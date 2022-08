Nordwestzentrum: Der Mix an Läden reizt ihn zu bleiben

Von: Judith Dietermann

Der neue Center-Manager Kai Ehlers im Nordwestzentrum. © rainer rüffer

Kai Ehlers ist der neue Manager des Nordwestzentrums. Der 57-jährige Hamburger ist in seinem Leben bereits 33 Mal umgezogen. Zuletzt leitete er das Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg. In Frankfurt will er nun bis zu seiner Rente bleiben.

Kai Ehlers ist ein Welten-, oder besser gesagt, ein Deutschlandbummler. 33 Mal ist der 57-Jährige bereits umgezogen, sein jüngster Wohnortwechsel führte ihn von Magdeburg nach Frankfurt. Vom dortigen Einkaufszentrum Florapark ins hiesige Nordwestzentrum (NWZ).

Denn Ehlers ist der neue Centermanager – erst jüngst war bekannt gegeben worden, dass die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) sowohl das Centermanagement als auch die Vermietung des NWZ übernimmt. Nachdem Eigentümer Josef Buchmann im November 2017 das Management erst in die Hände des Branchenriesen ECE und knapp zwei Jahre später in die des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield gelegt hatte, gibt es also schon wieder „einen Neuen“ an der Spitze des NWZ. Den dritten binnen knapp fünf Jahren. Und auch den dritten neuen Centermanager. Auf Georg Lackner, der sich im Herbst 2019 in den Ruhestand verabschiedete, folgte Rainer Borst. Und nun eben Kai Ehlers.

Mitte Juli hat er sein Büro und eine Wohnung direkt im Zentrum bezogen. 100 Tagen brauche er, um das 1968 eröffnete Nordwestzentrum und die dort ansässigen 160 Geschäftsinhaber kennenzulernen. Plus die sonstigen Mieter des insgesamt 360 000 Quadratmeter großen Mittelpunktes in der Nordweststadt. Beherbergt das NWZ doch zusätzlich zahlreiche urbane Dienstleistungen wie die Titus-Thermen, den Saalbau, das Bürgeramt, die Stadtteilbibliothek oder die Volkshochschule. Hinzu kommen Wohnungen, Büros, ein Hotel, Arztpraxen sowie eine Tankstelle. „Dieser Mix ist es, der mich am Nordwestzentrum, so sehr gereizt hat. Es wurde genau richtig konzipiert“, sagt Ehlers. Eine Beurteilung, die er auf seine langjährige Erfahrung stützt.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er im Einzelhandel, unter anderem war er bei Rewe und Karstadt in Führungspositionen tätig, ehe er 2011 zum ersten Mal als Centermanager arbeitete. Ins Nordwestzentrum sei er gekommen, um zu bleiben. Bis zu seinem Eintritt ins Rentenalter. „Lange ist das ja nicht mehr“, meint er lächelnd. Bis dahin will er noch engeren Kontakt zu den Mietern haben, die ersten kennen ihn bereits. Was wohl auch daran liegt, dass Kai Ehlers dreimal täglich – morgens, mittags und abends – einen Rundgang durchs Zentrum macht. „Die Mieter wollen reden. Über betriebliche aber auch alltägliche Probleme. Da muss man Präsenz zeigen“, sagt der 57-Jährige.