HR Sinfonieorchester: Neue Saison mit auch mal unkoventionellem Programm

Von: Meike Kolodziejczyk

Immer offen für neue Perspektiven und Unkonventionelles: das HR-Sinfonieorchester.

Alain Altinoglu bleibt als Chefdirigent weitere fünf Jahre. In der kommenden Saison 2023/24 des HR-Sinfonieorchesters ist keine Musikerin und kein Musiker „Artist in Residence“, sondern ein Instrument: die Trompete.

Dass er weitere fünf Jahre Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters bleiben wird, ist schon einige Zeit bekannt. Alain Altinoglu hat im Frühjahr seinen Vertrag mit dem Klangkörper des Hessischen Rundfunks verlängert und bleibt dem Haus sowie der Region bis einschließlich der Saison 2027/28 erhalten. Das Orchester sei „fantastisch“, er spüre in der Zusammenarbeit mit den Musikerinnen und Musikern „viele positive Vibes“ und fühle sich in Frankfurt „schon fast wie zu Hause“, begründete der gebürtige Pariser diesen Schritt im HR-Sendesaal bei der Präsentation des Programms für die Spielzeit 2023/24.

HR-Orchestermanager Michael Traub nutzte die Gelegenheit, seine Freude auszudrücken und Altinoglu zu danken. Auch dafür, dass er sich „so viel Zeit nimmt und immer ansprechbar ist“. Seine Arbeit mit dem Orchester, das er seit 2021 leitet, sei von Beginn an herausragend gewesen, und das trotz der Widrigkeiten der Corona-Pandemie. „Wir freuen uns über das gegenseitige Vertrauen und dass wir mit Alain langfristig planen und unsere gemeinsamen Ideen umsetzen können.“

Und dabei schlagen sie in der neuen Saison mitunter unkonventionelle Wege ein. So ist diesmal keine Musikerin und kein Musiker „Artist in Residence“, sondern ein Instrument: die Trompete. Mehrere Konzerte gehören dem güldenen Blechblasinstrument, einer der zentralen Solisten kommt aus den eigenen Reihen: Sebastian Berner, seit 2022 Solo-Trompeter im HR-Sinfonieorchester und Gewinner des internationalen Maurice-André-Wettbewerbs, wird sein Potenzial in Werken von Henri Tomasi, Johann Wilhelm Hertel oder Antonio Vivaldi präsentieren. Die Trompete bilde ein „ganz eigenes Königreich im Orchester“, schwärmt der türkische Pianist und Komponist Fazil Say, der für die beiden Startrompeter Gábor Boldoczki und Sergei Nakariakov ein Doppelkonzert geschrieben hat, das in der Alten Oper Frankfurt seine deutsche Erstaufführung erleben wird.

Die Saison 2023/24 Das HR-Sinfonieorchester wird in der nächsten Saison 97 Konzerte spielen, 90 davon in Hessen. Neben den eigenen Konzertreihen in Frankfurt und den Konzerten beim Rheingau Musik Festival ist es etwa bei den Weilburger Schlosskonzerten, im Stadttheater Gießen, beim Kronberg Festival und bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt zu Gast. Video-Livestreams wird es auch in der Spielzeit 2023/24 geben, in der ARD-Mediathek, auf der Website oder auf dem Youtube-Channel des HR-Sinfonieorchesters, der mit seinen inzwischen mehr als 390 000 Abonnent:innen zu den weltweit erfolgreichsten Kanälen für Klassische Musik auf dieser Plattform gehört. Tickets für die Konzerte sind auf www.hr-ticketcenter.de erhältlich, der Vorverkauf für Abonnements ist auch unter Tel. 069/155-4111 möglich, der für Einzeltickets unter Tel. 069/155-2000. Das Konzertmagazin 2023/24 liegt bei den HR-Veranstaltungen aus, es kann beim HR-Ticketcenter bestellt oder als PDF auf der Homepage heruntergeladen werden. Ein interaktives E-Mag mit Hörproben und weiterführenden Links steht dort ebenfalls zur Verfügung. myk www.hr-sinfonieorchester.de

„Großartiges Zeichen“

Mit Fazil Say, 2012/13 selbst „Artist in Residence“ des HR-Sinfonieorchesters, wird Alain Altinoglu zudem ein Klavierduo bilden. Das Projekt mit Say, den er seit mehr als 20 Jahren kenne und schätze, sei für ihn „ein wichtiger Moment“, sagt der Chefdirigent, nicht nur, weil dessen Konzerte „für das Publikum immer ein großes Abenteuer“ darstellten. In sozialer und politischer Hinsicht halte er es für „ein großartiges Zeichen, dass ein Franzose mit armenischen Wurzeln und ein Türke gemeinsam Musik machen können“. Es sei „sehr wichtig zu zeigen, dass klassische Musik für alle da ist und alle zusammenspielen können“.

Alle sind auch diesmal wieder eingeladen zum „Europa Open Air“ am Mainufer, mit dem das HR-Sinfonieorchester und die Europäische Zentralbank zum fünften Mal die nächste Spielzeit einläuten. Das kostenfreie Sommerkonzert, dem im Vorjahr mehr als 20 000 Menschen lauschten, rückt am 31. August die Gitarre, gespielt von dem montenegrinischen Gitarristen Miloš Karadaglic, als Soloinstrument in den Mittelpunkt, Auf dem Programm stehen unter anderem Maurice Ravels „Boléro“, Joaquín Rodrigos „Concierto de Aranjuez“ für Gitarre und Orchester und Paul Dukas’ „Der Zauberlehrling“.

Mit dem ersten HR-Sinfoniekonzert am 21. September in der Alten Oper eröffnet Alain Altinoglu den Programmschwerpunkt „Nature & Earth“ gemeinsam mit der Geigerin Julia Fischer und Claude Debussys „La Mer“. Dieses mehr als aktuelle Thema berücksichtigt die ganze Saison hindurch Werke von Komponisten, die sich mit der Schönheit und Zerbrechlichkeit des Planeten, mit der Schöpfung, dem Umgang des Menschen mit derselben sowie mit Klima, Umwelt und ökologischen Problemen befassen.

Zu Gehör gebracht werden zum Beispiel die „Alpensinfonie“ von Richard Strauss, Antonín Dvoráks „In der Natur“, Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ und der Soundtrack des Hollywood-Komponisten und gebürtigen Frankfurters Hans Zimmer für die BBC-Dokumentation „Planet Earth“. Im Spotlight-Gesprächskonzert wollen ARD-Wetterexperte Sven Plöger und HR-Moderatorin Jennifer Sieglar für die Wunder von Wetter- und Klimakreisläufen begeistern und so für ein ungewöhnliches Percussionkonzert mit der jungen Schlagzeugerin Vivi Vassileva sensibilisieren, die Gregor A. Mayrhofers „Recycling Concerto“ spielen wird.

Weitere fünf Jahre Chefdirigent: Alain Altinoglu.