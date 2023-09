ICE fahren wieder über Bahnbrücke zum Hauptbahnhof

Von: Florian Leclerc

Die Fernzüge können wieder über die Bahnbrücke an der Mörfelder Landstraße zum Hauptbahnhof fahren. © Renate Hoyer

Nach eineinhalb Monaten fahren wieder ICE und IC über die Bahnbrücke an der Mörfelder Landstraße zum Hauptbahnhof. Die Arbeiten für den Regionalverkehr dauern an.

Nach dem Lastwagen-Unfall an der Eisenbahnbrücke entlang der Mörfelder Landstraße fährt der Fernverkehr nun wieder planmäßig bis zum Frankfurter Hauptbahnhof. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gab sie das erste von drei Gleisen wieder frei. Die ICE und IC steuern seit dem frühen Donnerstagmorgen den Hauptbahnhof wieder direkt an.

Vor etwa eineinhalb Monaten war ein Sattelzug, der einen Bagger geladen hatte, gegen die Eisenbahnbrücke gestoßen. Bleche verformten sich, in den Stahlteilen entstanden bis zu zwölf Zentimeter große Löcher und Risse.

Zwölf Zentimeter große Löcher

In den Nachtstunden, während eine Spur der B43 gesperrt war, erneuerte die Bahn die Brücke, in dem sie Bauwerksteile mit drei Zentimeter dicken Stahlplatten verstärkte. Dazu musste sie etwa 120 große Betonquader mit insgesamt 180 Tonnen Gewicht auf genau errechneten Bereichen der Brücke platzieren, um das Bauwerk spannungsfrei zu halten. Die Stahlplatten wurden mit gut 100 Schrauben befestigt.

Nach Angaben der Bahn dauert die Reparatur von zwei weiteren Brückenteilen voraussichtlich noch zwei Monate an. Hier sei der Schaden größer und die Sanierung aufwendiger. Geplant sei erneut eine Konstruktion mit dicken Stahlplatten.

Betroffen sind die Regionalbahnen der Linien RB58 und RE59 der Hessischen Landesbahn (HLB) Sie fahren nicht zum Hauptbahnhof, sondern wenden am Frankfurter Südbahnhof.

