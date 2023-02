Hoffnung auf zwei NFL-Spiele in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Patrick Mahomes steht im Super Bowl und könnte bald in Frankfurt spielen. © picture alliance / ASSOCIATED PR

Nach einem Bericht können Football-Fans in Frankfurt im Herbst doppelt feiern.

Während die letzten Vorbereitungen für Super-Bowl-Partys laufen, kommen aus den USA Meldungen, die Frankfurter Football-Fans gefallen dürften. Nach einem Bericht der „Bild“ wird in der kommenden Saison nicht nur ein NFL-Spiel im Waldstadion ausgetragen. Zwei Partien sollen innerhalb einer Woche auf dem Programm stehen. Und auch die beteiligten Teams sind hochattraktiv.

Die NFL trägt regelmäßig Spiele außerhalb der USA aus. Dass Frankfurt im Herbst Gastgeber einer Partie sein würde, war bekannt. Dass nun ein zweites Spiel hinzukommen könnte, liegt an den Umbauarbeiten im Stadion von Mexiko City, die einen Auftritt der NFL-Stars nicht zulassen.

Bisher waren die meisten deutschen Fans davon ausgegangen, dass diese zusätzliche Partie in München stattfinden würde, wo die NFL im vergangenen November ihre Deutschland-Premiere gefeiert hatte. Dass es nun laut „Bild“ zwei Spiele in Frankfurt geben wird, hat offenbar logistische Gründe. Die NFL möchte an einem Standort bleiben und dort die Spiele in kurzer Folge austragen. Offenbar läuft es auf die Sonntage 12. und 19. November hinaus.

In einem Spiel könnten laut „Bild“ die Kansas City Chiefs, die am kommenden Sonntag im Super Bowl stehen, gegen die Chicago Bears antreten. Für die zweite Partie kommt offenbar ein Duell zwischen den New England Patriots und den New Orleans Saints infrage.

Sportdezernent Mike Josef zeigte sich auf FR-Anfrage zurückhaltend. „Natürlich würden wir uns sehr über ein zweites Spiel in Frankfurt freuen“, sagte der SPD-Politiker. Sein Kenntnisstand sei aber weiterhin, dass die National Football League erst im Mai bekannt geben werde, welche Teams an welchem Spielort und an welchem Datum antreten werden. Klar sei nur, dass Frankfurt mindestens ein Spiel erhalte.

Im Jahr 2024 wird die mit Abstand beste Football-Liga der Welt dann wieder in der Münchner Arena gastieren.