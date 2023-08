Unterschriften für Fernwärme in Heddernheim

Teilen

Stephan Emmel möchte die Siedlung, in der er wohnt, gerne ans Fernwärme-Netz anschließen lassen. Dafür macht er Werbung. Aber die Mainova ist noch verhalten.

Die Vorgabe aus Berlin ist klar: Bis 2030 soll die Hälfte der Wärme in Deutschland klimaneutral erzeugt werden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Fernwärme zu. Pro Jahr sollen mindestens 100 000 Gebäude neu ans Fernwärmesystem angeschlossen werden. 192 dieser Gebäude könnten in Heddernheim stehen, zumindest wenn es nach Stephan Emmel geht. Der Kunststoffingenieur im Ruhestand wohnt in der Ludwig-Reinheimer-Straße und hat dort und in umliegenden Straßen für sein Vorhaben geworben.

Aber wofür genau? Es geht um die Siedlung rund um die Ludwig-Reinheimer-Straße, die Adam-Leis-Straße, die Aßlarer Straße, den Buber-Neumann-Weg, die Franziska-Kessel-Straße und den Walter-Abschlag-Weg. 192 Reihenhäuser stehen dort, sie alle sollen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Als Quelle dafür könnte das nahe gelegene Müllheizkraftwerk dienen, das Emmel aus seiner Straße sehen kann.

Die dort produzierte Wärme könnte über Rohrleitungen zu den Häusern gelangen. Neben Raumwärme würde dadurch auch Warmwasser geliefert. Für Emmel, der derzeit mit einer Gastherme das Haus, in dem er mit seiner Frau lebt, heizt, wäre das die perfekte Lösung angesichts der kommenden Herausforderungen in Sachen Energieversorgung.

Dabei treiben ihn zwei Dinge um: „Ich versuche, umweltbewusst zu leben.“ Und er will, dass möglichst viele Menschen „am Leben teilnehmen können“, wie er es nennt. Sprich: Dass sich die Kosten im Rahmen halten. „Nebenkosten entpuppen sich aber oft als eine zweite Miete“, so Emmels Wahrnehmung. Nach langer und ausgiebiger Prüfung kam er daher zum Schluss, dass Fernwärme die ideale Lösung nicht für sich selbst, sondern für die gesamte Nachbarschaft sei.

Diese versuchte er anschließend zu überzeugen. Er warf allen Haushalten einen kleinen Infozettel in die Briefkästen, organisierte eine Infoveranstaltung mit der Mainova, ab Freitag wird er in der Siedlung Unterschriften sammeln.

Die Mainova als Energieversorgerin ist also mit dem Anliegen vertraut. Sprecherin Ulrike Schulz stellt aber klar: „Heddernheim gehört nicht zu den primären Ausbaugebieten für die Fernwärme in Frankfurt.“ Sie schränkt aber auch ein: „Eine langfristige Erschließung ist jedoch grundsätzlich denkbar.“

Zunächst gelte es jetzt, abzuwarten, was bei der kommunalen Wärmeplanung und bei dem Transformationsplan für Fernwärme der Mainova herauskommt. Letzterer soll bis Mitte 2024 vorliegen.

Sollte die Siedlung in Heddernheim dann tatsächlich berücksichtigt werden, würde, so Schulz, „die Errichtung aus heutiger Sicht voraussichtlich einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag kosten“.

Bis dahin werde das Unternehmen auf seiner Homepage einen Verfügbarkeitscheck für Fernwärme anbieten, der derzeit überarbeitet wird. Außerdem nehmen Vertreter und Vertrererinnen an Sitzungen einzelner Ortsbeiräte teil.