Heinrich Heines Rückkehr und die Frankfurter Stadtnatur

Von: Thomas Stillbauer

Das Heine-Denkmal ist 110 Jahre nach seiner ersten Enthüllung zurück in der Friedberger Anlage. © christoph boeckheler*

Frankfurt feiert den Dichter, um dessen Denkmal es so viel Streit gab. Jetzt steht es wieder an seinem angestammten Platz im Anlagenring.

Wahre Worte: „Nichts ist dauernd als der Wechsel“, dieses Zitat von Ludwig Börne hat Heinrich Heine vor beinahe 200 Jahren seiner „Harzreise“ vorangestellt. Und weil der Wechsel das Beständigste ist, wechselt Heine jetzt zum wiederholten Male den Standort, reist dorthin zurück, wo er herkam. Beziehungsweise: nicht Heine selbst, aber sein Denkmal.

Am Mittwoch, 20. September, 14 Uhr, wird die zartschöne Doppelskulptur erneut enthüllt, und zwar in der Friedberger Anlage, wo sie schon 1913 ein erstes Mal feierlich präsentiert wurde. „Damit ist das jüdische Ostend wieder ein Stück mehr vereint“, sagt Renata Berlin vom Verein Initiative 9. November mit Sitz im Hochbunker schräg gegenüber dem Denkmal.

Ein Buch eigens zur Rückkehr

Wer mag, kann es bereits sehen. Die Stadt hat es am bisherigen Standort in der Taunusanlage abbauen und mitsamt Sockel zum neuen Platz bringen lassen, der der alte ist. Über die bewegte Geschichte dieser Skulptur kann man den Kopf schütteln – und glücklicherweise auch ein Buch lesen. Der Stadthistoriker Björn Wissenbach hat es zu diesem Anlass geschrieben, der 80-seitige Band wird beim Festakt verteilt werden.

Darin beschreibt er, wie schon früh im 20. Jahrhundert der Wunsch aufkommt, Heine ein Denkmal zu setzen – aber auch der Streit darüber, ob er eins verdient habe. Ja, der Dichter Heine ist selbstverständlich eines Denkmals würdig, da sind sich fast alle einig. Und nein, der Satiriker und radikale Kritiker Heine nicht, das wenden seine Gegner ein. Was dazu führt, dass etwa Düsseldorf als Heines Geburtsstadt ein Denkmal ablehnt, Mainz ebenfalls – und New York eines aufstellt.

Im Städel den Krieg überstanden

Auch in Frankfurt wird hin und her diskutiert. „Der Kabarettist und Burgschauspieler Danny Gürtler bietet damals an: Ich schenk’ es euch!“, sagt Wissenbach. Die Stadt lehnt ab, zu heikel. Erst als 1911 ein bürgerlich-jüdisches Komitee ernstmacht und 20 000 Mark für die Arbeit sammelt, nimmt das Projekt Gestalt an. Bildhauer Georg Kolbe schafft die Bronze der beiden leichtfüßigen Nackten, die 1913, zu Heines 116. Geburtstag, erstmals enthüllt wird. Heine selbst ist nur als kleineres Relief am Sockel zu sehen, nur sein Profil, und nicht als Ganzkörperheld wie etwa Goethe und Schiller. Das erklärt sich aus seinem umstrittenen Wirken; der politische Heine ist zu jener Zeit nicht durchsetzbar. Als jedoch mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus zunächst Hakenkreuze am Denkmal auftauchen und der hessische Kulturminister Ferdinand Werner, ein strammer Nazi, die Skulptur 1933 entfernen lässt, steht das liberale Frankfurt zu dem Kunstwerk. Zwar ohne das Dichterrelief, doch gut sichtbar bleiben die bronzenen Menschen im Städelgarten der Öffentlichkeit erhalten. Und sie überstehen später sogar das Bombardement des Städels, das Tohuwabohu im Gebäudekeller.

Dass das Denkmal nach dem Krieg nicht in die Friedberger Anlage zurückkehrt, sondern in der Taunusanlage aufgestellt wird, erklären die Entscheider 1947 mit allzu großen Zerstörungen im Ostend. Ein Argument, das nicht zieht, sagen Björn Wissenbach und Renata Berlin heute. Schließlich hätten dort etwa Uhrtürmchen, Zoogesellschaftshaus und manches mehr den Krieg durchaus überstanden.

Vielmehr sei es wohl der Hochbunker gewesen, der die Optik störte. Erinnert er doch bis jetzt daran, dass Hitlers Vollstrecker dort die Synagoge zerstörten und an ihrer Stelle von Zwangsarbeitern den derben Bau errichten ließen, in dem heute die Initiative 9. November am Mahnen und Gedenken arbeitet. „Man wollte wohl 1947 nicht die Erinnerung an den Nationalsozialismus in der Blickachse haben“, sagt Renata Berlin. „Die betongewordene Schuld neben einem Denkmal für einen jüdischen Dichter, das ging offenbar nicht“, sagt Wissenbach.

Heine passt in die Zeit

Jetzt geht es wieder. „Gerade in dieser Zeit, in der viele spüren, dass sie sich gegen wachsende Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wehren müssen, passt Heine sehr gut“, freut sich Renata Berlin über die Rückkehr des Denkmals. Und Wissenbach sieht auch einen späten Sieg der aufgeklärten Stadt über die Repression. „Die Frankfurter halten was aus. Sie können stolz sein auf ihr Rückgrat, schon seit den Zeiten, als sie anderer Meinung waren als der Kaiser.“

Intern hat die Initiative einen feinen Slogan für die Rückkehr Heines an seinen alten Platz gefunden: „Er ist wieder da.“