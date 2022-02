Hilfsangebote in Frankfurt: Frauen besser schützen

Istanbul-Konvention

Von Florian Leclerc schließen

Frankfurt ist die erste Stadt in Deutschland, die eine Koordinierungsstelle für die Umsetzung der Istanbul-Konvention ins Leben gerufen hat. Es geht um den Schutz von Frauen vor Gewalt.

Im Jahr 2021 wurden in Hessen 10 410 Fälle von häuslicher Gewalt registriert, 81 Prozent der Betroffenen waren Frauen. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik der hessischen Landespolizei hervor. Demnach gab es vier Prozent mehr Fälle als im Vorjahr.

Damit das nicht so bleibt, hat sich die Stadt Frankfurt der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen angeschlossen. Eine Koordinierungsstelle im Frauenreferat hat im Oktober die Arbeit aufgenommen. Die Referentinnen Elena Barta und Gloria Schmidt haben im Ausschuss für Wirtschaft, Recht und Frauen davon berichtet.

Demnach sollen in den Frauenhäusern 20 zusätzliche Plätze sowie zwei umgewandelte Plätze geschaffen werden. Das Projekt sei zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Koordinierungsstelle bereite auch eine Fachtagung zum Thema häusliche Gewalt und Umgangsrecht vor. Bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention gelte es, die Behörden und Institutionen, die mit Prävention, Intervention, Schutz und Strafverfolgung beschäftigt seien, enger zu verzahnen, so die Referentinnen. Der Prozess werde dezernatsübergreifend angelegt. Die Zivilgesellschaft soll eingebunden werden. Ein externes Monitoring soll die Arbeit der Koordinierungsstelle evaluieren.

„Frankfurt ist die erste Stadt in Deutschland, die eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention ins Leben gerufen hat“, sagte Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Sie hoffe auf weitere Angebote in Hessen und im Bund.

Das Frauenreferat ist erreichbar unter 069 / 212-41399 sowie per E-Mail: info.frauenreferat@stadt-frankfurt.de. Hilfsangebot für Mädchen und Frauen in Not unter www.frankfurt.de, dann nach „Beratungs- und Unterstützungsangebote bei sexueller und häuslicher Gewalt“ suchen.