Erneuter Vollmond im August: „Super Blue Moon“ erstrahlt über Hessen

Von: Josefin Schröder

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ereignet sich ein Vollmond. Am Donnerstag, 31. August, lässt sich der sogenannte „Super Blue Moon“ am Nachthimmel bestaunen.

Frankfurt – Am Donnerstag, 31. August, in den frühen Morgenstunden ist es wieder so weit, ein Blick in den Nachthimmel lohnt dann ganz besonders, denn: Es wird erneut ein Supermond zu sehen sein. Als Supermond wird das Himmelsspektakel bezeichnet, wenn der Mond der Erde besonders nah beziehungsweise näher als üblich ist und dadurch größer und heller als sonst erscheint. Das war bereits Anfang August der Fall. Weitere Himmel-Highlights im August waren die Planeten Jupiter und Saturn, so wie zahlreiche Sternschnuppen.

„Super Blue Moon“ über Hessen: Vollmond erscheint besonders groß und heller

Nun kreist der Mond in seiner elliptischen Bahn wieder nah um die Erde und ist in seiner vollen Pracht zu sehen. Diesmal handelt es sich zusätzlich um einen „Blue Moon“. So wird das Phänomen in Amerika genannt, wenn es innerhalb eines Monats zu zwei Vollmonden kommt – was äußerst selten ist. Laut der Raumfahrtorganisation Nasa dauert der Mondzyklus etwa 29,5 Tage. Dass sich zwei Vollmonde in einem Kalendermonat ereignen, muss der erste möglichst zu Beginn des Monats, der zweite am Ende geschehen – das passiert im Durchschnitt etwa alle drei Jahre.

Am 31. August tritt ein Blauer Supermond am Nachthimmel auf (Symboldbild). © IMAGO/xChayananelixirx

Aber warum spricht man von Supermond? Von Supermonden spricht man, wenn der Trabant der Erde näher als 367.000 Kilometer kommt. Der durchschnittliche Abstand des Mondes beträgt rund 380.000 Kilometer. Am 31. August um 3.36 Uhr soll die Entfernung rund 357.300 Kilometer betragen.

Sichtung des „Super Blue Moons“ in Hessen vom Wetter abhängig

Während der letzte Supermond an manchen Orten in Deutschland weniger gut zu sehen war, freuten sich in Hessen viele über das gut sichtbare Himmelsspektakel. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte das Wetter in Hessen den „Super Blue Moon“ etwas vermiesen. Die Nacht zu Donnerstag ist zunächst als stark bewölkt und mit lokalen Schauern bis hin zu Gewittern vorausgesagt. Es soll sich allerdings wieder auflockern. Bessere Chancen für das Sichten des Astro-Spektakels sehen Meteorologen in Niedersachsen, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Der nächste „Blue Moon“ ist für den 31. Mai 2026 berechnet. (jos/dpa)