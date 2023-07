Hoffnung für Kleingärten am Frankfurter Ratsweg

Von: Georg Leppert

Demonstration für den Erhalt der Kleingärten am Ratsweg. © Rainer Rüffer

Oberbürgermeister Mike Josef äußert sich zu den Plänen für den Festplatz.

Tilo Schwichtenberg, Stadtverordneter der Gartenpartei, jubelte lauthals. „Hurra, der Kleingärtnerverein Riederwald bleibt erhalten“, rief Schwichtenberg im Plenarsaal. Die 44 Gärten, die nach einer Machbarkeitsstudie der Europäischen Schule für den Bau der Schule am Ratsweg aufgegeben werden müssen, seien gerettet, verkündete er.

Das mag etwas vorschnell sein. Vorangegangen war aber zumindest eine kurze Antwort von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) in der Fragestunde des Parlaments, die Schwichtenberg Hoffnung machte. Josef bestätigte, dass er bei einer Veranstaltung im Februar – noch in seiner Funktion als Planungsdezernent – den Erhalt der Gärten in Aussicht gestellt habe. „Ich stehe zu meinem Wort“, sagte Josef.

Im Gespräch mit der FR verwies Josef auf Gutachten der Stadt, die derzeit erstellt werden. Diese drehten sich auch um die Frage, wie eine Bebauung des Ratswegs ohne Eingriff in die Gärten des Vereins möglich sei. Konkret gehe es um die Verteilung der Sportflächen der Schule.

Zudem prüfe die Stadt derzeit, welche Flächen nach dem Bau der Schule als Festplatz genutzt werden könnten, sagte der Oberbürgermeister. Als Alternative für den Ratsweg gilt ein Gelände am Rebstock, das die Messe aber als Parkplatz nutzt. geo