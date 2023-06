Hitzenotruf auf dem Atzelbergplatz in Frankfurt

Von: Fabian Böker

Das Grün ist nur temporär da, aufgebaut von der Initiative. Die will mit ihrem Notruf zeigen: Auf dem Atzelbergplatz wird es oft zu heiß. © Michael Schick

Eine Initiative will den Platz im Stadtteil Seckbach grüner und schattiger machen. Mit einem großen gemalten „SOS“ macht sie auf ihre Anliegen aufmerksam. Die haben auch Initiativen in anderen Stadtteilen.

Es ist der klassische Vorführeffekt: Ausgerechnet an dem Tag, als die Initiative „Grün gemacht“ einen überdimensionalen „Hitzenotruf“ auf den Atzelbergplatz in Frankfurt-Seckbach malt, ist es gar nicht so heiß. Viele Wolken verdecken meistens die Sonne, es tröpfelt sogar ein bisschen.

Der in rund sechs Stunden aufgebrachten – und ganz offiziell angemeldeten – Farbe können diese paar Tropfen erst einmal nichts anhaben. „SOS“ steht nun großflächig auf dem Platz, dazu die Zahl 48 und ein Thermometer. 48 Grad, diese Temperatur wurde schon einmal hier gemessen. Morgens um 10 Uhr. Ein Zustand, der sich nach Ansicht von Christiane Markovic Aytogmus nicht wiederholen darf.

Sie ist Leiterin des nahe gelegenen Naturkindergartens Hoppits, sie und ihre Kollegen und Kolleginnen haben die Initiative gegründet. „Es gibt hier einfach zu wenig Schatten, zu wenige Bäume. Es muss entsiegelt werden.“ Ihre Kollegin Maren Vollert stimmt zu – und geht noch weiter: „Der ganze Platz muss umgestaltet und attraktiver werden. Mit einer Tischtennisplatte oder einem Basketballkorb könnte man Jugendliche einbinden, was vielleicht auch einen Schutz vor Vandalismus bieten kann.“

Unterstützung bekommen sie heute von den Kindern ihrer Kita, die in einem kleinen Demozug zum Platz ziehen. Auf ihren Schildern steht „Wir wollen Grünzeug“, „Wir brauchen mehr Schatten“ oder „Es ist viel zu heiß auf dem Platz“.

Die Wasserspiele, in die sich viele Kinder direkt stürzen, bringen zwar etwas Abkühlung. „Aber gerade durch das kalte Wasser erkennen die Kinder die Gefahr der Sonne noch weniger“, sagt Laura Weidenfeller, Erzieherin in der Kita und Teilnehmerin an der Initiative. „Warum wird nicht wenigstens ein Sonnensegel gespannt?“

Mit ihrer Aktion will „Grün gemacht“ ihre Anliegen bekannter machen und vor allem die Vernetzung vorantreiben. „Wir müssen noch viel mehr mit anderen Akteuren und Akteurinnen zusammenkommen“, wünscht sich Christiane Markovic Aytogmus. Und das scheint zu klappen. Mehrere Anwohner und Anwohnerinnen schauen vorbei, informieren sich und äußern eigene Vorstellungen.

Heike Funk ist gebürtige Seckbacherin, kennt den Atzelbergplatz vor seiner Umgestaltung im Jahr 2015 und danach und findet ihn im aktuellen Zustand „katastrophal“. Ihr fehlen Bäume und Schatten, aber auch eine Toilette. Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, wählt drastische Worte: „Man sollte den Platz am besten wegsprengen“, sagt er sichtlich erregt. „Wenn es die Wasserspiele nicht gäbe, würden mein Sohn und ich gar nicht hier hinkommen.“ Dabei wohnt er nur wenige Straßen entfernt.

Die Unterstützung für die Anliegen im Stadtteil ist groß. Stefanie Krieger, Kinderbeauftragte für Seckbach, freue sich „sehr darüber, dass jetzt endlich von mehreren Seiten die Initiative ergriffen wird. Die Begrünung und vor allem Schatten brauchen wir ganz dringend auf dem Platz“. Auch das Quartiersmanagement begrüßt die Initiative. Der Bedarf nach mehr Grünflächen und Schatten sei auch von anderen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen erkannt und geäußert worden, sagen Jérôme Endrass und Jale Atmaca.

Nicht nur in Seckbach begehren Menschen gegen die versiegelten Plätze auf. In Preungesheim hat eine kleine Gruppe in Eigeninitiative drei Hochbeete auf den Gravensteiner Platz gestellt. Und die Klimaschutz-Initiative Riedberg (KIR) setzte sich jahrelang für einen neu gestalteten Riedbergplatz ein – mit Erfolg. Im März stellte die Bundesregierung 1,1 Millionen Euro für die Umgestaltung bereit, der Spatenstich soll laut Initiative noch in diesem Jahr erfolgen.

Und das werde auch Zeit, sagt Ina Mirel, Sprecherin der KIR. Denn auf dem Platz sei „es einfach zu heiß“. „Gerade auf dem dortigen Spielplatz ist das unerträglich, vor allem für Kinder“, so Mirel. Daher sollen dort nun Bäume gepflanzt, der Platz an einigen Stellen entsiegelt, neue Beete angelegt, die Spielplätze und Fahrradstellplätze überdacht werden.

Beide Initiativen stehen schon in Kontakt miteinander. Ina Mirel drückt die Daumen, „dass die Stadt den Atzelbergplatz weit oben auf die Liste der Plätze Frankfurts setzt, die im Zuge der dringend notwendigen Klimaanpassungsmaßnahmen grüner und schattiger werden sollen“.

Das ist aber derzeit ungewiss. Dem Grünflächenamt sei zwar der Bedarf am Atzelbergplatz bewusst, erklärt deren Sprecherin Lena Berneburg. „Es kann jedoch erst nach Erstellung der Prioritätenliste eine Aussage zum weiteren Vorgehen getroffen werden.“ Diese Liste soll erst 2024 erstellt werden.

Das wissen Christiane Markovic Aytogmus und ihre Mitstreiter:innen. Aber für sie ist klar: „Wir geben keine Ruhe, bis der Platz so aussieht, wie wir uns das wünschen.“