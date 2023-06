Debatte ums Heddernheimer Schloss

Das Heddernheimer Schloss 2015. © peter-juelich.com

Ortsbeirat will Nutzungskonzept für historisches Gebäude. Grüne befürchten Verherrlichung des einstigen Adels.

Die Sanierung des Heddernheimer Schlosses ist dringend nötig. Außerdem soll der sogenannte Stiftsgarten ebenfalls unter den Denkmalschutz der Gesamtanlage gestellt werden. Der Übergang zwischen Schloss und Park soll durch eine Aufpflasterung verbunden werden. Darin sind sich alle Gremiumsmitglieder des Ortsbeirats 8 (Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt) einig. Um alle anderen Punkte eines Antrags von SPD, CDU und FDP wurde in der Sitzung am Donnerstag heftig und kontrovers gestritten. Gegen die Stimmen von Grüne und Linke wurden die Forderungen an den Magistrat am Ende mehrheitlich verabschiedet.

„Wir wollen keine Verherrlichung des Adels und kein zweites Versailles“, sagte Grünen-Chefin Lucy Grossmann. Ihre Fraktion sei gegen die Einrichtung eines barocken Repräsentationszimmers und die gärtnerische Umgestaltung der Parkanlage nach historischem Vorbild. Im weiteren gebe es keinen Grund, den „Stiftsgarten“ in Riedt-Anlage umzubenennen.“ Ein Nutzungskonzept für die breite Bevölkerung fehlt“, konstatierte Gesa Aden (Grüne). Sie sieht das Konzept zu sehr auf wenige Vereine zugeschnitten.

Die Sanierung sollte sich am Zeitgeist orientieren und nicht, wie Helga Dörfhöfer (Grüne) ergänzte „die Symbolik der Territorialherrschaft manifestieren.“ Der Lehnsherr Philipp Wilhelm von Riedt sei nicht unumstritten. Der Ortsbeirat solle hier einen lebendigen Treffpunkt für die Bürger:innen schaffen. „Die Sanierung des Schlosses ist dringend notwendig, die Errichtung eines Prachtzimmers völlig unreflektiert“, so Aden. Es gelte die Geschichte des Schlosses und der Familie von Riedt reflektiert zu betrachten. Der Spielplatz und die Grünflächen müssten erhalten bleiben und schön gestaltet werden. Ebenso fehlten Toiletten.

„Der Spielplatz und die Grünfläche für Feste bleiben erhalten“ erwidert Stefanie Mohr-Hauke (SPD). Es gehe lediglich um die Rabatte an der Parkmauer. Ein Nutzungskonzept des Bürgervereins Heddernheim liege der Stadt vor. Ziel sei die Einrichtung des Schlosses als Stadtteiltreffpunkt für Menschen, Vereine und stadtteilbezogene kulturelle Ereignisse. Aufgrund der Geschichte, seines ursprünglichen baulichen Zustandes und der Lage sei es geeignet, zentraler Ort der sozialen und kulturellen Begegnung zu werden.

Kein zweites Versailles

„Die Verherrlichung des Adels kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Joachim Rotberg (CDU). Das Leben und Wirken der von Riedt sei im historischen Kontext zu betrachten. Das Schloss gehöre zur Heddernheimer Geschichte, die nicht nur aus Klaa Pariser Fasnacht und Römerzeit bestehe. „Mit dem Antrag sollen Gelder im städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden“, sagt Mohr-Hauke. Dies sei der Anfang, um sich breit aufzustellen. Verschiedene kulturelle Initiativen hätten bereits Interesse bekundet, das Schloss mit Leben zu füllen. Auch die Grünen dürften ihre Vorschläge beim Förderverein Heddernheimer Schloss einbringen.