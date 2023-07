Frankfurt: Tanz und Diskussion auf dem Bolzplatz

Heddernheim Kultur- und Klima-Nachbarschaftsfest der Deutsch-Bengalischen Gesellschaft

Ein Kultur- und Klima-Nachbarschaftsfests veranstaltet die Deutsch-Bengalische Gesellschaft am Wochenende auf dem Bolzplatz am Max-Kirschner-Weg. Gefeiert wird am heutigen Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli von jeweils 11 bis 20 Uhr.

Eröffnet wird die Feier der Deutsch-Bengalischen Gesellschaft am Samstag um 11 Uhr von der Vorsteherin des Ortsbeirats 8 Katja Klenner (CDU). Um 12 Uhr erwartet die Gäste ein Vortrag der Schriftstellerin Susanne Konrad, die über Max Kirschners Buch „Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit“ spricht. Im Anschluss gibt es Musik.

Der Sonntag beginnt mit einem Auftakt zum „Schnippeln und Kochen“. Das daraus resultierende gemeinsame Mittagessen ist für 13 Uhr angekündigt. Zudem stehen dann ein Flohmarkt, ein Reparatur-Café, eine Schenk- und Tausch-Börse sowie ein Geschichtenzelt auf dem Programm.

Ab 15 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher am Workshop des Solarvereins beteiligen und sich mit „Mini-Photovoltaikanlagen“ und „Solar-Balkon-Kraftwerken“ beschäftigen. Ein kostenlose Anmeldung ist über solarprojekkt@riseup.net nötig. Der Theater Workshop „Puck You!“ von Tee Kay Art richtet sich an Kinder und Jugendliche. Um 17 Uhr gibt es dann eine Podiumsdiskussion über den Klimawandel und um 19 Uhr ein Abschlusskonzert.

Die Deutsch-Bengalische Gesellschaft, die die FR-Altenhilfe seit mehr als 20 Jahren unterstützt, hat bereits zahlreiche Kulturveranstaltungen organisiert. Mit ihnen wolle sie Menschen verschiedener Kulturen für die jeweils „andere“ interessieren und begeistern, sagt der Vorsitzender Hamidul Khan. bos

Das Nachbarschaftsfest findet am Wochenende auf dem Bolzplatz am Max-Kirschner-Weg am Ende der Ludwig-Reinheimer-Straße statt.