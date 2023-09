Betreuter Wahlkampf in Hessen: Faeser bei Auftakt von Sicherheitsleuten begleitet

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Bei Tarek Al-Wazir ist es die Mutter, Nancy Feaser wird von Sicherheitsleuten begleitet. Und Stefan Naas schwärmt von Zwergkanichen. Löwensenf - die Kolumne aus dem Landtag.

Was wir bisher erlebten, war nur Vorgeplänkel. Jetzt geht es richtig los mit dem Wahlkampf. Die Laternenmasten biegen sich unter der Last der mehr oder weniger gelungenen Plakate. Die Grünanlagen stehen voll mit riesigen sogenannten Wesselmännern – benannt nach dem marktführenden Anbieter. Wählt mich, wählt mich! Es könnte einem schwindelig werden. Und dann ein Sommer, der noch mal alles gibt. Tarek Al-Wazir ist nicht der Einzige, bei dem die vornehme Büro-Blässe gewichen ist gegen eine gesunde Bräune.

Wahlkampf in Hessen: Faeser und Grünen-Kandidat treten in Begleitung auf

Es färbt ab, auf Marktplätzen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler zu werben. Anstrengend ist es auch. Ein Kilogramm pro Woche hat der Mann abgenommen, der sich als erster Grüner in Hessen für das Amt des Ministerpräsidenten bewirbt. Seine Mutter unterstützt ihn dabei. Sie saß im Publikum, als der Offenbacher diese Woche beim Stadtgespräch der Frankfurter Rundschau über den Wandel und die Folgen für den Menschen diskutierte.

Auch Nancy Faeser tritt in Begleitung auf. Eine Handvoll Leute mit Knopf im Ohr wacht über die SPD-Spitzenkandidatin, die zu den bestbewachten Politiker:innen der Republik gehört. Für eine Bundesinnenministerin gelten verschärfte Sicherheitsbedingungen. Wir Medienleute müssen unsere Taschen filzen lassen, selbst das Brillenetui öffnen, um ihr nahe zu kommen. Etwa am Sonntag beim Wahlkampfauftakt im Güterbahnhof in Bad Homburg. Ohne Bundeskanzler – Olaf Scholz war beim Joggen gestrauchelt und nicht vorzeigbar. Faesers Wahl fiel auf Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Nicht ungeschickt. Der Politiker genießt aktuell die höchsten Sympathiewerte. Der Kanzler bekommt demnächst eine neue Chance in Nordhessen.

Faeser mit Vorwürfen vor Hessen-Wahl konfrontiert: „Mit Dreck bewerfen“

Die Hessenwahl fand diese Woche auch in Berlin statt: Faeser soll den Untersuchungsausschuss zur Abberufung von Cyberchef Schönbohm geschwänzt haben, um in Hessen ein Interview zu geben. Ein Vorwurf der Union. Die Bundesinnenministerin sieht sich als Opfer. Weil sie Spitzenkandidatin ist, wolle die Union sie „mit Dreck bewerfen“.

Ampelkoalition zofft sich lauter als konkurrierende Parteien vor der Hessen-Wahl

In der Bundeshauptstadt wird mit harten Bandagen gekämpft. Die Ampelkoalition zofft sich lauter als die konkurrierenden Parteien in Wiesbaden vor der Wahl. Dazu beitragen mag auch die beschauliche Atmosphäre der hübschen Landeshauptstadt. Hier geht alles weiter seinen ruhigen Gang. Scharfe Attacken aus den Parteizentralen? Fehlanzeige. Keiner scheint einen der potenziellen Koalitionspartner vergrätzen zu wollen. Aber es sind ja noch vier Wochen Zeit, um die Betriebstemperatur zu erhöhen. Das Feuerwerk wird stufenweise gezündet. Und es gibt dazu Pläne, wie Äußerungen in diversen Hintergrundgesprächen zu entnehmen ist.

Bei einer solchen Plauderei erfuhren wir Neues von Stefan Naas, dem Spitzenkandidaten der FDP. Dessen Lieblingstier ist nämlich nicht der Löwe – wie sein Aufkleber „Feuer und Flamme“ suggerieren könnte. Naas mag am liebsten Zwergkaninchen - seine Familie hat zu Hause ein Pärchen. Mit entzücktem Blick erzählte er uns von dem hübschen Rammler, der ihnen zulief – weiß, mit schwarzen Punkten. Das dazu gekaufte Weibchen war dann grau. Ein hübsches Farbenspiel, aber untauglich für die allgegenwärtigen Koalitionsspekulationen. Weiß oder grau kennt Hessens Parteienlandschaft nicht.

