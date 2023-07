Ehemaliger Hessenschau-Moderator Lutz Weber stirbt nach Unfall auf Mallorca

Trauer um Moderator

Lutz Weber ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der langjährige Hessenschau-Moderator verstarb am 6. Juni auf Mallorca in Folge eines Unfalls.

Frankfurt - Trauer um den langjährigen Hessenschau-Moderator Lutz Weber. Wie der Hessische Rundfunk (HR) nun mitteilt, ist Weber am 6. Juni mit 72 Jahren verstorben. Ursache dafür seien Verletzungsfolgen eines Unfalls auf seiner Wahlheimat Mallorca. Laut Mitteilung des HR habe Weber schon länger gesundheitliche Probleme. Er hinterlässt eine Frau und einen erwachsenen Sohn.

Am 30. Dezember wurde Lutz Weber in Jena geboren, schon als Kind verließ er mit seinen Eltern die DDR mit einem Fluchtauto. Dort gelangt die Familie zunächst in ein Auffanglager. Nach Angaben der Pressemitteilung führte Weber ein bewegtes Leben im Westen. Neben einer Lehre als Chemielaborant besuchte Weber die Volkshochschule, schloss das Abitur ab und studierte. In den 1970er Jahren kam er dann als Quereinsteiger zum Hessischen Rundfunk.

+ Trauer um den langjährigen Hessenschau-Moderator Lutz Weber: Am 6. Juni ist er auf Mallorca verstorben. © Hessischer Rundfunk

Dort war er Autor zahlreicher Hörfunkfeatures und TV-Beiträge. Weber moderierte zunächst die Nachrichten „Hessen heute“ in der ARD, ab 1989 moderierte er die Hessenschau. Daneben entwickelte er Formate wie „Positiv ins Wochenende“. Bis 2014 gehörte er zum „Dollen-Dorf“ Reporterteam.

Über Jahrzehnte habe Lutz Weber mit dem indigenen Volk der Shipido im Amazonas-Tiefland Kontakte geknüpft. Daraus mündeten Dokumentationen für den Kultursender Arte. (sli)

Rubriklistenbild: © Hessischer Rundfunk