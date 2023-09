Herr Müller steht ganz links

Stadtverordneter Michael Müller hat was gegen Rechts und ist auch deswegen gerne bei den Linken. © Rolf Oeser

Der Linken-Direktkandidat im Frankfurter Wahlkreis 38, Michael Müller, ist nicht nur auf der Straße auf Stimmenfang. Auch beim Konzert und vor allem online ist er präsent.

Während von der Bühne an der Bockenheimer Warte die Beats gegen rechts schallen, steht Michael Müller, Direktkandidat der Linken unter anderem im Nordend, am Samstagabend am nahen Infostand und freut sich über die Musik, aber vor allem über die doch zahlreichen Menschen, die zum Konzert gekommen sind. Die Veranstaltung ist Wahlkampf mal anders, fernab der belebten Einkaufsstraßen. Doch, das betont der 43-jährige Politiker, auf dem Konzert sei der Wahlkampf nur Nebensache. Vielmehr gehe es darum, ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Oder wie es auf einem der Wahlplakate steht, Rassismus die Rote Karte zu zeigen.

Am Vormittag ist Müller beim Straßenwahlkampf in seinem Viertel unterwegs. Seit 13 Jahren wohne er im Nordend, erzählt er. Da ist der Merianplatz natürlich vertrautes Terrain. Müller und seine beiden Unterstützerinnen haben den Stand links von dem der SPD und „noch weiter links von den Grünen“ aufgebaut. Ob Zufall oder nicht, es passt zu Müller, der auch politisch weit links verortet ist. Und er will mit klassisch linken Themen punkten.

Er setzt sich für bezahlbare Mieten, weniger Leerstand und günstige Wohnheimplätze für Azubis und Studierende ein. Im Nordend, wo viele Familien wohnen, versucht er, auch seine Forderung nach beitragsfreien Kitaplätzen für alle Kinder anzubringen. Das Thementrio wird komplettiert durch die Forderung nach einem Ausbau des ÖPNV, niedrigeren Ticketpreisen und vor allem keinen Autobahnausbau mehr.

Für das volljährige Publikum hat Müller das Programm der Landespartei und seine persönlichen Flyer dabei. Für die Kleinen gibt es Luftballons und Gummibärchen. Wer mag, darf auch noch einen Kugelschreiber mitnehmen. Viele Menschen laufen ungerührt vorbei, manche sagen immerhin noch „Nein danke“.

Von außen betrachtet, könnte man Straßenwahlkampf als müßig und frustrierend ansehen. Müller sieht es anders. „Die Menschen sehen und nehmen uns wahr“, sagt er. Man sei als Teil des Viertels erkennbar. Klar seien die Menschen oft mit etwas anderem beschäftigt, aber 50 Prozent, so Müller, seien noch unentschlossen, wen und was sie wählen sollten. Dort will der 43-Jährige ansetzen.

Und dann gibt es sie ja auch, die Erfolgserlebnisse. Ein Mann nimmt gleich ein paar mehr Flyer mit und will im Bekanntenkreis für die Partei werben. Eine andere Frau ruft, „ich wähle euch sowieso“. Müller erzählt auch, dass beim Haustürwahlkampf noch mehr persönliche Gespräche entstünden. Das schätze er, weil man dann noch mehr über die Sorgen der Menschen erfahre. Am Samstag berichtet eine Frau von der Parksituation in der Berger Straße. „Das Auto hat zu viel Raum im Nordend“, sagt Müller. „Genau“, antwortet die Frau.

Verstärkt in sozialen Medien

In den kommenden fünf Wochen wird Müller abends so gut wie nicht zu Hause sein. Der Wahlkampf fordert Einsatz. Auf dem Friedberger Platz hat er ein Bouleturnier geplant, um noch mehr Menschen zu treffen. Auf Instagram will er einen „Reel-Talk“ über Kinderarmut durchführen. „Ich bin viel stärker auf Social Media unterwegs als früher.“ Dort gibt es viele Erstwähler:innen – ein großes Potenzial für die Linke.

„Unsere Themen machen uns stark“, ist sich Müller sicher. Die Querelen der Linken auf Bundesebene seien im Wahlkampf nicht hilfreich, aber „wir sind nicht die Bundesfraktion“. Der Direktkandidat ist sich sicher, dass linke Antworten in diesen Krisenzeiten nötig seien. Da er auf Platz vier der Landesliste steht, hat er gute Chancen, solche bald in Wiesbaden einzufordern.