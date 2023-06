Höchster Schlossfest nur mit kleinem Rummel

Teilen

Der Vereinsring Höchst plant die 65. Ausgabe des Höchster Schlossfests mit drei Änderungen. Die mehrtägige Feier Ende Juni/Anfang Juli verzichtet etwa auf das Feuerwerk.

Das Leben besteht aus Veränderungen, und das Schlossfest verändert sich jedes Jahr“, sagt Claus Cromm, Vorsitzender des Höchster Vereinsring und oberster Schlossfest-Organisator. Denn: „Wir sind angehalten, es wirtschaftlich zu hinterfragen.“ Verteuern sich Veranstaltungen immens, kommen sie auf den Prüfstand. Zum ersten Mal wird das Schlossfest deshalb 2023 ohne großen Vergnügungspark am Mainufer stattfinden.

Vergangenes Jahr waren mehrere Fahrgeschäften wegen Personalmangel nicht aufgetaucht; dafür waren die Energiekosten für den Rummel stark gestiegen. Dieses Jahr gibt es deshalb nur einen kleinen Vergnügungsplatz für jüngere Kinder mit Karussells, Mandelbuden und anderen „kleinen“ Attraktionen.

Und: Es wird kein Abschluss-Feuerwerk mehr geben. Diese stand wegen der trockenen Sommer zuletzt immer öfter auf der Kippe. Außerdem mehrte sich die Kritik an der Feinstaub-Belastung. Aber: „Es gibt eine andere Illumination“, so Cromm. Was genau, verrät er noch nicht.

Höchster Schlossfest Programm-Übersicht

Freitag, 30. Juni, Festgelände am Mainufer:17-22 Uhr Mittelaltermarkt; 17-24 Uhr Höchster Hafenfest 4.0

Samstag, 1. Juli, Ev. Stadtkirche: 10.30 Uhr Orgelandacht zur Marktzeit; Festgelände am Mainufer: 11-24 Uhr Französischer Markt (über alle Schlossfest-Tage); 13-22 Uhr Mittelaltermarkt; 13-24 Uhr Kleiner Vergnügungspark für Kinder; in ganz Höchst 13-22 Uhr 19. Höchster Designparcours (auch So); Brüningpark 13-24 Uhr Fest der Vereine (auch z.T. in der Altstadt); 14 Uhr Blasorchester Höchst; 15.30 Uhr Wahl der deutschen Teilnehmerin zur Rose of Tralee; 18.30 Uhr offizielle Eröffnung; 20.30 Uhr „The Gypsys“; Justinuskirche 16 Uhr Kurzkonzert mit Martin Hertel

Sonntag, 2. Juli, Festgelände am Mainufer (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); 11 Uhr Schlossterrasse: IKS Big Band mit Tanzboden für Swing- und Stepptanz; Justinuskirche 16 Uhr Kurzkonzert mit Bruce Wahab (Tabla); Brüningpark: 12.-17 Uhr „Die Trenkwalder“; 19 Uhr „Paddy goes to Holyhead“.

Montag, 3. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); Terrasse des Kulturkellers Höchst am Dalberger Haus: 18 Uhr Stormy Monday (Open Stage); Brüningpark: 22 Uhr Open-Air-Kino „Sportsfreund“ (Kurzfilmprogramm des Filmforums Höchst)

Dienstag, 4. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); Brüningpark: 20 Uhr Udo Jürgens Cover Band.

Mittwoch, 5. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); Brüningpark 20 Uhr: Sinfonietta Hofheim (leichter Klassik-Abend).

Donnerstag, 6. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); Brüningpark: 19 Uhr, Schlagerparty XXL mit DJ Stephan Christen, bekannt aus der XXL Schlagerparty von Thommy Steiner aus dem Frankfurter Living; 22 Uhr Stargast Olaf Henning („Cowboy und Indianer“)

Freitag, 7. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); 15 Uhr „Alt-Höchst entdecken“ Rundgang durch die Höchster Altstadt mit Silke Wustmann. Start im Porzellanmuseum, Teilnahme 4 Euro). Brüningpark: 18.30 Uhr „Hot Stuff – Dance Music of the 70’s, 80’s and more“; 21.30 Uhr „ABBA Explosion“; Schlossterrasse: 19 Uhr „Die Quietschboys“ aus Sossenheim.

Samstag, 8. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); Brüningpark: 16.30 Uhr „L.A. Band“; 20 Uhr „Seven Hell“; Schlossterasse: 19 Uhr „Cherry Bomb“; auf der Fähre: 19, 20 und 21 Uhr: 3 × 45 Minuten Fährfahrt mit Stadtführerin Silke Wustmann, Infos über www.mainfaehrefrankfurt.de

Sonntag, 9. Juli : (Märkte u. Vergnügungspark wie Samstag); Schloss: 11 Uhr Jazz & Livemusik; Brüningpark: 11 Uhr ökum. Gottesdienst; 12-18 Uhr „Die Bibergauer“; 18.30 Uhr „Mission Possible“, Special Guest: Indah Larasati; 22.30 Uhr Überraschung: Lichtspektakel zum Schlossfest-Abschluss; anschl. „Lichterkonzert bei Kerzenschein“ in der Justinuskirche mit Manuel Bleuel (Orgel)

Das komplette Programm gibt’s im Festheft, das an vielen Stellen in Höchst ausliegt, sowie digital auf der Homepage www.schloss-fest.de