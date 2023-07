Hier und Queer beim CSD

Von: Steven Micksch

Die Teilnehmerzahl bei der Demo war riesig. Das Interesse des Publikums am Wegesrand ebenso. © Renate Hoyer

Der Frankfurter Christopher-Street-Day feiert die Vielfalt und fordert mehr Gerechtigkeit. Doch der Protest könnte noch größer sein.

Die Stimmung auf dem Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt ist am Samstagnachmittag über jeden Zweifel erhaben. Auch wenn das Wetter nicht so famos ist wie noch vor einer Woche beim CSD in Köln, lassen sich die Abertausenden Menschen das Feiern nicht vermiesen. Auf der Konstablerwache ist dank reichhaltigen Bühnenprogramms für gute Stimmung gesorgt. Auf der Demonstrationsstrecke versetzen Musik und Tanzeinlagen das Publikum in Tanzlaune. Hier setzen die Menschen ein Zeichen für Akzeptanz. Der eigentliche politische Protest ist jedoch nur zaghaft sichtbar. Doch der Reihe nach.

Gegen 11 Uhr wird auf dem Balkon des Frankfurter Römers unter viel Applaus und Jubel zunächst die Regenbogenflagge gehisst. Anschließend sagt Staatsminister Kai Klose (Grüne) vor dem Rathaus: „Ihr seid laut und sichtbar, und das ist gut so.“ Denn momentan blase der LSBTIQ+-Community (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen) wieder häufiger der Wind ins Gesicht. In vielen europäischen Städten gebe es vermehrt Angriffe. „Wir sollten heute zeigen, dass wir zusammenstehen.“ Denn rechte Populisten schürten auch wieder die Stimmung gegen die Community. „Aber wir lassen uns nie wieder an den Rand drängen“, sagte der Politiker, der selbst homosexuell ist.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) erklärte, dass das Hissen der Regenbogenflagge für die Stadt eine Selbstverständlichkeit sei. „Wir stehen an der Seite der Community.“ Bezüglich der Angriffe und der Beschimpfungen sagte Josef: „Wir dürfen nicht wegschauen. Auch im Digitalen müssen wir klare Kante zeigen.“ Ein Zurückfallen in alte Zeiten mit weniger Rechten und weniger Sichtbarkeit müsse verhindert werden.

Auch die Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) sprach die Übergriffe auf Teile der Community an. „Wir müssen stark und laut gegen jegliche Gewalt sein.“ Sie werde alles tun, um solche Gewalttaten zu verhindern. Denn queer und anders sein sei normal.

Nachdem der CSD vor wenigen Wochen noch auf der Kippe stand, weil die Finanzierung nicht sichergestellt war, bekam der Verein CSD Frankfurt Spenden in Höhe von 36 000 Euro. Auch die Stadt gab Geld für die Durchführung. Umso erstaunlicher, dass sich die diesjährige CSD-Demo zu einer der größten überhaupt entwickelte. 116 Gruppen sind Teil der Pride. Durch die Größe verzögerte sich der Start ein wenig.

Henrik und Leon warten an der Untermainbrücke auf die Demo. Die beiden 20-Jährigen sind aus dem Saarland angereist. Es ist ihr erster CSD in Frankfurt. „Voriges Wochenende waren wir beim CSD in Köln“, sagt Henrik. Frankfurt sei eine Nummer kleiner, aber die beiden rechnen trotzdem mit viel Spaß. Henrik sagt, dass sich noch viel mehr in den Köpfen der breiten Masse ändern müsse. Es gebe noch zu viele Vorurteile. „Das ist ein Kampf, der lange dauert.“ Auf ihre persönlichen Erfahrungen mit Gewalt angesprochen, sagt Henrik zunächst: „Viele dumme Sprüche.“ Leon berichtet von einem Vorfall in Berlin, bei dem ein Freund, der deutlich als queer zu erkennen gewesen sei, bedroht worden sei. „Das war beängstigend.“

Befremdliches Marketing Seit Jahren bitten die Organisatorinnen und Organisatoren des CSD Frankfurt darum, die Demo am Samstag auch bitte so zu nennen. Nicht Parade, nicht Umzug. Damit haben sie recht, denn die wichtigen Anliegen und der dringend benötigte Protest sollten nicht unterminiert werden. Dass es so viele Anmeldungen zur Demo wie noch nie gab, war ein starkes Zeichen und unterstrich die Bedeutung der mehrtägigen Veranstaltung. Doch wenn dann ein Unternehmen nach dem anderen mitfährt, Party macht, Give-aways mit Firmenlogo verteilt und anscheinend die Botschaft vermitteln will „Seht her, auch wir finden queer sein cool“, ist das ein Stück weit befremdlich. Irgendwie schwingt da der Beigeschmack von Marketing mit. Solidarität zu bekunden, ist super, aber lesbisch, schwul oder eine andere sexuelle Orientierung zu haben, ist kein Lifestyle, der zur Imagepflege dient. Queere Menschen haben häufig Jahre des Verstellens oder verletzende Reaktionen auf ihre Coming-outs hinter sich. Von Anfeindungen, Gewalt und Beleidigungen, die sie immer noch erleben, ganz zu schweigen. Noch immer gibt es zu viel Ablehnung und viel zu viele gesetzliche Hürden und Einschränkungen. Statt nur zu zeigen, dass man queer cool findet, sollte man lieber gemeinsam mit ihnen für mehr Rechte kämpfen – und das auch als weithin sichtbare Botschaft auf den großen Wagen zeigen. Und klare Kante gegen Homophobie und queerfeindliches Denken zeigen. Aber das könnte ja einen Teil der Kundschaft verprellen. Die CSD-Demo 2024 sollte wieder deutlich politischer werden. Das Andenken an die ersten Aufstände und die Community verdienen es. Von Steven Micksch

Etwas weiter hinten stehen Sophia und Sophia. Das Pärchen feiert die coole Stimmung und hat bereits jede Menge Spaß. Die 23-jährige Sophia ist aus Wiesbaden angereist, ihre jüngere Freundin aus Nidderau. Die jüngere Frau kritisiert, dass immer noch das Geschlecht in den Personalausweis eingetragen werde. Auch würde sie sich mehr Aufklärung über die Vielfalt der sexuellen Identitäten in der Schule wünschen.

Und ihre Erfahrungen mit Beschimpfungen? „Man hat sich an die blöden Blicke, die man bekommt, gewöhnt“, sagt die 23-Jährige. Ihre Freundin sagt: „Es nervt, als Scheißlesbe beschimpft zu werden.“

Schließlich setzt sich der Tross in Bewegung. Vorneweg gehen Menschen mit einer meterlangen Regenbogenflagge. Danach wechseln sich Laufgruppen und Lastwagen immer wieder ab. Die „Gaga-Ladies“ haben ein Schild, auf dem „Familie ist, wo Kinder sind“ steht. Ein Erwachsener hat sich als Baby verkleidet und wird im Einkaufswagen durch die Gegend geschoben. Weiter hinten hat die Feuerwehr Frankfurt jede Menge Wasserpistolen dabei und kühlt die Menge mit Wasser ab. Da es aber immer wieder regnet und nicht sonderlich heiß ist, ist das gar nicht unbedingt nötig.

Als der Laster der CDU vorbeifährt, sind die Reaktionen gemischt. Die einen freuen sich über die Süßigkeiten, die vom Wagen geworfen werden. Die anderen fragen: „Was soll das denn?“ Anscheinend hat die Community nicht vergessen, welche Partei bei der Abstimmung zur „Ehe für alle“ zu gut 75 Prozent dagegen stimmte. Es entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, dass es zwischendurch immer wieder Menschen gibt, die das Schild „Nie wieder CDU“ hochhalten.

Eine Laufgruppe trägt ein Banner mit der Aufschrift „LGBTIQ im Widerstand“. Sie protestieren vornehmlich gegen die Polizei, aber auch Parteien und Unternehmen auf der Pride. Und tatsächlich sind enorm viele Firmen auf der Parade unterwegs. Sie bekunden ihre Solidarität und dass queer sein okay sei. Ob man aber dafür auch Give-aways mit Firmenlogo verteilen muss, darf hinterfragt werden. So fahren Autofirmen hinter Supermarktketten, die auf der Demo ihre Liebe zur Community zeigen.

Was vor allem fehlt, sind die großen Forderungen auf den Lastwagen. Wenn politische Ansprüche gestellt werden, dann von einzelnen Personen zu Fuß. Die „Lesben gegen Rechts“ zeigen klare Kante. Schilder mit „Save Trans Lives“ (Rettet Trans-Leben) und „Protect Trans Rights“ (Beschützt Trans-Rechte) sind vereinzelt zu sehen. Stattdessen „Big Love“, „So einfach kann bunt sein“ und „Support the pride side of life“ als Aufschrift auf den Wagen.

Solche klare Kante gegen Homophobie darf es gern noch größer geben. © Renate Hoyer

Appelle für die geschlechtliche Selbstbestimmung. © Renate Hoyer

Politik und Community nach dem Flaggehissen. © Renate Hoyer

Die bunten Figuren sind mittlerweile eine Institution – wie der CSD selbst. © Renate Hoyer

Den CSD Frankfurt finden viele tierisch gut. © Renate Hoyer

Man braucht nicht immer eine Fahne, um Farbe zu bekennen. © Renate Hoyer

Als Cheerleader wird man nicht geboren, aber alle können’s lernen. © Renate Hoyer

Diese Flagge zeigt: Transgender und Bisexualität sind voll okay. © Renate Hoyer