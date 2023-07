Hohe Haftstrafe für dealenden Anwalt

Von: Stefan Behr

Sieben Jahre und neun Monate für Grashandel

Das Landgericht hat den ehemaligen Strafverteidiger Benjamin D. wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln, Beihilfe zum Drogenhandel sowie Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Zudem muss sich der 46-Jährige einer Therapie gegen seine Kokainsucht unterziehen. Die Einziehung von mehr als 41000 Euro aus kriminellen Profiten wurde angeordnet.

D. war seit 2008 als Strafverteidiger in Frankfurt tätig - zuertst hauptsächlich in Wirtschaftsstrafsachen. 2015 hatte er sein erstes Mandat in einem Drogenprozess. Es folgten weitere, und D. gelang es offenkundig nicht, die berufliche Distanz zu seinen Mandanten zu wahren. Schließlich ließ er sich von einer Bande einspannen, die - als Transportunternehmen getarnt - Marihuana in Spanien kaufte, nach Frankfurt brachte und dann weiterverkaufte.

D. war hauptsächlich für die Akquise und die Organisation der Transporte zuständig. Letzteres tat er mit beachtlicher Kaltschnäuzigkeit: Er schaffte es tatsächlich, Drogentransporte mit einem von der Bande zur Verfügung gestellten Krypto-Handy zu managen, während er als Strafverteidiger im Gerichtssaal seinem eigentlichen Beruf nachging.

Diese Doppelbelastung und die hohe Anspruchshaltung seiner kriminellen Geschäftspartner, die eine Erreichbarkeit rund um die Uhr verlangten, trieben D. schließlich in die Kokainsucht. Laut Gutachten fand sich in seinen Haaren ein „exorbitant hoher Kokainanteil“.

D., der sich in seinen Krypto-Chats Tarnnamen von Drogendealern aus Fernsehserien gab, wähnte sich laut Vorsitzender Richterin „dick im Geschäft und fühlte sich gebauchpinselt“. Auf der Anklagebank vermittelte der Jurist nicht das Bild eines eiskalten Gangsters. Auch die Vorsitzende Richterin erinnerte sich, D. im legalen Berufsalltag „immer sehr freundlich“ erlebt zu haben. Die Zuschauersitze waren während des gesamten Prozesses mit D.s Freundeskreis gut besetzt - und zwar mit dem, der nicht der Halbwelt entstammt. Bekannte beschrieben D. als netten Kerl und liebevollen Familienvater.

Andererseits war D. auch ein Organ der Rechtspflege, das Gewinne aus Drogendeals von Mandanten in seiner Kanzlei verwahrte und Gangstern Einblicke in Justizakten gewährte.

Die Staatsanwaltschaft, die recht sportlich auf eine Freiheitsstrafe von neun Jahren plädiert hatte, erklärte unmittelbar nach dem Prozess ein wenig überraschend ihren Verzicht auf Rechtsmittel. Die Verteidigung tat das nämlich nicht. Sollte eine Revision der Verteidigung Erfolg haben und es zu einer Neuaflage des Prozesses kommen, gilt für D. damit das Verschlechterungsverbot. Das bedeutet, dass ein Urteil in zweiter Instanz schlimmstenfalls so hart ausfallen darf wie das in erster. Es könnte allerdings milder werden.