Frankfurt: Heizen über das Erdreich

Von: Boris Schlepper

Grüne und CDU im Ortsbeirat wollen Informationen zu Nah- und Fernwärme. In den 80er-Jahren haben Bohrungen bereits Thermalwasser zu Tage geführt.

Mit dem Nah- und Fernwärmenetz in Harheim befasst sich der Ortsbeirat 14 in seiner kommenden Sitzung am Montag. Gleich zwei Anträge von CDU und Grüne stehen dazu auf der Tagesordnung. Die CDU will wissen, ob der Stadtteil für Geothermie, also Erdwärme, geeignet ist. In einer Vorlage regt die Fraktion an, eine entsprechende Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Fernwärmenetzes in Auftrag zu geben.

Bereits in den 1980er-Jahren haben Versuchsbohrungen in Harheim Thermalwasser zu Tage geführt. 1985 hatte der Harheimer Unternehmer Wilhelm-Friedrich Weiler eine Quelle unter dem Boden seines Heimatortes gefunden. Auf dem Firmengelände seines Tiefbauunternehmens Im Kalk hatte er bohren lassen und 21 Grad warmes Mineralwasser mit Heilwasserqualität entdeckt. Damals gab es im Stadtteil die Überlegungen, den Kurort „Bad Harheim“ zu schaffen.

Als Nebenerkenntnis der damaligen Untersuchung habe sich ergeben, dass „die Oberflächentemperatur des Bodens in Harheim höher ist als an anderen vergleichbaren Standorten“, heißt es in der Begründung des CDU-Antrags. Zudem habe sich gezeigt, dass in Harheim schon in weit geringerer Tiefe mehr als 40 Grad warmes Wasser vorliege. Nämlich ab 300 Meter, und nicht wie am Rebstockbad erst in 800 Meter, wie eine Bericht des Magistrats zu Geothermie-Forschungsbohrungen ergeben haben. Harheim könnte sich daher besonders für diese Form der CO2-neutralen und kostengünstigen Wärmeversorgung eignen, vermutet die CDU.

Sanierung von Heizungen

Die Grünen wollen den Magistrat indes bitten zu prüfen, welche Gebiete im Stadtteil schon an das städtische Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen sind, und welche sich in Planung befinden. Zudem wollen sie wissen, ob weitere Quartiere in die Planung mit aufgenommen werden könnten und mit welchem Zeitrahmen. Gerade in Stadtteilen mit einer hohen Wohneigentumsquote wie Harheim müssten Eigentümer und Eigentümerinnen bei künftig anstehenden Heizungssanierungen frühzeitig planen können, ob sie auf Nah- oder Fernwärme zurückgreifen können, begründet die Fraktion ihren Vorstoß. bos

Der Ortsbeirat 14 trifft sich am Montag, 3. Juli , 20 Uhr, im Bürgerhaus Harheim, In den Schafgärten 21.