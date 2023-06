Gut kicken und korrekt sein

Von: Timur Tinç

Mit der Innenseite: Raphaele Gomoll (hinten) überwacht die Passübung seiner jungen Fußballer beim TuS Makkabi. © Michael Schick

Raphaele Gomoll trainiert die E2-Jugend des TuS Makkabi Frankfurt. Neben der sportlichen Entwicklung gehört auch die der Persönlichkeit dazu.

Raphaele Gomoll hat seine Jungs um sich versammelt. Die neun- und zehnjährigen Fußballer des TuS Makkabi Frankfurt haben sich auf den Rasen gesetzt und hören ihrem Trainer nach der knapp einstündigen Einheit zu. „Es ist euer Spiel. Es sind eure Entscheidungen“, erklärt der 26-Jährige. „Ihr müsst euch selbst helfen lernen.“ Kurz zuvor hat er eine vorgefertigte Torschussübung aufgebaut. Aus der Mitte, wird ein flacher Diagonalball auf den Flügelspieler gespielt, der den Ball scharf in den Rückraum schlägt und der Stürmer muss dann versuchen, ihn im Tor unterzubringen.

„Meine Devise ist: Fußball wird mit dem Kopf gespielt“, sagt Gomoll nachdem er seine Spieler abgeklatscht hat. Hallo und Tschüss zu sagen, korrekt zu sein, sind für den jungen Trainer essenziell. Ihm ist wichtig, eine gerade Linie zu verfolgen, und dass man sich selbst treu ist. „Es ist wichtig, dass man sich gut mit den Kindern versteht. Sie sind auf dem Spielfeld ein Spiegelbild von dir“, sagt er.

Er trainiert die E2-Jugend des TuS seit vergangenem Sommer. Zuvor hat er die U15 des Vereins in der Hessenliga betreut. Aufgrund seines Sportmanagement-Studiums an der Accadis Hochschule in Bad Homburg wollte er etwas kürzer treten und hat eine jüngere Mannschaft übernommen. Parallel dazu macht er seine C-Lizenz beim Hessischen Fußball-Verband (HFV). Jeden Mittwoch sitzt er dafür drei Stunden bei einem Lehrgang im Stadtteil Harheim zusammen mit anderen Traineranwärtern.

„Wir haben aktuell 20 Leute im Verein, die eine Lizenz in verschiedenen Sportarten machen“, berichtet Gomoll. TuS Makkabi hat 60 lizenzierte Übungsleiter:innen in verschiedenen Sportarten. Raphaele Gommoll hat dabei ein klares Ziel vor Augen. Er will entweder Scout oder Spielerberater werden. In der Vergangenheit hat er bereits Scoutingberichte für EA-Sports und Transfermarkt.de geschrieben.

200 Anfragen für Bambinis

Gomoll ist mit 16 von Augsburg nach Frankfurt gezogen und hat keinen Anschluss in einem Fußballverein gefunden. Er ist dann auf die andere Seite des Spielfelds gewechselt. Bei Makkabi ist er seit fünf Jahren. Er arbeitet gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Schon vor Trainingsbeginn hat er die erste Übung aufgebaut. Es sei wichtig, die Spannung hochzuhalten und dass es keinen Leerlauf gibt. „Ich gestalte die Übungen manchmal, um etwas zu provozieren, damit es den Jungs im Spiel leichter fällt“, erklärt er.

Aktuell hat er zehn Jungs und einen Torwart im Team. In der kommenden Saison werden es 14 sein, um sie auf das größere Feld und das Neun-gegen-Neun-Spiel in der D-Jugend vorzubereiten. Aktuell wird Sieben-gegen-Sieben auf Kleinfeld gespielt.

Der Andrang auf die jüngeren Jahrgänge im Verein ist gewaltig. In Spitzenzeiten gab es 200 Anfragen für vier Mannschaften bei den unter Sechsjährigen, den Bambinis. Bei den etwas älteren Jahrgängen muss Gomoll auch manchmal etwas Überzeungsarbeit leisten, wenn sie einen Spieler zum TuS Makkabi lotsen wollen.

Ein Nachteil für den Verein sind die maroden Rasenplätze. Schon seit 2019 liegen die Pläne für den Umbau der Bertramswiese mit zwei Kunstrasenplätzen, zwei Kleinspielfeldern, einem Basketballplatz und einer basketballtauglichen Halle vor. Im Herbst sollen die Bauarbeiten im Stadtteil Dornbusch endlich beginnen.

„Ein Nachwuchsleistungszentrum ist nicht unbedingt besser für die Kinder“, findet Gomoll. Da im jüngeren Alter die Eltern die Entscheidung treffen, liegt es an ihm, ob ein junger Kicker zum TuS Makkabi kommt oder nicht. Da die meisten Kinder bereits von einem Verein kommen, der über einen Kunstrasenplatz verfügt, liegt es an Gomoll, die Eltern für den Schritt zum TuS Makkabi zu überzeugen. Für die kommende Saison hat der Trainer bereits drei Spieler gewinnen können. Dann will er auch sportlich mit seinen Jungs angreifen. Der Spaß soll dabei neben der fußballerischen Entwicklung immer im Vordergrund stehen.