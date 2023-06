Haushalt 2023: Das hat die Römer-Koalition in Frankfurt vor

Von: Sandra Busch, Florian Leclerc

Lastenrad-Leihstationen soll es in allen Stadtteilen geben. Peter Jülich © Peter Jülich

Die wichtigsten Punkte aus den Haushaltsanträgen der Römer-Koalition.

Die Römer-Koalition aus Grüne, SPD, FDP und Volt in Frankfurt hat 171 Haushaltsanträge vorgelegt. Sie will 15 Millionen ausgeben. Hier eine Übersicht zu den wichtigsten politischen Feldern.

Mobilität in Frankfurt: Lastenrad-Sharing und Superblocks

Den Kauf von Lastenrädern fördert die Koalition künftig nicht mehr. Stattdessen soll die Initiative „Main-Lastenrad“ das Leihen von Lastenrädern in allen Stadtteilen ermöglichen. Dafür gibt die Koalition 250 000 Euro.

In Bockenheim und im Nordend-West soll es autoarme Superblocks nach dem Vorbild Barcelonas geben. Die zuständigen Ortsbeiräte hatten sich für Superblocks ausgesprochen; für Bockenheim hatte der VCD ein Konzept erstellt. Für den Superblock rund um die Leipziger Straße stellt die Koalition 100 000 Euro bereit. Im Nordend-West sind eine Bürgerbeteiligung und ein Mobilitätskonzept vorgesehen. Dafür gibt es 100 000 Euro.

Eine Machbarkeitsstudie soll die Schaffung weiterer Park-and-Ride-Plätze auf dem Frankfurter Stadtgebiet untersuchen (50 000 Euro). Ein Fußverkehrskonzept soll die Interessen der Fußgänger:innen in den Vordergrund rücken (350 000 Euro). Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, wo weitere Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen möglich sind (20 000 Euro). Eine Straße soll als Pilotprojekt „grüne und blaue Infrastruktur“ integrieren, also entsiegelte Flächen für Pflanzen und Regenwasser (200 000 Euro). Industriestraßen sollen schneller saniert werden (500 000 Euro). Mit der „DB Rad+“-App sollen Radfahrer:innen Kilometer sammeln, die sie als Rabatte in Läden nutzen können (20 000 Euro). fle

Kultur in Frankfurt: Wohnen im Juridicum

Eine Studie soll die Weiternutzung des Juridicums untersuchen. Oeser © Rolf Oeser

Eine Machbarkeitsstudie soll klären, wie sich das Juridicum auf dem Campus Bockenheim weiter nutzen lassen kann, insbesondere für Wohnungen. Dafür stellt die Koalition 95 000 Euro bereit. Analog zu den Studierenden sollen Auszubildende mit einem Kulturticket freien Eintritt in städtischen Kultureinrichtungen erhalten (100 000 Euro).

Eine wissenschaftliche Arbeit soll die sogenannten Völkerschauen im Frankfurter Zoo untersuchen (120 000 Euro). Für Projekte der Bildenden Künste gibt es 30 000 Euro zusätzlich, für die Darstellenden Kunst weitere 100 000 Euro, sowie für Darstellende Kunst im öffentlichen Raum zusätzlich 20 000 Euro. Die Klassische Musikszene erhält weitere 95 000 Euro. Die Popularmusik wird um zusätzlich 60 000 Euro gefördert. Die Klimaanlage des Papageno-Theaters wird für 170 000 Euro saniert. Der Große Rat der Karnevalvereine erhält 200 000 Euro; der Klaa Pariser Fassenachtszug 75 000 Euro. Die Sommerwerft bekommt 50 000 Euro dazu. Mousonturm und Archäologisches Museum werden barrierefrei.

Weitere Mittel gehen unter anderem an Stadtteilfeste, eine neue Lesereihe „Frankfurter Autor:innen“, eine Studie für ein Gastarbeiterdenkmal, ein Mahnmal zum Gedenken an die von Nationalsozialisten ermordeten Menschen mit geistigen Behinderungen und als Umzugshilfe an das Feuerwehrmuseum. fle

Klima und Umwelt in Frankfurt: Mehr Bäume

Viel Beton, kaum Bäume: der Atzelbergplatz. rolf Oeser © Rolf Oeser

Im Kampf gegen den Klimawandel will die Koalition für mehr Bäume in der Stadt sorgen. „Dafür sind mehr Personal und innovative Technologien zur Identifizierung zusätzlicher Standorte nötig“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Tina Zapf-Rodriguez. Eine neue Stelle soll es daher für die Koordinierung der Baumpflanzungen geben. In einem Pilotprojekt sollen unter dem Einsatz neuer Technologien die Leitungen unter den Straßen und Plätzen erfasst werden, um zu sehen, wo ausreichend Raum für Pflanzungen ist. Und um Baumfällungen bei Nachverdichtung zu verhindern, sollen Bebauungspläne dahingehend überprüft werden, ob sie zum Schutz der Bäume aufgehoben werden sollten.

Künftig will die Stadtregierung Mini-Solaranlagen für den privaten Haushalt fördern. Dafür soll es 100000 Euro im Haushalt geben. Auch soll das städtische Beratungszentrum zu Energie und Klimaschutz mit 25000 Euro gestärkt und weiterentwickelt werden. In einem Pilotprojekt will die Koalition nach Hamburger Vorbild einen Regenwasserspielplatz errichten, „um sich auf Starkregenereignisse einzustellen“, sagt Zapf-Rodriguez. Der Spielplatz soll als Retentionsfläche, als Überflutungsfläche, genutzt werden, 290000 Euro sind für den Regenwasserspielplatz vorgesehen. Auch die nächste geeignete Sportfläche soll als Auffangbecken gestaltet werden. Dafür gibt es 20000 Euro. sabu

Diversität und Antidiskriminierung in Frankfurt: Sichtbarkeit erhöhen

Akzeptanz und Vielfalt will die Koalition fördern. rolf Oeser © Rolf Oeser

Um den internationalen Charakter der Stadt sichtbar zu machen, schlägt die Koalition zweisprachige Straßenschilder für große und belebte Straßen vor. Bei der Verteilung der zu übersetzenden Sprache der Straßen sollen innerhalb der Stadtbezirke historische Bezüge, oder die Ansammlung bestimmter ethnischer Herkünfte passend zu den Sprachen ausschlaggebend sein. Für die Umsetzung gibt es 10 000 Euro. Um Empowerment, internationale Communities und Vereine zu stärken, will die Koalition das Budget des Amts für multikulturelle Angelegenheiten um 160 000 Euro erhöhen. Die Stadt Frankfurt hat sich 2021 zum Sicheren Hafen erklärt, dazu gehört auch der Einsatz für die zivile Seenotrettung. 20000 Euro soll die Stadt für die Organisation Sea-Eye Gruppe Frankfurt für ein Rettungsschiff zur Verfügung stellen. Die Koalition möchte auch die Erinnerungskultur stärken. Ein Denkmal oder eine Gedenktafel soll es für die Ermordeten des rassistischen Anschlags von Hanau geben. Für das Konzept sollen 50000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Zudem soll der Jahrestag des Anschlags auch 2024 ein Gedenktag zum Antirassismus in Frankfurt werden. Die Sichtbarkeit von queeren Menschen soll in der Stadt erhöht werden, „mit sehr überschaubaren Beträgen lässt sich da einiges bewegen“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Dimitrios Bakakis. So soll etwa unter anderem der Förderverein Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt mit 5000 Euro unterstützt werden. sabu

Bildung: Kita-Essen für alle

Die Pestalozzischule soll eine Lärmschutzwand bekommen. r. hoyer © Renate Hoyer

Der Bau von Schulen und Kindertagesstätten soll schneller gehen. „Wir wissen, das geht zu langsam“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch. Es soll eine Schulbaugesellschaft gegründet werden, die mit den bestehenden städtischen Gesellschaften und Ämtern zusammenwirken soll. In einem Konzept sollen die Vor- und Nachteile einer Schulbaugesellschaft aufgezeigt werden. Für die Konzepterstellung sind 140 000 Euro im Haushalt vorgesehen. Auch soll es für alle Kinder Mahlzeiten in den Kitas geben. Für Kinder aus Familien mit wenig Einkommen werden über das Bildungs- und Teilhabepaket die Kosten für das Mittagessen übernommen, nicht aber fürs Frühstück. Deshalb will die Koalition mit 500 000 Euro diese Familien unterstützen. 300 000 Euro mehr soll es für die Jugendhilfe in den Schulen geben, 350 000 Euro für eine Lärmschutzwand an der Pestalozzischule im Riederwald. Für Auszubildende will die Koalition bezahlbaren Wohnraum schaffen. 200 000 gibt es dafür. Ein erstes Projekt könnte in der Ludwig-Landmann-Straße entstehen. In einem Gebäude werden die unteren Etagen für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt, die oberen könnten für Auszubildende bereitgestellt werden. sabu

Soziales in Frankfurt: Housing First

Housing-First-Projekt in Frankfurt. © Michael Schick

Für die Umsetzung der Istanbul-Konvention, dem internationalen Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen, will die Koalition insgesamt eine halbe Million Euro im Haushalt bereitstellen. So soll etwa der Frauennotruf, der Frauen und Mädchen nach Vergewaltigung und sexueller Belästigung berät, 67 000 Euro davon erhalten. Die Stadtregierung will auch das Housing First Projekt der Mainweg gGmbH mit 255 000 Euro unterstützen, mit dem Menschen aus der Obdachlosigkeit geführt werden. Zudem soll die Aufsuchende Arbeit gefördert werden, etwa sollen im Haushalt 76 000 für die soziale Beratungsstelle des Diakoniezentrums Weser5 für Obdach- und Wohnungslose eingestellt werden. Um Kinderarmut zu bekämpfen und gesellschaftliche Teilhabe zu sichern, soll es weitere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe geben. Für die Realisierung weiterer Projekte will die Koalition 350 000 Euro zur Verfügung stellen. Und die Projektgruppe, die an einem Konzept für ein Jugendparlament in Frankfurt arbeitet, will die Koalition weiterhin unterstützen. Es soll dafür 70 000 Euro im Haushalt geben. sabu