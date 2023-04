Neue Seiten in Frankfurts ältester Buchhandlung

Thomas Schröder ist neuer Inhaber der Buchhandlung Bärsch in der Albanusstraße. Er will viel ändern, dabei aber die Tradition bewahren.

Auf den ersten Blick scheint es eine ganz normale Buchhandlung zu sein, die man in der Albanusstraße 29 betritt. In der Schaufensterauslage stehen Krimis und Romane, im Inneren warten grüne Regale mit Bestsellern, Comics und Sachbüchern, ein blaues Sofa lädt zum Schmökern ein. Aber es ist nicht irgendein Laden. Zum einen ist die Buchhandlung Bärsch die mutmaßlich älteste in Frankfurt, gegründet 1892. Zum anderen hat zu Monatsbeginn mit Thomas Schröder ein neuer Inhaber übernommen, und der sprüht nur so vor Enthusiasmus, was er in Zukunft alles vor hat.

Schröder ist kein Mann der lauten Worte. Ruhig und bedächtig erzählt er auf dem blauen Sofa in der Leseecke von seinen Plänen. Davon, dass er das Sortiment erheblich erweitern will. Dass er die Möglichkeit, Bücher online über ihn zu bestellen, ausbauen will. Dass er irgendwann auch mal das Interieur ändern möchte, „dazu hätte ich richtig Lust“. Und dass er den Laden nicht nur als Geschäft führt, in dem es Bücher zu kaufen gibt, sondern ihn noch mehr als bisher „zu einem kulturellen Ort“ macht, mit Lesungen, Verlegerabenden oder anderen Veranstaltungen.

Oder, alles von Schröder zusammengefasst: „Ich will den Laden sukzessive der Zeit anpassen, dauernd etwas Neues ausprobieren und dabei aber die Tradition bewahren.“ Zum Beispiel die Tradition der Beschäftigten, die allesamt von ihm übernommen wurden. So ruhig und bedächtig er all diese Sätze auch sagt, rauszuhören ist seine Leidenschaft für seinen Beruf aber jederzeit. Dabei kommt der 62-Jährige gar nicht aus der Branche.

Er kommt aus Bad Hersfeld, hat lange – vor allem in Frankfurt – in der EDV-Branche gearbeitet, unter anderem hat er der Deutschen Bank bei der Umstellung von D-Mark auf Euro geholfen. 2002 ist er dann als Seiteneinsteiger in die Buchbranche gewechselt. Seinen ersten Laden hat er in Nordhessen eröffnet, doch wegen der Liebe hat es ihn schließlich wieder ins Rhein-Main-Gebiet verschlagen. In Flörsheim führt er seit 2016 eine Buchhandlung, auch in Marburg hat Schröder, der derzeit in Butzbach lebt, mittlerweile einen Laden eröffnet. Und dann hat er vor wenigen Wochen von den Verkaufsplänen von Jasmina Djordjevic und Klaus Vorpahl erfahren, die das Traditionsgeschäft Bärsch abgeben wollten. „Da habe ich Nägel mit Köpfen gemacht“, so Schröder.

Der Name Bärsch war ihm natürlich ein Begriff. Durch die Nähe zu Flörsheim sieht er Synergie-Effekte, zum Beispiel beim Einkauf, beim Personal oder bei Veranstaltungen. Er kann sich zum Beispiel vorstellen, die Reihe „Einschließen und genießen“ aus Flörsheim zu übernehmen. Dabei können sich dann Gruppen zwei Stunden in der Buchhandlung einschließen lassen, gemeinsam stöbern, schmökern oder auch mal einen Sekt trinken – „und am Ende vielleicht auch das eine oder andere Buch mehr kaufen als bei einem normalen Besuch“.

Apropos Bücher kaufen: Machen das die meisten Menschen nicht mittlerweile eher online? Thomas Schröder hat da andere Erfahrungen. Gerade die Corona-Zeit habe wieder viele Menschen in die Buchläden geführt, weil die Lieferdienste Schwierigkeiten gehabt hätten. Und er selbst bietet einen Online-Shop an, auf verschiedenen Kanälen. Die Zahl der Kunden und Kundinnen, die auf diese Art bei ihm bestellen, sei von etwa zwei auf 30 Prozent gestiegen.

