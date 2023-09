Nach langem Leidensweg Schutz erhalten

Von: Pia Henderkes-Loeckle

Außer Cantate Domino bieten noch die Miriam- und die Bornheimer Gemeinde Kirchenasyl. © Heike Lyding

Die Gemeinde Kantate Domino gewährt derzeit drei Frauen Kirchenasyl. Das ehrenamtliche Team wünscht sich Unterstützung von Jüngeren.

Die evangelische Kirchengemeinde Cantate Domino in Heddernheim bietet seit zehn Jahren Geflüchteten Kirchenasyl. Derzeit sind eine junge Frau aus Somalia und zwei Schwestern aus Syrien in ihren Gemeinderäumen untergebracht. Mit dem Kirchenasyl wird den Frauen Schutz vor einer Abschiebung in das Erstaufnahmeland gewährt. Ein Team aus acht ehrenamtlich tätigen Rentnern und Rentnerinnen erledigt Einkäufe, begleitet die Frauen zu Arztterminen und versucht, etwas Struktur in deren Alltag zu bringen. Denn: „Die Schutzsuchenden dürfen nicht arbeiten, darunter leiden sie, sie wollen etwas tun“, sagt Sigrid Düringer, eine der Ehrenamtlichen.

Die drei Frauen haben einen langen Leidensweg. Die junge Frau aus Somalia wurde als Kind beschnitten und später zwangsverheiratet. Sie kam über Weißrussland nach Polen und hat dort erst einmal sechs Monate im Gefängnis verbracht. Ihr droht die Rückführung nach Polen und damit die Abschiebung in ihr Heimatland. Die zwei syrischen Schwestern sind aufgrund von Gewalterfahrung und Zwangsprostitution traumatisiert und sollen nach Rumänien abgeschoben werden. Eine der beiden ist deshalb psychisch schwer erkrankt.

„Menschen, die Probleme mit dem Dublin-Verfahren haben, kommen hilfesuchend zu den Beratungsstellen“, erläutert Barbara Lueken. Sie arbeitet im evangelischen Beratungszentrum Am weißen Stein und ist für Verfahrens- und psychosoziale Beratung zuständig. Sie wendet sich mit dem Wunsch nach Aufnahme an die Gemeinden. „Auch wenn sich der Kirchenvorstand grundsätzlich für das Kirchenasyl entschieden hat, wird jeder einzelne Fall geprüft und entschieden“, erklärt Düringer.

Während des Kirchenasyls arbeiten das Zentrum und die Gemeinde eng zusammen, die rechtlichen Angelegenheiten werden von einer Arbeitsgruppe aus Fachleuten übernommen. Lueken vermittelt Dolmetscher und leistet, wenn nötig, Krisenintervention bei den Geflüchteten. Ebenso bringt sie die Geflüchteten nach Ablauf des Kirchenasyls in die Sammelunterkünfte zurück, wo sie dann einen neuen Antrag auf Asyl in Deutschland stellen. Auch für anfallenden Kosten im Krankheitsfall muss Barbara Lueken Lösungen finden. Im Kirchenasyl bekommen die Aufgenommenen kein Geld und sind nicht krankenversichert.

In der Gemeinde Cantate Domino wird die Versorgung mit Spenden und Gemeindegeldern finanziert. „Wir bekommen auch Unterstützung von anderen Gemeinden, die keine Schutzräume anbieten können“, sagt Düringer. Einmal pro Woche erhalten die drei Frauen einen Korb mit Lebensmitteln von der Frankfurter Tafel, der Rest wird eingekauft. Kleidung können sie sich in der Kleiderkammer der gegenüberliegenden katholischen Sankt Sebastian-Gemeinde holen.

40 Jahre Kirchenasyl Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft in Berlin begeht 40 Jahre „Asyl in der Kirche“. 1983 gab es in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche das erste Kirchenasyl. Es gilt als wichtige Institution, die auf Menschen in besonderen und konkreten Notsituationen aufmerksam macht, indem es befristeten Schutz vor Abschiebung gewährt. Grundlage ist in den meisten Fällen die sogenannte Dublin-Regelung der EU, die Menschen in das Erstaufnahmeland zurückführt. Meist geht es um EU-Staaten wie Ungarn, Polen oder Rumänien, in denen kaum Chancen auf Asyl bestehen und die Abschiebung ins Herkunftsland droht. Das Kirchenasyl bezweckt grundsätzlich eine Wiederaufnahme oder erneute Überprüfung des asyl- oder ausländerrechtlichen Verfahrens beziehungsweise eine Härtefallprüfung durch dafür zuständige staatliche Behörden. Bundesweit kennt die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ derzeit 431 aktive Fälle mit mindestens 655 Personen, davon sind etwa 136 Kinder. 405 der Kirchenasyle sind sogenannte Dublin Fälle. Im Jahr 2023 wurden bereits 285 Kirchenasyle mit 423 Personen, davon 88 minderjährige Jungen und Mädchen, beendet. In Frankfurt gewähren die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Bornheim, Cantate Domino (Frankfurt-Nordwest) und die Miriamgemeinde in Bonames seit einigen Jahren regelmäßig Schutz. In allen drei Gemeinden befinden sich aktuell Menschen im Kirchenasyl. Die Personen werden von der Gemeinde beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und bei der Ausländerbehörde gemeldet, sodass sie nicht als untergetaucht gelten. Nach maximal sechs Monate kehren sie in die Asylunterkünfte zurück und können einen neuen Asylantrag in Deutschland stellen. phl

Neben der Grundversorgung bekommen die drei Frauen auch an fünf Tagen pro Woche eine Stunde Deutschunterricht. Das übernimmt Corry Knijff mit zwei Teamkollegen. „Wir organisieren auch Spieleabende, bitten die Frauen für uns zu kochen oder feiern Geburtstage“, sagt Knijff. Und sie könnten an dem Malkurs, der regelmäßig im Gemeindehaus stattfindet, teilnehmen. Auch kommen Freunde und Verwandte zu Besuch, die bereits hier leben.

Die größte Herausforderung in ihrem Ehrenamt sehen Düringer und Knijff in der Sprache und den kulturellen Unterschieden. „Zum Beispiel eine Einkaufsliste schreiben“, sagt Knijff. Kein Mensch in Afrika schreibe Einkaufslisten, die Frauen gingen einfach auf den Markt. „Sie nicken und lächeln, aber verstehen nicht, wozu die Liste sein soll“, lacht Knijff.

Ein ehemaliger Bewohner habe ihr dann immer Bilder von den Sachen aufs Handy geschickt, ergänzt Düringer. Und heutzutage gebe es zum Glück gute Übersetzungs-Apps.

Die Gruppe der acht Ehrenamtliche ist ein eingeschworenes Team und unterstützt sich bei belastenden Situationen gegenseitig. Ebenso gibt es Fortbildungs- und Supervisionsangebote. „Wir sind jetzt alle über 70 Jahre alt und würden uns über Unterstützung von Jüngeren freuen“, sagt Knijff. „Eigentlich wünschen wir uns, dass das Kirchenasyl und unsere Arbeit gar nicht nötig ist“, sagt Düringer mit Nachdruck.

„Wir stellen uns als Kirche nicht gegen den Rechtsstaat“, betont der Evangelischer Stadtdekan für Frankfurt und Offenbach, Holger Kamlah. „Kirchenasyl ist ein sorgfältig abgewogenes, außergewöhnliches Instrument um Menschen in größter Not zu helfen“. Das Kirchenasyl ermögliche, dass konkret hingeschaut werde, um im Nachgang eine erneute rechtsstaatliche Prüfung zu erlangen. Kamlah fühlt sich durch den Erfolg bestätigt. Alle ihm bekannten Fälle hätten nach dem erneutem Antrag einen Duldungs- oder Asylstatus erhalten.