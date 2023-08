Hilfe für Stadtteilfeste in Frankfurt

Von: Sandra Busch

Teilen

Das Schweizer Straßenfest wurde 2023 abgesagt. © Rolf Oeser

Stadt unterstützt ab sofort Stadtteilfeste mit bis zu 6000 Euro. Das Geld kann auch nachträglich für Feste im Jahr 2023 beantragt werden.

Damit Stadtteilfeste nicht an zu hohen Sicherheitskosten scheitern, steht ab sofort der Sondertopf „Stadtteilfeste unterstützen“ der Stadt zur Verfügung. Verbände, Vereine und ehrenamtliche Veranstalter können aus dem Topf eine einmalige finanzielle Unterstützung von bis zu 6000 Euro für gestiegene Kosten zur Ausrichtung ihrer Feste beantragen. Insgesamt stehen in diesem Jahr 413 500 Euro zur Verfügung.

In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments wurde der Haushalt 2023 mit dem Antrag der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt zur Unterstützung der Feste beschlossen, da aufgrund gestiegener Kosten etwa für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen Initiativen überlegen, ob ihr traditionelles Stadtteilfest noch stattfinden kann. Voraussetzung für die Unterstützung: Das Fest muss grundsätzlich einen nichtkommerziellen Charakter und der zuständige Ortsbeirat den Antrag befürwortet haben. Auch eine nachträgliche Beantragung des Zuschusses soll für Feste im Jahr 2023 möglich sein. Über die erforderlichen Antragsunterlagen berät das Kulturamt per E-Mail an kulturfoerderung@stadt-frankfurt.de. Zuvor sollte mit dem zuständigen Ortsbeirat Kontakt aufgenommen werden. sabu