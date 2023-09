Frankfurt: Hausprojekt für Wohnungslose in Höchst braucht mehr Platz

Von: Christoph Manus

Hier stand mal das Haus Günderrodestraße 5, in dem etwa sechs Monate lang zuvor wohnsitzlose oder obdachlose Menschen Unterkunft fanden. Das ganze Viertel im Frankfurter Gallus wird gerade abgerissen, macht Platz für ein Neubauquartier namens „Hellerhöfe“. © Christoph Boeckheler

Viele der einst wohnungslosen Menschen, die im besetzten Haus im Frankfurter Gallus lebten, sind inzwischen in Höchst unterkommen. Doch auch dort reicht der Platz nicht, um den Bedarf zu decken.

Das solidarische Hausprojekt, das Ende 2022 eine leerstehende Immobilie an der Günderrodestraße im Frankfurter Gallus besetzt hatte, um Menschen ohne Wohnung Unterkunft zu bieten, ist dabei, sich in seinen neuen Räumen im Stadtteil Höchst zu etablieren. Diese hatte die Stadt Frankfurt den Gruppen Ende Mai als Ersatz für das Haus an der S-Bahn-Station Galluswarte zur Verfügung gestellt, als die „FAZ“ als Eigentümerin dessen Nutzung nicht länger dulden wollte. Auf dem Gelände der inzwischen abgerissen Immobilie soll eine Grundschule entstehen – als Teil des Neubauquartiers „Hellerhöfe“, das das bisherige Zeitungsviertel ersetzt.

Etwa 30 Menschen wohnen nach Angaben einer Sprecherin des vor kurzem gegründeten Vereins „Haus für alle“ inzwischen in zwei Gebäuden auf einem früher vom städtischen Amt für Straßenbau und Erschließung genutzten Gelände an der Palleskestraße 33.

Verein „Haus für alle“ will weitere Gebäude auf Areal im Frankfurter Stadtteil Höchst nutzen

Doch der Bedarf sei viel größer. Nicht einmal alle vorher wohnsitz- oder gar obdachlosen Menschen, die im von den Gruppen Ada Kantine, Freiräume statt Glaspaläste und Projekt Shelter betreuten Haus im Gallus wohnten, hätten Platz gefunden, berichtet sie. Etwa zehn Menschen ständen inzwischen auf der Warteliste. Schon deshalb müsse es die Stadt den Gruppen möglichst rasch ermöglichen, auch den Rest des Areals zu nutzen. Dort stehen nach ihrer Schilderung ebenfalls zwei Gebäude, die gerade noch hergerichtet werden.

Hausprojekt in Frankfurt-Höchst lädt für Samstag auf das Gelände ein

Noch nicht geklärt ist auch, wie lange die Menschen in Höchst bleiben können. Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) hatte früh klargemacht, dass die Stadt das Areal nur übergangsweise zur Verfügung stelle, aber versprochen, auch an einer Dauerlösung für die Menschen zu arbeiten.

Das Hausprojekt lädt für Samstag zu einem Eröffnungsfest auf dem Gelände ein. Von 16 bis 20 Uhr soll es unter anderem Workshops und eine Ausstellung geben. „Gündi West“ will sich auch künftig stark zum Stadtteil öffnen. „Uns ist es wichtig, für die Menschen in Höchst zu einem sozialen, kulturellen und politischen Anlaufpunkt zu werden“, teilt der Verein mit.