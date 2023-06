Hausprojekt: Umzug ins Ungewisse

Von: Michael Theil

Durch ein Fenster des Hauses an der Günderrodestraße 5 werden Tische und Stühle nach draußen gereicht. © Peter Jülich

Das Wohnprojekt an der Günderrodestraße 5 in Frankfurt richtet sich auf dem ehemaligen Betriebshof in Höchst ein und will dort länger bleiben.

Alex Schäfer steht vor einer schwierigen Aufgabe. Innerhalb kurzer Zeit müssen sie und ihr Kollektiv den Umzug von etwa 35 Menschen organisieren. Vor dem Haus Günderrodestraße 5, in dem von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen leben, wartet sie auf die Umzugstransporter. In Bälde soll das Haus abgerissen werden. „Die Arbeiten am Nachbargebäude haben bereits begonnen“, sagt sie.

Seit der Besetzung im Dezember organisieren die Initiativen „Freiräume statt Glaspaläste“, der Schäfer angehört, Ada-Kantine und „Project Shelter“ dort ein Wohnprojekt für Obdachlose. Als Eigentümerin hat die FAZ die vorübergehende Nutzung gestattet. Das Areal ist Teil des früheren Zeitungsviertels, auf dem das neue Wohnquartier „Hellerhöfe“ entstehen soll. Wo das „Gündi“ steht, will die Stadt eine Grundschule bauen. Als Zwischenlösung stellt sie dem Wohnprojekt das frühere Betriebshofgelände an der Palleskestraße 31 und 33 in Höchst zur Verfügung.

„Ich brauche mal frische Luft“, sagt eine Bewohnerin, die gerade vor die Tür kommt. Drinnen packen Helfer:innen Geschirr in Kisten und tragen Tische, Bänke und Schränke an alten Matratzen vorbei zum Gartentor.

Erst vor etwa zwei Wochen habe das Kollektiv die endgültige Zusage für den Umzug in die neuen Räume bekommen, erzählt Schäfer. Dies habe die Bewohner:innen verunsichert. „Für viele ist die Alternative zu unserem Projekt die Wohnungslosigkeit“, erklärt sie. Seit Mittwoch transportieren Mitglieder der Initiativen die Möbel nach Höchst, am Sonntag sollen die Bewohner:innen einziehen. Die Übergabe des „Gündi“ sei für Dienstag geplant, sagt Schäfer.

Zwei Männer betreten den Vorgarten. „Wo kann man helfen?“, fragt einer. Der andere hat sogar einen Anhänger dabei. Er arbeite ehrenamtlich in der Ada-Kantine. erzählt der eine. Es sei „unglaublich wichtig“, dass die Menschen sich im Wohnprojekt selbst organisieren können, sagt der andere. In normalen Unterkünften sei dies nicht der Fall. „Die Wenigsten haben sich ihr Schicksal ausgesucht. So erhalten so wenigstens ihre Autonomie“.

Maximal ein Jahr lang könnten die Initiativen die Räume in Höchst nutzen, sagte Baudezernentin Sylvia Weber im Gespräch mit der FR, dann soll dort die Walter-Kolb-Schule unterkommen. Bis dahin will die Stadt für das Projekt ein Haus im Ostend renovieren – ebenfalls als Zwischenlösung. An einer Dauerlösung werde gearbeitet.

„Für uns ist es aber wichtig, dass ein Vertrag die Nutzung in Höchst längerfristig regelt“, sagt Schäfer. In den vergangenen Wochen habe es ein „ständiges Hin und Her“ gegeben. „Wenn man Menschen Sicherheit bieten will, kann sich nicht alles ständig ändern.“

In der Zwischenzeit reichen Helfer:innen Tische aus dem Fenster. Je voller der Anhänger wird, desto leerer werden die einstigen Gemeinschaftsräume des „Gündi“. Dessen Bewohner:innen und das Kollektiv haben dort viel erlebt. Gerade in der ersten Zeit nach der Besetzung sei die Unterstützung aus der Nachbarschaft groß gewesen, viele Anwohner hätten Möbel gespendet.

Der Anhänger ist voll, die beiden freiwilligen Helfer brechen nach Höchst auf. Jule, ebenfalls von „Freiräume statt Glaspaläste“, nimmt sie dort in Empfang. Der ehemalige Betriebshof der FES und des Straßenbauamts ist weitläufig. Neben mehreren Büroräumen gibt es dort ein Wohnhaus, Garagen und viel freie Fläche. Eine große Lagerhalle sticht sofort ins Auge. „Es ist viel größer als erwartet und auch das Grün kämpft sich durch“, sagt eine Helferin begeistert.

Für das Areal habe das Kollektiv noch keinen genauen Plan, Ideen gebe es allerdings viele, sagt Schäfer. Zum Beispiel sollen Hochbeete und Gärten angelegt werden. Kunstausstellungen, kleine Konzerte und Feste, stehen ebenfalls auf der Liste der Vorschläge. Ein Problem: „Es gibt viele sehr große Räume und Durchgangsräume, aber nicht so viele Einzelzimmer“, erklärt Jule während sie die grauen Flure des ehemaligen Behördengebäudes entlangläuft. Um den Bewohner:innen Privatssphäre zu ermöglichen, will sie neue Wände einziehen. Provisorisch helfen Raumtrenner aus Holz, die das Gallustheater gespendet habe. Im ehemaligen Schilderlager des Straßenbauamts stapeln sich jetzt Baumaterialien und alte Möbel. Nach und nach kommen immer mehr Menschen mit Rucksäcken an. An einer aus Holz und Plastikwannen gebauten Spülstation reinigen zwei Frauen Geschirr.

Jule wohnt selbst im Hausprojekt, die Günderrodestraße werde sie vermissen, sagt sie und bedauert, dass nicht alle bisherigen Mitbewohner:innen mit umziehen: „Wir sind eine große Familie geworden.“ Wegen der Umbauarbeiten könne das Projekt in der nächsten Zeit keine neuen Bewohner:innen aufnehmen, sagt sie. Für sie sei es das Schlimmste, jemandem sagen zu müssen: „Du findest auch hier keinen Platz.“

Die Möbel des Gemeinschaftsraums werden zwischengelagert. © Peter Jülich

Das Hausprojekt zieht auf einen ehemaligen Behördenhof in Höchst. © Peter Jülich