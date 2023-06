Hitze in Frankfurt: Hauptsache raus

Von: George Grodensky

Teilen

Die Kinder erfreuen sich an den Wasserspielen, die Erwachsenen trauen sich (noch) nicht. ) © Rolf Oeser

Die Wasserstellen der Stadt sind am Wochenende gerne besuchte Orte. Auch Schatten ist überaus gefragt.

Familie Netzer ist noch etwas uneins. Besuch hat sich angekündigt, die Mutter möchte den in den kühlen Wald ausführen, die Kinder lieber in den Zoo. Schließlich einigt man sich auf das Freibad. Den Plan verfolgt am Samstag wohl auch das Grüppchen, das am Weißen Stein aus der U-Bahn steigt, Badetasche, Essenskorb und Strandmuschel dabei. „Aber nein“, winken die jungen Damen ab. Sie wollen ein Picknick an der Nidda machen. „Hauptsache raus bei dem Wetter.“ Und fürs Freibad wäre man auch besser in Heddernheim ausgestiegen. Wieder was gelernt.

Und was gibt es bei diesem Wetter Schönes an der Nidda zu entdecken? Zwei Spaziergängerinnen klären auf: Weiter flussabwärts kommt ein Minigolfplatz und ein Wasserpark. Der erfreut besonders die Kinder. Nicht gerade freundlich dagegen: der Schwan, der in diesem Augenblick anfängt zu zischen. Er meint damit aber nicht die Presse. Er stört sich offenbar eher an der Gruppe Nutria, die herbeigepaddelt ist. „Das sind handzahme Tiere“, sagt eine Flaneurin, die just um die Ecke biegt. Leider habe sie keine Möhren dabei, sonst würde sie das demonstrieren. „Sind die nicht recht groß?“, fragt der Reporter verwundert. „Nein, das sind Jungtiere“, erklärt die Frau. Ihre Eltern seien so groß, sagt sie und hält die Hände auseinander wie ein Hobbyhochseefischer. Anglerlatein an der Nidda.

Indes, sie hat wohl recht. Zumindest, was die Möhren angeht. Kurze Zeit später taucht ein Mann mit rotem Käppi auf. Er hat einen ganzen Sack voll Möhren dabei und verfüttert sie an die Wassernager. Fünf sind es inzwischen, zwei deutlich größer. Man stelle sich die entsprechend ausgeweiteten Arme dazu vor. „Das sind keine Wildtiere“, sagt der Mann. Die dürfe man füttern. „Das sind Fabriktiere.“ Erst vor fünf Jahren hätten die sich angesiedelt, seien aus der Fabrik abgehauen. Wen wundert’s, dort habe man die „ins kochende Wasser getan und ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen“. Zum Glück ist Pelz passé.

Schwer angesagt dagegen: Wasser. Nicht nur bei den Nutria. Die Schlange vor dem Eschersheimer Freibad ist groß. Auch vor den anderen Bädern. An der Nidda ist Hochbetrieb, am Mainufer in der Innenstadt stehen die Menschen Schlange für einen Schiffsausflug. Etliche haben sich auf Bänken und auf dem Rasen niedergelassen. Aber nur im Schatten. „Sonst ist es zu warm“, brummelt ein Mann. Sie kommen mit und ohne Picknick, mit Buch, mit Freunden.

Die Zeil brummt trotzdem

„Das ist mein verlängertes Wohnzimmer“, sagt eine Frau hibbdebach, also an der nördlichen Uferseite. Sie deutet umher. So oft sie könne, komme sie an den Fluss. Heute sei es recht leer, findet sie. Am Rathenauplatz springen ein paar Kinder durch die Wasserspiele. Die Zeil brummt wie immer, vielleicht mit einer kleinen Lücke hie und da.

Erst einmal Pause machen. Das Café- und Kulturdreieck rund um Weißadlergasse und Großer Hirschgraben bietet genügend Möglichkeiten. Der Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz ist schön verschattet, ein deutlicher Unterschied zur nahen Berliner Straße, die um 13 Uhr bereits glüht. Ein Mann sitzt dort im Straßencafé und wartet auf seine weibliche Begleitung. Als sie auftaucht, erzählt er, was er alles an Köstlichkeiten in sich reingeschaufelt habe; sie, was sie in der Zeit geshoppt habe. Win-win nennt man das.

Nutria müsste man sein. © Grodensky