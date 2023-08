Pfiffe und Lacher bei Scholz-Besuch in Frankfurt – Kanzler reagiert gelassen

Bundeskanzler Olaf Scholz bei „Bembel und Gebabbel“ in der Lohrbergschänke mit Bernd Reisig.

Wahltour mit Nancy Faeser

Von Georg Leppert schließen

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt auf den Lohrberg nach Frankfurt und nimmt Hilfe von Nancy Faeser an. Für sie würde er sich sogar ein spezielles Problem aufbürden.

Frankfurt – Olaf Scholz ist noch nicht einmal da, schon wird er kritisiert. Die Waffenlieferungen an die Ukraine seien ein großer Fehler, sagt ein Redner bei der kleinen Gegendemonstration auf der Lohrbergwiese. Die Taurus-Marschflugkörper würden endgültig zur Eskalation führen. Als der Bundeskanzler dann in der Lohberg-Schänke eintrifft, setzt es von der Demo ein Pfeifkonzert. Dazu gibt es weitere, teils ziemlich wirre Redebeiträge. Doch von vorn.

Der Bundeskanzler kommt auf den idyllischen Lohrberg, dazu die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) als Stargast im Publikum – viel mehr geht nicht im Nordosten Frankfurts. Die Zufahrt zum Lohrberg ist gesperrt, in der traditionsreichen Lohrberg-Schänke gibt es nur Plastikgeschirr (wegen der Sicherheit), selbst der sonst so abgeklärte Restaurant-Chef Christian Dressler wirkt etwas angespannt, geht aber trotzdem von Tisch zu Tisch und wünscht einen guten Appetit.

Und Bernd Reisig, der Gastgeber, der es geschafft hat, Scholz in seine Sendung „Bembel & Gebabbel“ zu holen? „Ich bin nicht nervös“, sagt Reisig, der noch eine halbe Stunde vor Beginn der Show im T-Shirt durch die Gaststätte läuft. Später wird er ein Jackett mit aufgestickter Deutschland-Fahne tragen.

Auf Scholz wartet „Bembel & Gebabbel“: Der Kanzler spricht über Politik – und Hessisch

Scholz ist an diesem Freitag (11. August) einziger Gast bei Reisig. Das ist unüblich. Normalerweise begrüßt der Medienmanager immer drei Leute auf dem Lohrberg. Doch auch diese Sendung folgt dem bewährten Konzept von „Bembel & Gebabbel“. Es wird ernsthaft über Politik gesprochen, an vielen Stellen wird es persönlich, und zwischendrin gibt es Spielchen und andere Showeinlagen.

Scholz verteidigt den Atomausstieg, weil Atomstrom auf Dauer ohnehin zu teuer sei. Er nennt das Ziel realistisch, bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Er hebt hervor, dass es trotz aller Befürchtungen im vergangenen Winter nicht kalt geworden sei in den Wohnungen in Deutschland. Er prophezeit, das Klima in der Ampel-Regierung werde sich nach dem Sommer verbessern. Und er sagt unvermittelt zu Bernd Reisig: „Du bist schlank geworden.“ Das Duzen gehört bei Reisig zum Programm, die meisten seiner Gäste kennt er seit Jahren, auch Scholz.

Trotz „Problem“: Scholz hofft, dass Faeser Hessens neue Ministerpräsidentin wird

Beim Hessen-Quiz zieht sich der Bundeskanzler achtbar aus der Affäre. Souverän erklärt er, was ein Schoppen ist. Erst als Reisig wissen will, was „Boppes“ bedeutet, kommt Scholz ins Schwimmen. Macht aber nichts, Nancy Faeser ist der Publikumsjoker und klärt den Regierungschef auf: Boppes heißt Po. Dank der Antwort bekommt das Publikum einen Schnaps.

Apropos Faeser: Die hatte nach eigener Aussage erst einen Tag vor der offiziellen Verkündung erfahren, dass sie Innenministerin werden soll. Dass sie abgesagt, „hielt ich für ausgeschlossen“, sagt Scholz. Den Hessinnen und Hessen wünsche er, dass Faeser Ministerpräsidentin werde – „auch wenn ich dann ein Problem habe“, wie Scholz sagt. Nicht schlimm, erwidert Reisig, „dann rufst du halt einen Tag vorher wieder jemanden an, der das machen soll“.

Derweil wird bei der Demo auf der Lohrbergwiese weiter geredet. Es geht um eine Frau, die sich gegen Corona habe impfen lassen und kurze Zeit später an Krebs erkrankt sei. Die Redebeiträge sind durchaus laut. Wenn Scholz und Reisig wollten, könnten sie zuhören. Wollen sie aber nicht. Nur einmal, da gibt es Rufe „Scholz muss weg“. Und Reisig antwortet: „Klar, in 55 Minuten geht er.“