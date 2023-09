„Zum Bären“-Haus am Schloßplatz wird zwangsversteigert

Das Haus am Höchster Schloßplatz gehört einer Erbengemeinschaft. Zur Auflösung dieser Gemeinschaft soll das historische Gebäude mit sieben Wohnungen und einer Gaststätte am 16. November zwangsversteigert werden. © Maik Reuß

Historisches Gebäude am Höchster Schloßplatz wird für 2,4 Millionen Euro angeboten. Die Gaststätte „Zum Bären“ ist davon nicht betroffen.

Das historische Gebäude kennt jeder, der schon mal auf dem Höchster Schloßplatz gewesen ist: Das Haus, in dem seit Jahrhunderten die Traditionsgaststätte „Zum Bären“ untergebracht ist, soll am 16. November zwangsversteigert werden. Das denkmalgeschützte Doppel-Gebäude – das Vorderhaus am Platz stammt aus dem Jahr 1799, das Hinterhaus wurde rund 110 Jahre früher errichtet – gehört einer Erbengemeinschaft und soll „zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft“, so formuliert es das Amtsgericht Frankfurt, verkauft werden.

Schon vor 1799 hat sich an gleicher Stelle ein Lokal mit Namen „Schwarzer Bär“ befunden. Der erste urkundliche Hinweis stammt aus dem Jahr 1744, als der Wirt Georg Bär starb und sein Schwiegersohn Stephan Siebenborn seine Nachfolge antrat. Er benannte das Haus im Jahr darauf, 1745, in „Gasthaus zum Bären“ um. So spricht man in Höchst heute vom „Bären“ auch, wenn das Haus gemeint ist. Die heutige klassizistische Putz-Fassade wurde 1799 angelegt; wahrscheinlich wurde der Vorgängerbau nicht abgerissen, sondern komplett umgestaltet.

Dass dort schon andere Häuser gestanden haben, zeigt sich an den insgesamt fünf tief hinabreichenden Gewölbekellern, die aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen. Wie auch beim Nachbarn, dem Haus „Zum Schwan“, wurden sie in die Einschnitte früherer Liederbach-Altarme gemauert.

Das dreigeschossige Haus sitzt auf einem massiven Erdgeschoss, das mit rotem Mainsandstein verkleidet ist. Über der Eingangstür der Gaststätte hängt das Hauszeichen, zwei Bären, die ein Schild halten, flankiert von den Zahlen 17 und 99. Besondere Stilelemente der Fassade sind die jeweils acht Fenster im ersten und zweiten Stock und die farblich abgesetzten Gesimse, welche die Stockwerke trennen. Im dreieckigen Zwerchhaus vor dem Satteldach sitzt ein ovales Fenster.

Die Raumaufteilung und die Innenausstattung mit Holzvertäfelung und Holzdecke stammen aus dem Jahr 1908, als das Haus innen umgebaut wurde. Insgesamt beziffert sich die Mietfläche auf knapp 480 Quadratmeter; der Dachstuhl ist nicht ausgebaut.

Ein öffentlich bestellter Sachverständiger hat vor der Zwangsversteigerung den Marktwert ermittelt. Das Gutachten kann beim Amtsgericht Frankfurt eingesehen werden; dort gibt es im Gebäude A, 2. Stock, Zimmer 232 in der Heiligkreuzgasse 34 in der Innenstadt auch nähere Auskunft – montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. Weil das Gutachten urheberrechtlich geschützt ist, darf hier nicht daraus zitiert werden. Der Marktwert wird auf rund 2,4 Millionen Euro beziffert.

Die Zwangsversteigerung des Hauses, so viel steht fest, hat rein juristisch keine Auswirkung auf die Gültigkeit der Mietverträge. Das gilt auch für die Gaststätte, die neben zu den drei den Höchster Schloßplatz atmosphärisch bestimmenden Gastronomiebetrieben gehört. Der Platz steht wie das Ensemble und die ganze Höchster Altstadt seit 1972 unter Denkmalschutz.

Die Zwangsversteigerung ist für Donnerstag, 16. November, um 10 Uhr im Saal 202, Gebäude A des Amtsgerichts Frankfurt angesetzt. Der Termin ist über das ZGV-Portal (www.zgv-portal.de) im Internet öffentlich gemacht worden.