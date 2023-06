Hilfe nach einer Vergewaltigung in Frankfurt

Von: Steven Micksch

Engagiert für die Soforthilfe: (v. l.) Angela Wagner von der Beratungsstelle Frauennotruf, Projekt-Botschafterin Susanne Fröhlich und Gynäkologin Sonja Pilz. © Rolf Oeser

Die Frankfurter Beratungsstelle Frauennotruf und acht Frankfurter Kliniken kooperieren seit zehn Jahren bei einem Soforthilfeprojekt nach Vergewaltigungen. Dabei steht die Gesundheit der Betroffenen im Vordergrund, nicht die Forensik.

Vergewaltigungen sind in Deutschland keine Seltenheit, egal ob durch Fremde oder in der eigenen Familie. Darüber geredet wird hingegen zu wenig. Entsprechend gering ist das Wissen verbreitet, an wen sich Opfer eines solchen Verbrechens wenden können. Die Frankfurter Initiative „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ bietet Frauen einen Raum, wo zunächst die Behandlung im Vordergrund steht und danach auf ein umfangreiches Hilfenetzwerk zurückgegriffen werden kann.

Seit nunmehr zehn Jahren gibt es das Angebot in Frankfurt. Gestartet als Modellprojekt, hat es längst größere Kreise gezogen. Neben Hessen gibt es die Soforthilfe auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen. Insgesamt 36 Krankenhäuser in 27 Kommunen sind dabei. Die Kliniken sind in der Regel der erste Anlaufpunkt für die Mädchen und Frauen. „Jede Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall“, sagt Susanne Fröhlich, Autorin und Schirmherrin des Projekts.

Die Betroffenen können sich innerhalb von drei Tagen nach der Straftat in einer der teilnehmenden Kliniken (siehe Kasten) melden und untersuchen lassen. Vor Ort werden auf Wunsch auch Spuren gesichert, falls die Frauen die Tat später zur Anzeige bringen wollen. Bis zu einem Jahr werden die Beweismittel aufgehoben. „Die Frist ist bewusst gesetzt“, sagt Angela Wagner von der Beratungsstelle Frauennotruf. Bis dahin müsse man eine Entscheidung treffen, auch um mit dem Erlebten selbst einen Abschluss zu finden. „Das ist oft auch im Sinne der Betroffenen.“ Wer doch noch später strafrechtliche Konsequenzen will, kann auf den Aufnahmebogen zurückgreifen, der 15 Jahre aufgehoben wird.

Die strafrechtliche Seite sei ein heikles Thema, erklären die Projektverantwortlichen am Donnerstagvormittag bei einer Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen im Klinikum Höchst. Viele Frauen kämen nicht zur Soforthilfe, weil sie Angst haben, dass der Täter dann direkt angezeigt werde. „Eine Anzeige ist nicht erforderlich“, sagt Wagner. Die meisten Frauen hätten ganz andere Dinge im Kopf. Auch für das Projektteam stehe „die Klärung medizinischer Fragen und Beschwerden in der Erst- und Nachversorgung“ an erster Stelle.

Auch in der Folgezeit der Tat brauchen viele Betroffenen Hilfe. Der Verbund biete Beratungen, juristische Informationen und vermittle therapeutische Angebote. Auch Themen wie Schwangerschaft und sexuell übertragbare Krankheiten sind kein Tabu.

Im vergangenen Jahr kamen 72 Frauen zur Soforthilfe in die Frankfurter Kliniken. 2020 waren es 41, 2019 57 Fälle. Die Dunkelziffer werde als sehr hoch eingeschätzt – auch in Frankfurt, sagt die ehemalige Stadtverordnete Ursula auf der Heide. Sie erinnere sich noch an die ernsthafte wie emotionale Debatte zum Thema in der Stadtverordnetenversammlung und dankte dem Frauennotruf, dass er das Projekt gegen alle Widerstände auf den Weg gebracht hat.

Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) betonte, es sei wichtig, dass Frauen und Mädchen wissen, wo sie im schlimmsten Fall Hilfe bekommen. Dies der Öffentlichkeit weiter bekannt zu machen, müsse weiterhin Ziel sein. Das bestätigte auch Angela Wagner. Viele wüssten gar nicht, dass es die Soforthilfe gibt.