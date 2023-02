Hilferuf der Frankfurter Jugendarbeit

Von: Steven Micksch

Immer mehr Kinder brauchen in Schulen oder anderen Einrichtungen ein Frühstück oder Mittagsgericht, um tagsüber ein gesundes und reichhaltiges Essen zu haben. © imago/photothek

Frankfurt sucht Wege, um armen Kindern und älteren Menschen das teure Leben in der Stadt leichter zu machen. Doch die Geldsorgen erreichen längst sogar besserverdienende Familien. Und auch der offenen Kinder- und Jugendarbeit droht der finanzielle Kollaps.

Den Begriff „Soziales“ zu fassen, gestaltet sich oft schwierig. Fast alle Bereiche, in denen Menschen miteinander in Kontakt kommen, werden davon berührt. In der Bankenstadt Frankfurt ist dabei der Kontrast zwischen Arm und Reich augenscheinlich – und am einfachsten im Alltag zu erkennen, wenn Menschen in feinen Anzügen und Kostümen auf den Gehwegen unterwegs sind, während daneben eine obdachlose Person auf Pappe in ihrem Schlafsack liegt. Doch wie kann es in der fünfgrößten Stadt Deutschlands gelingen, die Kluft zwischen denen, die viel, und denen, die wenig haben, nicht immer größer werden zu lassen? Vor allem in Zeiten, in denen auch mittelständische Haushalte nicht mehr mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld zurande kommen. Dieser Frage muss sich die Stadtpolitik stellen.

Frankfurter Energiefonds im Gespräch

Angesichts der vielen Preissteigerungen bei der Energieversorgung geistert immer wieder ein Begriff durch die Diskussionen: ein Frankfurter Energiefonds. Zwar haben der Bund und das Land Hessen Gelder bereitgestellt, um Mehrbelastungen bei Strom und Heizung aufzufangen. Doch beklagen immer wieder Menschen, das Geld brauche zu lange, um direkt bei den Verbraucher:innen anzukommen.

Bereits bei der Auszahlung der Pauschalen, beispielsweise für Studierende, hat der Bund keine gute Figur gemacht. Ein stadteigener Fonds soll unmittelbar helfen und etwa Energiesperren verhindern. Frankfurts Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) geht davon aus, dass im März der große Ansturm von Bürgerinnen und Bürgern kommen wird, die ihre mitunter stark erhöhten Energierechnungen erhalten haben. Noch seien die Preise gar nicht bei den Verbraucher:innen angekommen.

Folgen der Kinderarmut abfedern

Lässt man die Krise außer Acht, gab es 2021 rund 33 750 Haushalte, die auf Grundsicherung angewiesen waren. Hinter dieser Zahl steckt eine noch viel höhere Zahl an Betroffenen, in der Regel auch viele Kinder. Einer Bertelsmann-Studie zufolge leben in Hessen 14,2 Prozent der Kinder in Familien, die Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II bekommen. In Frankfurt war der Anteil zwar vor der Corona-Pandemie gesunken, doch angesichts der aktuellen Lage dürfte sich auch hier die Situation wieder verschärft haben. Die großen Hoffnungen ruhen auf der Kindergrundsicherung; die Entscheidung dafür fällt aber im Bund.

In Frankfurt muss es gelingen, die Folgen der Kinderarmut aufzufangen. Wer Schilderungen von Betroffenen hört, kommt immer zu den gleichen Schlüssen: Die Wohnung ist zu klein, um sich zu entfalten; es gibt kein gesichertes Essen; und es ist kein Geld für Aktivitäten da. Die Stadt muss also dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche Orte haben, an denen sie Platz zum Spielen und Treffen haben, dass es mindestens ein gesichertes Mittagessen gibt und die Teilhabe am kulturellen oder schlichtweg sozialen Leben möglich ist.

Das gelingt sicherlich mit den kostenlosen Eintritten in Museen und Schwimmbäder, die es bereits gibt. Der pädagogische Mittagstisch ist ein weiterer Baustein. Dass dieser mittlerweile komplett kostenlos ist, ist eine wichtige Verbesserung, die beibehalten werden sollte. Stadtweit boten im August 2022 laut Sozialdezernat 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kirchengemeinden, Nachbarschaftszentren oder Vereine das Mittagessen samt pädagogischer Betreuung an. Ein noch größeres Netzwerk wäre wünschenswert.

Freien Träger stehen „mit dem Rücken zur Wand“

Doch damit einher geht ein gravierendes Problem: die finanzielle Lage der freien Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Seit 2016 wurden die Zuschüsse nicht mehr adäquat ersetzt, rechnet der Frankfurter Jugendring vor. Zwar gab es 2019 eine Erhöhung des Zuschusses zu Personalkosten um drei Prozent, doch allein nach der Tarifrunde 2022 stiegen die Kosten um 5800 Euro je Vollzeitstelle. Dadurch fehlten nun im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit 2,2 Millionen Euro allein an Personalkosten – Sach- und Mietkosten sowie gestiegene Energiekosten gar nicht berücksichtigt. Die Folgen sind verheerend. Einigen Trägern drohe die Insolvenz, Öffnungszeiten wurden verringert, Mädchen- und Jungentage gestrichen, ganze Treffs geschlossen. „Die Einrichtungen stehen mit dem Rücken zur Wand“, lässt der Jugendring mitteilen.

Frankfurt-Pass Segen und Fluch zugleich

Ein probates Mittel der Stadt, um Menschen mit wenig Geld eine Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen, ist der Frankfurt-Pass. Die Einkommensgrenze, um diesen beantragen zu können, liegt bei Einpersonenhaushalten bei 976 Euro netto, bei Zweipersonenhaushalten bei 1264 Euro netto. Für jede weitere Person erhöht sie sich um 288 Euro. Der Pass ermöglicht vergünstigte Eintritte in Museen, Schwimmbäder und weitere Einrichtungen. Auch die Nahverkehrstickets sind damit günstiger. Ein großes Problem ist die Stigmatisierung. Wer die Karte an der Kasse vorzeigt, outet sich automatisch als arm.

Ein besonderes Augenmerk muss die Politik auch auf Ältere richten. Seit Jahren steigt die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Lag die Zahl im September 2018 in Frankfurt noch bei 10 430, so bezogen im September 2022 bereits 13 343 Menschen über 65 Jahre Grundsicherung. Wie bereits bei Kindern versucht die Stadt auch in dieser Altersgruppe mit den gleichen Mitteln zu helfen. So wird das Angebot der Seniorenmittagstische bezuschusst, damit nur noch 2,80 Euro dazuzuzahlen sind. Auch der Antrag eines Frankfurt-Passes ist für ältere Menschen möglich. Damit erhalten sie beispielsweise Ermäßigungen auf Ausflüge und Veranstaltungen speziell für Senior:innen, die von der Stadt angeboten werden.

Geflüchtete ohne Chance am Wohnungsmarkt

Auch die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen ist Teil des Sozialbereiches. Das Dezernat von Elke Voitl spricht von fast 10 000 geflüchteten und wohnungslosen Personen, wobei der Anteil an Geflüchteten mit rund zwei Dritteln überwiegt. Momentan bekommt die Stadt keine Zuweisungen vom Land; die Lage scheint sich etwas entspannt zu haben. Doch noch immer lebt ein großer Teil der Menschen in Unterkünften, die Familien nicht den Platz und nicht die Intimität bieten, die sie brauchten.

Klar ist, dass der Wohnungsmarkt umkämpft ist. Den allerwenigsten Geflüchteten ist es möglich, auf eigene Faust eine Mietwohnung zu finden. Auch die Stadt sucht nach Grundstücken und Liegenschaften, die man zur Unterbringung nutzen kann. Damit geht man nahtlos zum nächsten Problem über: Die Zahl der Sozialwohnungen ist stark gesunken. Von 67 980 im Jahr 1990 auf 30 477 Sozialwohnungen 2020. Zwar gibt es die Vorgabe, dass in neuen Baugebieten bis zu 30 Prozent geförderte Wohnungen entstehen und bis zu 15 Prozent gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen Platz finden müssen, doch fordern Kritiker:innen höhere Prozentzahlen. Weil viele Menschen sich Frankfurt einfach nicht mehr leisten können.

Immer mehr müssen die Frankfurter Tafel nutzen. © Michael Schick