Vorwürfe gegen Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin – Hat sie Freien Wähler „Nazi“ genannt?

Von: George Grodensky

Teilen

Den Besuch in Frankfurt hat sich Landtagskandidat der Freien Wähler Cenk Gönül netter vorgestellt. Er gibt an, von Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner als „Nazi“ betitelt worden zu sein.

Frankfurt – Auch am Dienstag, drei Tage nach dem Vorfall, gibt sich Cenk Gönül fassungslos. Gönül ist Landtagskandidat der Freien Wähler aus der Wetterau. Zusammen mit andern Kandidaten der Partei, etwa aus Wiesbaden oder Offenbach, ist er am Samstag nach Frankfurt gekommen, um Werbung zu machen, Flyer zu verteilen. „Die Großstädte sind unsere Herausforderung, wir sind eher regional geprägt.“

Eigentlich war der Ausflug auch recht erfolgreich, viele gute Gespräche habe man geführt, sagt Gönül, nur mit Hilime Arslaner (Grüne) nicht. Die habe man zwar getroffen, zufällig, auf den Stufen vor dem Römer. Aber sprechen habe sie nicht wollen mit „Nazis“. So erzählt es zumindest Cenk Gönül. Mehrfach habe die Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin die Freien Wähler als „Nazis“ tituliert und als „kleine Schwester der AfD“. Wenn das eine x-beliebige Bürgerin gewesen wäre, sagt Gönül, hätte er den Vorfall ignoriert. Aber nicht bei der Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin, von der hätte er sich einen anderen Umgangston erhofft.

Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin dementiert „Nazi“-Spruch

Darum hat er den Vorfall angezeigt, beim Staatsschutz in Friedberg. „Wir haben einige direkte Zeugen“, sagt Gönül. Hilime Arslaner stellt den Vorfall allerdings anders dar. Sie habe den Römer zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter verlassen. Die habe gefragt, wer die Gruppe mit den orangefarbenen T-Shirts vor dem Eingang zum Römer sei.

Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) vor dem Römer. © Renate Hoyer

Stadtverordnetenvorsteherin erklärt Situation am Frankfurter Römer

Arslaner habe ihrer Tochter daraufhin erklärt, dass das Freie Wähler seien, in Frankfurt gebe es die nicht im Parlament. Aber es gebe die BFF. Daraufhin habe die Tochter gefragt, „und was sind das für welche?“. Arslaner antwortete, die seien manchmal so etwas wie die kleine Schwester der AfD. Eine rein private Einschätzung für die Ohren der Tochter, sagt Arslaner.

Offenbar habe Gönül das gehört und fälschlicherweise auf seine Gruppe bezogen. Darüber habe er sich auch bei Arslaner beschwert, bevor sie aber den Irrtum habe klären können, sei der Mann zum Fotoshooting auf die Treppen des Römers enteilt. Arslaner betont, dass sie Gönül zu keinem Zeitpunkt und mit keiner Formulierung als Nazi beschimpft oder die Freien Wähler als Nazis bezeichnet habe. Ihre Tochter wohl schon, das stellte sich laut Arslaner erst am Montagabend heraus. Der Jugendlichen sei ein „Ihr seid Nazis und ich rede nicht mit euch“ herausgerutscht.

Klärende Aussprache zwischen Hilime Arslaner und Cenk Gönül steht noch aus

Mutter Arslaner sei da schon weitergegangen und habe deshalb nicht gehört, was ihre Tochter gesagt habe. Deshalb habe sie auch nicht intervenieren können. Allerdings, schätzt die Tochter ein, dass sowohl Gönül als auch eine andere Vertreterin der Freien Wählern wahrgenommen haben müssten, dass der Nazi-Spruch von ihr und nicht von ihrer Mutter geäußert worden sei. Diese habe am Dienstag über mehrere Kanäle versucht, ein Gespräch mit Cenk Gönül zu vereinbaren. Ohne Erfolg. (George Grodensky)

In Frankfurt gehören Altstadt, Bahnhofsviertel, Dornbusch, Eckenheim, Eschersheim, Gallus, Ginnheim, Innenstadt und Westend zum Wahlkreis 36. Die FR stellt die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien vor.