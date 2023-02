Höchster Vereine suchen Räume

Von: Holger Vonhof

Was kommt ins Kronberger Haus, wenn das Porzellanmuseum auszieht? Das fragt sich derzeit nicht nur der Ortsbeirat 6 im Frankfurter Westen. © Rolf Oeser

Runder Tisch zur Zukunft des Kronberger Hauses gefordert.

Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg hat am Mittwoch im Trausaal des Bolongaropalasts in Höchst die Liste der städtischen Investitionen in den Frankfurter Westen präsentiert. Das hat Tradition, seit der Oberbürgermeister, den sie ja vertritt, auch der Dezernent für den Frankfurter Westen ist. Beim Termin hat Eskandari-Grünberg gleich die neue Leiterin der Höchster Verwaltungsstelle vorgestellt. Alexandra Schöppl hat den Dienst zum 1. Februar angetreten.

Die sogenannte Leistungsbilanz der Stadt reicht diesmal von der Fertigstellung des Klinik-Neubaus als millionenschweres Mammutprojekt über die Sanierung des Bolongaropalasts bis zu jedem einzelnen Zuschuss, den ein Verein empfangen hat.

Auch die Leistung der Stadt- und Verkehrspolizei oder die Kampagnen-Einsätze der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ werden aufgeführt. Die Stadt habe erkannt, dass Müll und Verkehr die großen Dauerthemen im Frankfurter Westen sind, sagte Eskandari-Grünberg. Mehr als 350 Mal etwa habe die Stadtpolizei im vergangenen Jahr in Sachen Müll kontrolliert.

Ortsvorsteherin Susanne Serke (CDU) nahm die Bilanz mit gemischten Gefühlen auf: „Es wird wahrgenommen, dass etwas getan wird, aber an vielen Stellen hat man leider das Gefühl, dass es nicht genug ist.“ Kampagnen wie die der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ seien nur die eine Seite; der Ortsbeirat wiederum fordere auch mehr Kontrollen und entsprechende Sanktionen gegen Müllsünder.

Sorgen mache dem Ortsbeirat auch die Zukunft des Kronberger Hauses, das leerstehen wird, wenn das Porzellanmuseum in das Museum im Bolongaropalast überführt wird. Dieses Haus könnten sich viele als eine Art Vereinszentrum vorstellen, sagte Henning Brandt, der frühere Leiter der Verwaltungsstelle Höchst. Der ist zwar in Rente, im Ruhestand aber keineswegs. Dafür aktiv bei der Initiative „Bunter Tisch“ und beim Höchster Vereinsring.

Räume für Ehrenamtliche

„Es fehlen Räume für die Vereine.“ Der „Bunte Tisch“ suche eine neue Bleibe; auch die Ehrenamtlichen des Vereinsrings organisieren große Veranstaltungen wie das Höchster Schlossfest vom heimischen Schreibtisch aus. Brandt regte einen Runden Tisch an, um gemeinsam mit dem Amt für Bau und Immobilien Ideen für eine Nutzung des Kronberger Hauses zu entwickeln.

Eskandari-Grünberg empfahl ihm, den Runden Tisch einfach einzuberufen – und das Amt mit Vorschlägen zu konfrontieren. hv