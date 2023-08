Assidis Traum

Von: Friedrich Reinhardt

Leila Assidi hat viel vor mit ihrer Trinkhalle. Aber das ist nicht so einfach. © Friedrich Reinhardt

HARHEIM Pächterin der Trinkhalle am Eschbach will ein Idyll schaffen

Leila Assidi sieht in dem Kiosk am Harheimer Stadtweg etwas, dass er nicht ist. Sie stellt sich vor, wie Radfahrer und -fahrerinnen dort eine Pause auf ihrem Wochenendausflug einlegen. Sie sitzen dann auf der in hellen Farben gestrichenen Terrasse am Eschbach. Das Wasser plätschert, Vögel singen in de Bäumen. Die Gäste sitzen auf bequemen Stühlen, vor ihnen stehen auf richtigen Tischen kalte Limonaden. Die Kinder und Jugendlichen vom Spielplatz an der Riedhalsstraße stehen Schlange vor ihrem Kioskfenster.

Doch die Realität sieht anders aus. In der stehen draußen zwei ausgemusterte Bürostühle um einen alten Stehtisch. Darauf zwei fast unbenutzte Aschenbecher. Statt Tischen sind sonst nur Europaletten zu einer Sitzgelegenheit aufgestapelt. Zuletzt hatte die Trinkhalle von Assidi für Streit in der Harheimer Stadtteilpolitik gesorgt. Die CDU hatte um Auskunft gebeten, ob der Kiosk an das Abwassernetz angeschlossen und wie er mit Toiletten ausgestattet sei. Helmut Seuffert (Grüne) warf der CDU indirekt Rassismus vor. Woraufhin Ortsvorsteher Frank Immel (CDU) in seiner Funktion als CDU-Ortsbezirksvorsitzender Seufferts Rücktritt forderte.

Assidi will sich in den Streit nicht einmischen. Auch sie wundere sich über den Antrag. „Sie hätten einfach vorbeikommen können und fragen.“ Mehr habe sie dazu nicht zu sagen, sagt sie und räumt Bierflaschen vom Tresen.

Über diesem hängen rot und blau leuchtende Lampen. Daneben Fischernetze an der Wand. Miniaturen von Segelbooten stehen auf der Theke. „Der Kiosk heißt Bootshaus“, erklärt Assidi die maritime Dekoration. „Ich wollte Urlaubsfeeling schaffen, in dem man vom Alltag abschalten kann.“

Ein Bauarbeiter erscheint am Kioskfenster, bestellt ein Bier und setzt sich damit auf einen der Bürostühle. Er ist einer von nur drei Kunden an diesem Nachmittag. „Ja, Gewinn mache ich kaum“, sagt Assidi. Aber sie will nicht aufgeben, sie will, dass das mit dem Erholungsort am Eschbach funktioniert.

Der zweite Kunde hat eine Idee, warum so wenige Menschen den Kiosk besuchen. Die Trinkhalle habe einen schlechten Ruf, gelte als Alkoholikertreff.

2018 hat Assidi, in Wuppertal aufgewachsen und 2000 nach Frankfurt gekommen, den Kiosk übernommen. Anfangs waren die Toiletten total versifft. Die dritte Kundin, eine Freundin der Pächterin, erinnert sich. „Ich war da nur einmal auf Toilette. Ich habe die Türe aufgemacht und bin sofort wieder gegangen.“ Assidi hat die Toiletten in einen annehmbaren Zustand gebracht und die dunklen Wände hell gestrichen.

Ihren Lebensunterhalt verdient sie dennoch am Wochenende als Technikerin in der Spielbank Bad Homburg. Immer dann, wenn die erhoffte Kundschaft bei ihr Schlange stehen sollte, muss sie schließen, um Geld für ihre Familie zu verdienen. Ihre Geschwister sagen oft, sie solle den Kiosk aufgeben. Sie antwortet dann: „Wer einen Traum hat, muss dafür kämpfen“.