh. Kuriositäten aus meinem fast koscheren Leben“ (Anmeldung unter jg-ffm.de).

„Das Judentum ist extrem vielfältig, es gibt so viele verschiedene Leben“, sagt sie im Gespräch mit der FR. „Aber ich merke doch, dass sich doch auch sehr viele darin wiederfinden. Für mich ist das Jüdischsein ein Teil meiner Identität. Ich würde mich nicht als gläubigen Menschen bezeichnen, aber die Gemeinde ist sehr wohl meine Heimat und ich fühle eine große Verbundenheit. Es ist schön zu wissen, dass ich mich in guten wie in schlechten Zeiten auf eine Gemeinschaft verlassen kann.“

Zusammenhalten, das bleibt so wichtig wie eh und je. „Antisemitismus hat heute eine ganz andere Qualität als vor einigen Jahren, sehr hemmungslos. Solche Sprüche, wie ich sie heute höre, hätte in meiner Schulzeit keiner gemacht“, sagt sie. Auch das war ein Grund für ihr Buch, das sich aber doch durch seinen sehr fröhlichen Grundton auszeichnet.

