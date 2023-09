Hessischer Film-und Kinopreis: Newcomer-Preis geht an Behrooz Karamizade

Von: Kathrin Rosendorff

Auch Matthias Schweighöfer wurde schon ausgezeichnet und lief schon beim Hessischen Kino- und Filmpreis über den roten Teppich vor der Alten Oper. Foto: Andreas Arnold © Andreas Arnold

Der Deutsch-Iraner wird beim Film-und Kinopreis am 20. Oktober ausgezeichnet. Der Filmpreis kehrt mit roten Teppich und Gala nach der Pandemie wieder in die Alte Oper zurück.

Welche Promis am Abend des 20. Oktober über den roten Teppich vor der Alten Oper laufen werden, ist an diesem Donnerstagmittag bei der Pressekonferenz zum 34. Hessischen Film- und Kinopreis noch unklar. Die Chancen, dass bekannte Schauspieler:innen zu sehen sein werden, stünden am Buchmessen-Freitag relativ gut. „Aber es geht vor allem darum, bei der Gala in der Alten Oper das Kino zu feiern“, betont Kulturministerin Angela Dorn (Grün) im Arthouse-Kino Cinema unweit der Hauptwache. Wie bereits vor ein paar Wochen bekanntwurde, wird die Preisverleihung nach der Pandemie erstmals wieder in der Alten Oper zelebriert.

Der mit 7500 Euro dotierte Newcomer-Preis, über dessen Vergabe die Kunst- und Kulturministerin entscheiden darf, geht an den deutsch-iranischen Filmemacher, Drehbuchautor, Kameramann, Cutter und Produzenten Behrooz Karamizade. An der Kunsthochschule Kassel schloss er sein Studium mit Auszeichnung ab. Karamizade ist 1978 geboren und entspreche altersmäßig zwar nicht dem Bild eines typischen jungen Newcomers. Aber: „Es geht um Innovation, Potenzial und Talent“, sagt Dorn. Der Preis solle einem so „begnadeten Menschen“ helfen, Fuß zu fassen und sichtbarer zu werden. Er ist zudem in der Kategorie „Spielfilm“ nominiert.

Sein erster Langfilm „Leere Netze“ erzählt die Geschichte des jungen Iraners Amir, der bei einem Fischer an der rauen Küste des Kaspischen Meeres anheuert, um das Geld für die Heirat mit seiner großen Liebe Narges aufbringen zu können. Dabei verstrickt er sich in kriminelle Machenschaften illegaler Kaviar-Wilderei.

In derselben Sparte sind auch „Vamos a la Playa“ von Bettina Blümner und „Was man von hier aus sehen kann“ von Aron Lehmann nominiert. In der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ lässt die Fachjury „Das Kino sind wir“ von Livia Theuer, „Fitness California“ von Nadine Zacharias und „Einzeltäter Teil 3: Hanau“ von Julian Vogel gegeneinander antreten.

Der Hessische Rundfunk vergibt diesmal einen Schauspieler:innenpreis in TV-Genres für die beste Haupt- und Nebenrolle. Für die beste Hauptrolle sind nominiert Xidir Koder Alian („Asbest“), Nina Kunzendorf („Das Mädchen von früher“) und Petra Schmidt-Schaller („Ein Schritt zum Abgrund“). Für die beste Nebenrolle nominiert sind Lana Cooper („Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben“), Brigitte Hobmeier („Tatort: Murot und das Paradies“) und Anatole Taubmann („Asbest“).

Die Hauptpreisträger mit einem Preisgeld von je 20 000 Euro in der Kategorie „Kino“ sind das Mal seh’n in Frankfurt, der Filmladen Kassel und das Traumstern in Lich. Wer den diesjährigen Ehrenpreis von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) erhält, soll erst in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. „Unser Cliffhanger“, sagt Dorn und lacht.

Das Cinema in Frankfurt macht den 22. Oktober zum Filmpreis-Sonntag: Ab 10 Uhr laufen die Siegerfilme aller Kategorien. Auf den Social-Media-Kanälen des Filmpreises (@filmundkinopreis) und des HMWK (@hmwk_hessen) werden bis zur Preisverleihung regelmäßig Karten verlost.