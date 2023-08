Helfen, wo es geht

PortrÄt der Woche

Bianca Rupp ist nicht einfach Winzerin.

Über Langeweile kann sich Bianca Rupp wirklich nicht beklagen. Im Allgemeinen nicht und schon gar nicht in den kommenden Wochen. Denn dann beginnt für Winzerinnen und Winzer die Lesezeit. Wobei: Fragt man Frau Rupp, ob sie Winzerin sei, antwortet sie: „Jein.“ Denn ursprünglich hatte die Frau, die sich seit bald 30 Jahren um die Belange des Weinguts Frankfurt kümmert, mit Wein nicht viel am Hut. „Ich habe eigentlich Arzthelferin gelernt“, so die gebürtige Rheinhessin. Auf einem Fest in Alzey 1992 lernte die damals 17-Jährige Jürgen Rupp kennen. Die junge Frau war „etwas skeptisch“, weil ihr der gut ein Jahr ältere Verehrer gleich einen Sekt ausgab. „Ich hätte da eher an eine Cola oder so gedacht“, erinnert sie sich.

Wie sie bald erfuhr, entstammte Jürgen Rupp einer rheinhessischen Winzerfamilie mit langer Tradition. Das große Glück der Winzerfamilie Rupp war, dass Jürgens Freundin Bianca nach Ende ihrer Ausbildung nicht als Arzthelferin übernommen wurde. Denn so stieg sie in das Winzerbusiness der Rupps ein, die damals wie heute ihre 20 Hektar Anbaufläche im rheinhessischen Framersheim bewirtschafteten. Ein bisschen war es auch das Glück von Bianca. Denn viel Zeit hatte der junge Winzer Rupp für die Arzthelferin in Ausbildung seinerzeit nicht gehabt. „Ich bin im Prinzip in die Arbeit eingestiegen, um ihn mehr zu sehen“, erinnert sich Bianca Rupp.

Bald darauf ging es auch richtig los mit der Arbeit: Die Familie Rupp übernahm 1994 die Bewirtschaftung des Frankfurter Weinguts. Zu den 20 Hektar in Framersheim kamen 23,7 Hektar Weinhänge in Hochheim und 1,3 Hektar am Lohrberg dazu. Sowie der Verkauf im Römer-Laden in der Limpurgergasse. Dort arbeitet Bianca Rupp von montags bis freitags an den Vormittagen. Und zwar das ganze Jahr über, selbst an Brückentagen. „Urlaub ist eigentlich nicht drin“, gesteht die Winzergattin. Nur von Weihnachten bis zum Ende der hessischen Winterferien bleibt der Verkaufsraum im Römer zu.

Neben dem Verkauf ist Frau Rupp auch für die Auslieferung zuständig. Wenn der Verkauf endet, setzt sich die 48-Jährige in den Kleintransporter und fährt kistenweise Wein aus. Vor allem für die ältere Kundschaft trägt sie die Kisten auch in den Keller. Die dankbare Kundschaft sagt dann zu ihr: „Sie sparen sich aber das Fitnessstudio, Frau Rupp.“

Nach der Auslieferung geht es im heimischen Framersheim mit der Arbeit weiter. Bürokram wie Ablage und E-Mails beantworten. Und war da nicht noch was? Ach ja, die beiden Söhne Felix (18) und Florian (16). Die sind zwar schon aus dem Gröbsten raus, doch Mutter Rupp weiß zu berichten: „Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen.“

Auch ihr Mann Jürgen macht ziemlich viel Arbeit. Wenn wie aktuell die Lesezeit vorbereitet wird, hat er kaum Zeit und schläft schon mal gleich in Hochheim, um die Fahrerei zu sparen. Dann bringt Ehefrau Bianca ihm morgens, bevor sie von Framersheim nach Frankfurt fährt, auch noch etwas zu essen in Hochheim vorbei.

Manchmal fährt sie auch nach der Arbeit in Frankfurt noch in Hochheim vorbei, wenn dort etwas gebraucht wird. „Ich bin nur am Fahren“, sagt Frau Rupp gut gelaunt. 70 Kilometer sind es von Framersheim nach Frankfurt, etwa 40 von Hochheim nach Hause. „Wenn Not am Mann ist“, sagt die Winzergattin mehrmals, hilft sie auch noch in Hochheim mit. Etwa beim Wiegen der Trauben oder beim Etikettieren von Flaschen.

Wenn es nach den Rupps geht, dürfte es auch noch ein bisschen mehr Arbeit sein. Denn ab 2025 soll der Pächter des Frankfurter Weinguts auch noch die Weinstube im Römer übernehmen. „Für uns wäre das kein Problem“, betont Bianca Rupp. Doch ob sie dann überhaupt noch das Frankfurter Weingut betreuen, ist ungewiss. Der Pachtvertrag läuft Ende 2023 nach 30 Jahren turnusgemäß aus. Gatte Jürgen Rupp versucht seit Jahren, sich um eine Verlängerung zu bemühen. Doch eine neue Ausschreibung ist nach Ablauf der Pacht gesetzlich vorgeschrieben, heißt es bei der Stadt. Wegen der Ungewissheit haben die Rupps Modernisierungsarbeiten in den Verkaufsräumen zurückgestellt. Doch das gehört im Römer wohl zum guten Ton. Auch die seit 2021 leerstehende Weinstube und der bereits seit 2015 ungenutzte Ratskeller müssten vor einer Wiedernutzung saniert werden. Der Pachtvertrag der Rupps wurde übrigens zunächst um ein Jahr bis Ende 2024 verlängert. „Das haben wir bislang aber nur aus der Zeitung erfahren“, beschwert sich Bianca Rupp.

Nach ihren Hobbys befragt räumt sie unumwunden ein: „gar keine“. Ihre Hobbys seien gewissermaßen die Familie sowie der Freundeskreis. Den am Leben zu erhalten, fällt auch in das Aufgabengebiet von Gattin Rupp. Denn ihr Mann ist oft bis spätabends unterwegs und hat auch kein Handy, um kurzfristige Verabredungen treffen zu können. Als die Rupps seinerzeit in Framersheim bauten, landeten die Bauarbeiter bei Nachfragen immer auf dem Handy von Bianca Rupp, die dann ihren Gatten auftreiben musste. „Ich helfe meinem Mann, wo ich kann“, sagt die Gattin. In den kommenden Wochen während der Lesezeit dürfte da wieder einiges an Hilfe nötig sein.