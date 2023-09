Höchster Bierbrunnen wird abgerissen

Das Haus ist entkernt; derzeit wird der Dachstuhl abgetragen: Der desolate „Bierbrunnen“ in Höchst wird abgerissen. © Holger Vonhof

Heruntergekommenes Haus in der Nähe des Bolongaropalasts macht Platz für ein Wohnprojekt. Im Erdgeschoss soll ein öffentlicher Treffpunkt für die Nachbarschaft entstehen.

Das Haus ist bereits entkernt, und auch der Dachstuhl ist schon abgetragen: Der ehemalige „Bierbrunnen“ an der Ecke Kasino-/Bolongarostraße wird endlich abgerissen. Verschwinden wird auch das frühere China-Restaurant, das an das Gebäude der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde angrenzt. Das heruntergekommene Gebäude in direkter Nachbarschaft des Bolongaropalasts, das zuletzt leerstand, soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Das Doppelgebäude war von der Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft (KEG), in der die Stadt Frankfurt neben der Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung Mitgesellschafter ist, gekauft. Die KEG wurde 2015 vom Magistrat mit der Führung eines Liegenschaftsfonds betraut, mit dem Grundstücke für Wohnzwecke erschlossen werden sollen, insbesondere für gemeinschaftliche und genossenschaftliche Projekte. Mit 780 000 Euro aus diesem Liegenschaftsfonds wurde 2018 diese lange vernachlässigte Immobilie in der Bolongarostraße 112 gekauft – zum einen, um ordentlichen Wohnraum zu erschließen, zum anderen, um den städtebaulichen Missstand zu beseitigen.

Das Gebäude stammt aus dem Liegenschaftsbestand der Mannheimer Götz-Immobilien. Diese Gesellschaft hatte vor Jahrzehnten günstig Immobilien aus dem Besitz einer damaligen Frankfurter Brauerei aufgekauft und nur wenig in die Häuser investiert, so dass alle zwischenzeitlich in miserablem Zustand waren oder es noch sind. Zu dem Immobilienpaket gehörte seinerzeit auch die „Sportzentrale“ in der Melchiorstraße oder der „Schwan“ auf dem Höchster Schlossplatz.

Dass der Bierbrunnen nicht mehr zu retten ist, war bald klar. Das Grundstück allerdings bietet beste Voraussetzungen für genossenschaftliches Wohnen, befand man bei der Stadt: Vorgesehen ist, dass dort das Wohnprojekt „Sonara“ seine Idee vom selbstverwalteten Wohnen umsetzt. Ein Neubau soll entstehen, der „Raum für 20 individuelle Lebensentwürfe bieten und ein Treffpunkt für die Nachbarschaft sein“ soll, wirbst das Wohnprojekt. Ein anderes Projekt hatte aufgeben müssen.

Genossenschaftsbau

Im Erdgeschoss des Neubaus soll ein öffentlich nutzbarer Raum als Treffpunkt für die Nachbarschaft entstehen. Gebaut wird nach dem Niedrigstenergie-Standard inklusive Photovoltaikanlage mit lokalem Batteriespeicher. Nachhaltige Ideen sollen über geteilte Nutzungsflächen oder auch Carsharing umgesetzt werden. Die geplanten neun Wohnungen auf 677 Quadratmetern Wohnfläche im Gemeinschaftshaus gehören der Genossenschaft. Diejenigen, die sich jetzt als Genossenschaftler am Bau beteiligen, haben ein Recht auf den Wohnraum im kollektiven Eigentum: „So wollen wir konstante Mieten und Wohnsicherheit ermöglichen“, heißt es seitens des 2017 gegründeten Wohnprojekts.

Baubeginn sollte in diesem Jahr sein; jetzt hat gerade der Abriss begonnen, weshalb auch das geplante Jahr des Bezugs – 2024 – wohl nicht zu halten sein wird. Der Gemeinschaftsraum könnte dann aber auch wieder vom „Bunten Tisch – Höchst miteinander“ genutzt werden, der zu Beginn dieses Jahres aus der früheren Eckkneipe ausziehen musste. Die Vergabe des Grundstücks ist vom „Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen“ und dem Wohnungsamt koordiniert worden. Eine Jury, besetzt mit politischen Vertretern und Abgeordneten beteiligter Ämter der Stadt, hat 2020 über die Vergabe der Grundstücke an das Wohnprojekt entscheiden.