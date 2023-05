Hausprojekt in Frankfurt: Ein Akt der Humanität

Von: Christoph Manus

Das Haus Günderrodestraße 5 in Frankfurt steht vor dem Abriss. Nun gibt es immerhin eine neue Lösung für die Menschen, die dort unterkamen. © Rolf Oeser

Frankfurt ist eine sehr reiche Stadt. Doch davon haben viele Menschen gar nichts. Manche müssen gar auf der Straße schlafen. Die Stadt muss endlich mehr unternehmen. Ein Kommentar.

So reich wie Frankfurt ist kaum eine andere Stadt. 2,5 Milliarden Euro Gewerbesteuer sind vergangenes Jahr in die Stadtkasse geflossen, der Stadt gehören über die ABG unter anderem 55 000 Wohnungen. Ein neues Opern- und ein neues Schauspielhaus für zusammen 1,3 Milliarden Euro zu errichten, gilt durchaus als möglich. Von diesem Reichtum aber haben viele Menschen in der Stadt rein gar nichts. Sie sind aus der Wohnung geworfen worden, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten, schlafen mal da, mal dort, viel zu viele landen – auch wegen anderer Probleme – auf der Straße.

Dass die Stadt den Menschen, die im Haus Günderrodestraße 5 zumindest übergangsweise eine Bleibe gefunden haben, hilft, indem sie dem Projekt eine Immobilie zur Verfügung stellt, ist gut, ein Akt der Humanität. Doch das ist viel zu wenig. Dass eine Initiative erst ein Haus besetzen musste, damit die Stadt die Schaffung von Wohnraum für Obdachlose zumindest zulässt, ist ein Armutszeugnis. Die Stadt muss endlich selbst mehr tun, damit Menschen nicht auf der Straße oder in Notunterkünften leben müssen.