Hausprojekt in Frankfurt: Angst vor Obdachlosigkeit

Von: Michael Theil

Das Haus an der Günderrodestraße 5 im Gallus soll bald abgerissen werden. © Rolf Oeser

Den 35 Bewohner:innen des Hausprojekt an der Günderrodestraße im Gallus droht wieder ein Leben auf der Straße. Mehr als 100 Menschen haben jetzt für eine Perspektive demonstriert.

Mitten auf dem Paulsplatz stehen ein Bettgestell und ein Sofa. Die Verantwortlichen des Frankfurter Hausprojekts Günderrodestraße 5 wollen damit ein Zeichen setzen. Denn der Gestattungsvertrag, der die Nutzung des Hauses regelt, endet am 12. Mai. Für den Erhalt des Wohnprojekts haben am Donnerstagabend mehr als 100 Menschen demonstriert.

„Es kann sein, dass übermorgen 35 Menschen auf der Straße stehen“, sagte Tilda von der Initiative Ada-Kantine auf der Kundgebung. Gemeinsam mit dem Kollektiv „Freiräume statt Glaspaläste“ und dem „Project Shelter“ organisiert die Initiative das Wohnprojekt im Gallus. Aktuell bietet es wohnungslosen Menschen eine Unterkunft.

Das Haus war Anfang Dezember besetzt worden. Ein Gestattungsvertrag zwischen der halbstädtischen KEG und der „FAZ“ als Eigentümerin regelte im Nachgang die Nutzung für das Wohnprojekt. Nach Vertragsende soll das Haus aber bald abgerissen werden.

Die Initiativen befänden sich derzeit in engem Austausch mit der Stadt, sagte Tilda. In Zusammenarbeit mit Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) sei ein Nachfolgeobjekt gefunden worden. Es müsse jedoch noch saniert und die Übergabe vom Magistrat abgesegnet werden, erklärte sie. Ein Umzugstermin sei also nicht absehbar. Die Menschen wieder auf die Straße zu schicken stehe für sie außer Frage. Eine Verlängerung des Gestattungsvertrags sei deshalb alternativlos. „Wir haben nicht die Möglichkeit, so viele Umzüge in so kurzer Zeit zu organisieren“, sagte sie. Sorge bereite ihnen, dass bis heute keine „endgültige“ Antwort der „FAZ“ vorliege, ob das Gebäude über den 12. Mai hinaus genutzt werden dürfe. Vor Ort sprach auch ein Bewohner. Er stamme aus dem „Drogenmilieu“. Im Winter habe er seine Unterkunft verloren und dank des Wohnprojekts nicht frieren müssen. Jetzt hätte er die Möglichkeit „durchzuatmen“ und sich eine eigene Wohnung zu suchen, sagte er.

Dem Projekt gehe es darum, den Menschen nicht nur einen Schlafplatz zu bieten, erklärt Jule vom Kollektiv „Freiräume statt Glaspaläste“. Es sei mehr wie ein Zuhause. Die Bewohner:innen hätten eigene Zimmer und könnten ihre Tage selbst gestalten.

Gleichzeitig biete das Projekt unterstützende Strukturen. Ohne Meldeadresse sei es schwierig eine Arbeit zu finden, sagte Jakob von „Project Shelter“. Das Wohnprojekt wolle diese „Verkettung“ lösen. Gerade Menschen aus dem Ausland seien von diesem Problem betroffen, so Jakob. Er sieht das Haus auch als Startpunkt für Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt rassistisch diskriminiert werden.

Die Nachfrage nach dem Angebot des Wohnprojekts sei groß, erklärte Tilda. Viele Obdachlose würden an der Tür klopfen und fragen, ob noch Platz für sie sei. Trotz der Ungewissheit über die Zukunft des Hausprojekts geben die Initiator:innen die Hoffnung nicht auf. „Die Stadt setzt sich stark für uns ein“, sagte Tilda.

Vor einigen Tagen teilte das Baudezernat der FR mit, sich nötigenfalls mit der „FAZ“ über eine Verlängerung des Gestattungsvertrags zu verständigen.